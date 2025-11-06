Ошибочно выпущенный из тюрьмы Лондона преступник сдался властям

Tекст: Денис Тельманов

35-летний Уильям Смит, отпущенный по ошибке из лондонской тюрьмы Уондсуорт, сдался властям спустя несколько дней после выхода на свободу. Он был приговорен Королевским судом района Кройдон к трем годам и девяти месяцам лишения свободы за мошенничество, однако вместо исполнения наказания в тот же день был выпущен, передает ТАСС. Смит находился на территории тюрьмы, когда слушал приговор по видеосвязи.

По данным Sky News, причиной освобождения стала ошибка сотрудников тюрьмы, которые получили неверную информацию о том, будто ему назначено условное наказание. Некорректная бумага привела к его выпуску на волю непосредственно после суда.

Ранее аналогичная ошибка случилась 29 октября с 24-летним гражданином Алжира Браимом Каддур-Шерифом. Осужденный за попытку ограбления и другие правонарушения ранее, он также был освобожден по ошибке, хотя должен был быть депортирован за нарушение миграционного законодательства Британии. Поисками Каддур-Шерифа в данный момент занимаются полицейские.

