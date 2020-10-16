Россиянку отравили мышьяком на Кубе

Российскую 53-летнюю туристку на Кубе попытались убить, отравив ее в ресторане, московские следователи возбудили уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ресторане «На здоровье» в Гаване 53-летнюю россиянку пытались отравить, добавив в масло черного тмина мышьяк, кадмий и свинец», – поясни собеседник ТАСС.

Он уточнил, что женщина выжила, но у нее развилось онкологическое заболевание. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В декабре 2019 года в Паттайе погиб 45-летний россиянин, на его теле нашли травмы, характерные для падения с высоты, он погиб из-за черепно-мозговой травмы.