МВФ признал продовольственную нестабильность глобальной угрозой

МВФ: Продовольственная нестабильность стала глобальной угрозой

Tекст: Мария Иванова

«Проблема нехватки продовольствия приобретает черты цикличной глобальной макрофискальной угрозы, а не является просто разовым гуманитарным кризисом. Мы наблюдаем сильную корреляцию факторов. Эль-Ниньо может оказать пагубное влияние на сельскохозяйственное производство. В то же время вооруженные действия на Ближнем Востоке и на Украине способны существенно дестабилизировать судоходство, рынки продовольствия, энергоносителей и удобрений», – заявил Кларк, передает ТАСС.

Кларк указал, что ситуация усугубляется на фоне истощения резервов в ряде государств, высокой долговой нагрузки, дорогих заимствований и ограниченного фискального пространства. При этом наиболее уязвимыми перед лицом таких угроз традиционно оказываются страны с низким уровнем доходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник эксперты предрекли рост цен на продовольствие из-за дефицита серы. В

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