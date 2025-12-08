Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.11970 комментариев
La Vanguardia: Запад не может дать ответ на партнерство России и КНР
Партнерство между Россией и Китаем вызывает растущую тревогу у западных стран, которые не способны выработать единый и эффективный ответ на тесное взаимодействие Москвы и Пекина, сообщает испанская газета La Vanguardia.
Издание La Vanguardia , ссылаясь на обострение кризиса между Европой и Соединенными Штатами, пишет, что западные страны не могут дать эффективного и согласованного ответа на стратегическое партнерство России и Китая, передает ТАСС.
Газета отмечает, что между президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином сложились более тесные отношения, чем у президента США Дональда Трампа с его европейскими союзниками.
Издание подчеркивает, что Запад сегодня переживает «экзистенциальный кризис» на фоне усиливающегося союза между Москвой и Пекином и наблюдает за этим с тревогой, считая, что не способен предложить «эффективный и скоординированный ответ на это стратегическое партнерство» двух стран.
В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что вступившие в новую эпоху российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период. Путин также заявил, что отношения строятся на принципах равноправия, взаимной выгоды и поддержки по основным вопросам, представляющим ключевые интересы обеих стран, не направлены против других государств.
МИД КНР назвал союз России, Китая и Индии гарантом стабильности.
В Китае также высоко оценили работу России по договоренностям о безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул значимость внимания Китая к задачам Путина и Си Цзиньпина.