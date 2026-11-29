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Швейцарский депутат предупредил о риске попадания оружия на Украину
Швейцарский депутат Меттан предупредил о риске попадания оружия на Украину
Смягчение закона об экспорте вооружений в Швейцарии повышает риск того, что оно окажется на Украине, заявил депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.
Смягчение закона об экспорте швейцарского оружия повышает вероятность его попадания на Украину, несмотря на то что эта страна не вошла в список получателей, передает РИА «Новости» заявление депутата кантонального парламента Женевы Ги Меттана.
«Новый закон – в силу большого количества затронутых государств, а также того факта, что большинство из них входят в НАТО или другие западные альянсы <…>, – повышает риск того, что это оружие в конечном итоге окажется в странах, ведущих боевые действия», – заявил политик.
По словам Меттана, трудно представить, чтобы Швейцария стала выражать протест или вводить санкции против США или Германии, если те решат реэкспортировать ее вооружения в Израиль или на Украину.
Ранее поправки в закон об экспорте оружия поддержали 54% участников швейцарского референдума. При этом инициативу отвергли во франкофонных кантонах и италоязычном Тичино.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье по итогам общенационального референдума 58% голосующих выступили за поправки к закону о торговле оружием, разрешающие экспорт и реэкспорт военных материалов странам, участвующим в конфликтах.
Президент и министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил о вступлении поправок в силу в первой половине 2027 года.
В субботу Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) не ответил на вопрос о причинах отказа от письменных гарантий по нереэкспорту швейцарского оружия в третьи страны.