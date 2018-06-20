РПЦ предупредила об опасности технологий по созданию «нового человека»

Новые технологии, используемые для создания «нового человека» могут стать орудием для насилия над свободой личности, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Церковь всегда отстаивала неприкосновенность человеческого достоинства, которое не может быть поставлено под сомнение в ходе использования генной инженерии, клонирования, киборгизации и иных технологий. Человечество не может создать «нового человека», и попытки сделать это разными средствами в различные эпохи не принесли ничего, кроме страданий», – сказал Легойда, комментируя доклад Русской экспертной школы, посвященный вызовам трансгуманизма, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Синодального отдела.

Легойда отметил, что сейчас не принято говорить «об опасностях использования научно-технических достижений для «улучшения человека», за данность принимается то, что новые технологии – это всегда благо». «Мы не должны наступить еще раз на те же исторические грабли и позволить еще одному небесспорному учению превратиться в орудие насилия над свободой человека», – сказал он.

Отмечается, что доклад «После человека. Идеология и пропаганда трансгуманизма в современном мире» подготовлен коллективом авторов Русской экспертной школы – московского научно-исследовательского центра, занимающегося разработками в области современной политической философии.