ЦБ сообщил о замедлении роста ВВП и отсутствии рецессии

Tекст: Александра Юдина

Он отметил, что экономическая активность развивается в рамках прогнозов на 2025 год. Он уточнил, что апрельский прогноз роста ВВП в 1–2% пока не подтверждается как окончательно достоверный, передает ТАСС.

Ганган также сообщил, что умеренное снижение ключевой ставки в текущей ситуации выглядит оправданным шагом, однако конкретные параметры зависят от дальнейшей экономической динамики. По его словам, возможны разные темпы и траектории снижения, поскольку все зависит от того, насколько текущие тренды соответствуют ожидаемым прогнозам.

В отношении инфляции Ганган указал, что годовой показатель вернется к цели в 4% во второй половине 2026 года, ближе к концу этого периода. В конце текущего года темпы роста цен также приблизятся к этому уровню, но устойчивое соответствие таргету ожидается именно к концу 2026 года.

Кроме того, по словам представителя ЦБ, в последние месяцы не наблюдается устойчивого тренда ни на снижение, ни на повышение инфляционных ожиданий населения.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил о сложном сочетании внутренних проблем в экономике России, охарактеризовав их как ситуацию, приближающуюся к «идеальному шторму». Тем временем банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.