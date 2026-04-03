Глава РАН Красников: В будущем родители смогут «моделировать» детей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы думаем, что через какое-то время такая возможность будет, если родители будут готовы на это пойти. Но над этим надо работать, прежде всего с точки зрения последствий», – сказал глава РАН в интервью РИА «Новости».

Он добавил, что необходимо сделать так, чтобы эти дети и их потомки не имели проблем со здоровьем.

«Считаем, что через определенное время эта задача будет решена», – пояснил ученый.

При этом Красников подчеркнул, что не является сторонником «выведения таких особых людей». Он отметил, что история показывает: попытки остановить технологический процесс не дают эффекта, поэтому важнее заранее подготовиться.

По словам главы РАН, государству следует выработать законы и подходы к обращению с подобными технологиями, поскольку одни запреты не помогут справиться с вызовами генетического моделирования детей.

Ранее российское правительство одобрило план по внедрению молекулярно-генетического скрининга будущих родителей для выявления скрытых наследственных рисков.