ФБР заинтересовалось соратником Зеленского Миндичем

Tекст: Ольга Иванова

Совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, известный как близкий соратник Владимира Зеленского, может стать фигурантом расследования Федерального бюро расследований США. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Украинская правда».

Согласно сообщению издания, источники в американском истеблишменте несколько месяцев назад передали информацию о возможном расследовании ФБР, связанном с отмыванием средств, в рамках которого рассматриваются не только Миндич, но и ряд других лиц и компаний.

Журналисты предполагают, что дело связано с завладением средствами Одесского припортового завода, контроль над которым, по данным «Украинской правды», Миндич получил до 2022 года. В 2023 году украинское НАБУ объявило в розыск членов группы, причастных к выводу средств завода. Среди подозреваемых по этому делу указан Александр Горбуненко, который сбежал в США и позже был арестован после возбуждения против него дела американскими властями.

«По информации источников »Украинской правды« в правоохранительных органах, уже под стражей на Горбуненко пытаются официально выйти представители НАБУ и САП, чтобы провести допрос. Во время одного из контактов, в частности, звучат вопросы о Тимуре Миндиче. Далее представители ФБР внезапно забирают Горбуненко из-под стражи и вместо депортации, штрафа или заключения, герой оказывается на свободе и под защитой», – отмечает украинское издание.

«Украинская правда» предполагает, что Горбуненко мог согласиться сотрудничать с ФБР, что делает его ценным не только по делу Миндича, но и для расследования других схем легализации денег в США.

