Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
Спасатели ликвидировали открытое горение в приюте для животных в Южно-Сахалинске
МЧС: Спасатели ликвидировали открытое горение в приюте для животных в Южно-Сахалинске
Открытое горение в приюте для животных «Пес и кот» в Южно-Сахалинске ликвидировано, сообщило ГУ МЧС по Сахалинской области.
Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, спасатели ликвидировали открытое горение в 18.32 (10.32 мск), ведется проливка и разбор конструкции, передает ТАСС.
Прокуратура Сахалинской области начала проверку по факту пожара, в рамках которой будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства в приюте, и взяла на контроль мероприятия по спасению и распределению животных, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Напомним, в субботу в приюте «Пес и кот» в Южно-Сахалинске произошел пожар на площади 800 квадратных метров, загорелся северный ряд вольеров.