В Хакасии загорелся приют для животных на большой площади

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, пожар в приюте для животных «Каштанкин дом» возник в поселке Сахарный Усть-Абаканского района, передает ТАСС. Бученик сообщил, что огнем были охвачены жилой дом и надворные постройки на площади 350 кв. м.

На месте происшествия работают 25 пожарных и семь единиц техники. Сообщается, что к этому моменту удалось спасти 150 кошек и 15 собак.

По данным ГУ МЧС по Хакасии, людей среди пострадавших нет. Хозяева приюта рассказали, что внутри очаговой зоны могут оставаться еще около 50 кошек. Подробности происшествия уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на пожаре в приюте Волгограда погибли тридцать собак.

Хозяева приюта для собак в Уфе заподозрили соседей в поджоге заведения.

Спасатели в Южно-Сахалинске ликвидировали открытое горение в приюте для животных.