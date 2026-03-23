Посольство России сообщило об отсутствии россиян на танкере Deyna
Российские граждане отсутствуют среди экипажа танкера Deyna, шедшего из Мурманска и задержанного в Средиземном море ВМС Франции, сообщили в посольстве России.
Среди членов экипажа танкера Deyna, задержанного ВМС Франции в Средиземном море, нет граждан России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского посольства.
В сообщении дипломатического ведомства говорится: «Французская сторона в ответ на запрос посольства сообщила, что российских граждан в составе экипажа нет».
Ранее морская префектура в Тулоне объявила о задержании в Средиземном море судна, шедшего под флагом Мозамбика, с целью проверки его национальной принадлежности. Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) заявил, что речь идет о судне из так называемого теневого флота России.
В дальнейшем префектура уточнила, что танкер был сопровожден к месту якорной стоянки недалеко от порта Марселя для проведения проверки. В этом районе действуют ограничения морской и воздушной навигации, которые продлятся до 27 марта. Национальный состав экипажа при этом не уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французские военные задержали следовавший из Мурманска нефтяной танкер Deyna в западной части Средиземного моря.
Ранее морская префектура отправила на принудительную стоянку судно Grinch из-за подозрений в использовании чужого флага.
Президент Владимир Путин назвал захват торговых кораблей в нейтральных водах пиратством.