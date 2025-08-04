В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.0 комментариев
Применение ИИ при написании дипломов поддержали 11 российских вузов
Более десяти российских вузов одобрили применение искусственного интеллекта при подготовке дипломов, порядка 500 студентов уже использовали нейросети для учебных задач.
Все 11 вузов-участников проекта «Яндекса» по применению искусственного интеллекта (ИИ) для подготовки дипломных работ поддержали использование таких технологий, передает ТАСС.
Вузы, среди которых ИТМО, КФУ, НГТУ, ННГУ, СибГМУ, СКФУ, ТГУ, ТюмГУ, УрФУ и Университет правительства Москвы, с 2025 года подключились к инициативе, стартовавшей в 2024 году для студентов НИУ ВШЭ.
Более 500 студентов уже освоили и применили ИИ-навыки. Во время защиты дипломов студенты рассказывали, как пользовались ИИ для решения разных задач и как планируют применять его в дальнейшей работе. Комиссии оценивали критическое взаимодействие студентов с искусственным интеллектом.
Декан факультета технологического менеджмента и инноваций ИТМО Андрей Анфиногентов отметил, что ИИ не заменяет гуманитарное мышление, а усиливает его. «Наши студенты-выпускники потратили меньше времени на рутину и больше – на креативные решения, что критически важно для будущих управленцев и инноваторов», – подчеркнул Анфиногентов. Врио ректора УрФУ Илья Обабков добавил, что ИИ – это перспективная технология, необходимая как студентам, так и преподавателям.
Руководитель стратегического развития высшего образования в «Яндекс Образовании» Кирилл Баранников заявил, что компания продолжит помогать вузам интегрировать современные технологии. По результатам опроса, большинство студентов используют ИИ как вспомогательный инструмент, чаще всего для структурирования текстов (60%) и литературных обзоров (51%). О «умеренном» вкладе ИИ в работу сообщили 45% опрошенных, а на всех этапах проекта к нейросетям обращались 17% студентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, почти восемь из десяти студентов российских вузов считают нейросети приемлемым инструментом для экзаменов и написания работ.
Между тем глава Сбербанка Герман Греф заявил, что чрезмерное использование искусственного интеллекта и гаджетов приводит к снижению умственных способностей у детей.
Американский предприниматель Илон Маск предположил, что появление искусственного интеллекта, превосходящего людей, может сделать человечество второстепенным элементом глобальной симуляции.
Издание Times оценило вероятность гибели человечества из-за искусственного интеллекта в 95%.