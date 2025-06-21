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Мутко спрогнозировал восстановление рынка ипотеки при ставке 16-17%
Рыночная ипотека в России может начать выравниваться при ключевой ставке Центробанка в пределах 16-17%, сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Он отметил, что к концу года поставка, по прогнозу, может опуститься до этого уровня, и при этом возможно начало восстановления ипотечного рынка, передает ТАСС.
Мутко напомнил, что в начале месяца Банк России снизил ключевую поставку до 20%. По его словам, это решение можно рассматривать как сигнал о том, что период высоких ставок завершается, денежно-кредитные условия остаются обоснованными, хотя дальнейшее снижение ставок будет зависеть от экономики.
Руководитель ДОМ.РФ добавил, что некоторые банки уже заявили о снижении ставок по ипотеке после решения регулятора. Однако он показывает, что нынешний уровень выше 20% (средняя ставка сейчас около 26%) по-прежнему остается слишком высоким для полного восстановления рынка, и говорить о росте пока рано.
На этой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя. Позднее ВТБ снизил ставки по ипотеке на новостройки.