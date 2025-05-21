Задержанный за поджог дома премьера Британии румын оказался уроженцем Украины

Tекст: Мария Иванова

Станислав Карпюк, уроженец Украины и гражданин Румынии, был задержан в аэропорту Лутон силами антитеррористической полиции, сообщает The Sun. Ему предъявлено обвинение в сговоре с целью поджога имущества и угрозе жизни после серий пожаров у дома Кира Стармера, произошедших 8, 11 и 12 мая.

На слушании в Вестминстерском магистратском суде Карпюк подтвердил только свои личные данные. Его обвиняют в умышленном причинении ущерба имуществу и угрозе жизни вместе с украинцем Романом Лавриновичем, который также предстанет перед судом 6 июня.

Третий подозреваемый был задержан 19 мая в Челси по подозрению в сговоре с целью поджога и до сих пор находится под стражей. Лондонская пожарная служба сообщила о повреждениях фасада бывшего дома Стармера в Кентиш-Тауне, однако пострадавших нет.

Полиция связала атаки с припаркованным на улице внедорожником, ранее проданным соседям Стармером. Еще один поджог произошел в доме Стармера в Ислингтоне, где один человек был эвакуирован по внутренней лестнице.

Премьер-министр Британии осудил атаки: «Это нападение на всех нас, демократию и ценности, которые мы защищаем».

Как писала газета ВЗГЛЯД, вторым фигурантом дела о попытке поджога дома премьер-министра Британии стал 26-летний гражданин Румынии, задержанный в аэропорту Лутон.

Украинец Роман Лавринович обвиняется в попытках поджога имущества премьер-министра Британии, его родственники участвуют в боевых действиях на Украине

На севере Лондона произошел пожар в двух квартирах, имеющих отношение к премьер-министру Британии Киру Стармеру.