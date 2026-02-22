Минтранс сообщил расширении скидки 50% на авиабилеты для детей с марта

Tекст: Катерина Туманова

Изменения в правилах перевозок пассажиров, утвержденные приказом Минтранса России, вступят в силу 1 марта 2026 года. Скидка 50% на авиабилеты эконом-класса по российским направлениям будет распространятся на детей от двух до 12 лет, следующих с любым взрослым, если они оформлены в одном бронировании, передает ТАСС.

Ранее скидка 50% была доступна только при перелете детей с родителями, а с 2025 года она была закреплена нормативно для указанной возрастной категории.

В Минтрансе пояснили, что скидка действует даже при покупке билета по программам субсидирования авиаперевозок, а окончательный размер льготы устанавливает перевозчик.

За 2025 год российские авиакомпании перевезли со скидкой почти 4 млн детей, а с начала 2026 года льготой воспользовались 282 тыс. детей.

