Лукашенко не стал называть своего младшего сына будущим президентом

Tекст: Вера Басилая

Лукашенко заверил, что будущего лидера страны определят граждане путем голосования. Об этом он рассказал в интервью французскому журналу Le Point, передает БелТА.

«Кого народ изберет, тот и будет. Обещаю вам. Если вы очень озабочены сменой нашей власти. Вот кого народ изберет, как в 90-е. Не скажете ж, что я в 1994-м, придя к власти, фальсифицировал что-то. Меня избрали люди. Отвергнув власть, которая была там, они избрали меня», – сказал белорусский президент.

Он призвал отказаться от рассуждений о транзите и передаче власти, добавив, что перед уходом с поста у него могут быть определенные предпочтения.

Отвечая на вопрос журналистки о возможном выдвижении младшего сына Николая, глава государства напомнил, что тот сейчас проходит службу в армии.

Лукашенко указал, что молодому человеку всего 22 года, поэтому он не может занять высший пост по Конституции. Президент назвал сына объективным и серьезным, однако подчеркнул, что не готовит к президентству никого из своих детей.

Белорусский лидер добавил, что в ближайшее время не собирается уходить в отставку. По его словам, главную роль в его политической карьере сыграл бог, и именно он решит, когда придет время завершить полномочия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о тайном прохождении его младшим сыном военной службы в звании лейтенанта.

В прошлом году Лукашенко заявил о необходимости военного опыта у будущего главы государства.

Президент Белоруссии выразил желание видеть вменяемого преемника на посту главы республики.