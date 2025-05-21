Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.4 комментария
Задержанный за поджог дома премьера Британии румын оказался уроженцем Украины
Станислав Карпюк, 26-летний выходец с Украины, предстал перед судом по обвинению в попытке поджога дома премьер-министра Британии на фоне серии инцидентов в мае.
Станислав Карпюк, уроженец Украины и гражданин Румынии, был задержан в аэропорту Лутон силами антитеррористической полиции, сообщает The Sun. Ему предъявлено обвинение в сговоре с целью поджога имущества и угрозе жизни после серий пожаров у дома Кира Стармера, произошедших 8, 11 и 12 мая.
На слушании в Вестминстерском магистратском суде Карпюк подтвердил только свои личные данные. Его обвиняют в умышленном причинении ущерба имуществу и угрозе жизни вместе с украинцем Романом Лавриновичем, который также предстанет перед судом 6 июня.
Третий подозреваемый был задержан 19 мая в Челси по подозрению в сговоре с целью поджога и до сих пор находится под стражей. Лондонская пожарная служба сообщила о повреждениях фасада бывшего дома Стармера в Кентиш-Тауне, однако пострадавших нет.
Полиция связала атаки с припаркованным на улице внедорожником, ранее проданным соседям Стармером. Еще один поджог произошел в доме Стармера в Ислингтоне, где один человек был эвакуирован по внутренней лестнице.
Премьер-министр Британии осудил атаки: «Это нападение на всех нас, демократию и ценности, которые мы защищаем».
Как писала газета ВЗГЛЯД, вторым фигурантом дела о попытке поджога дома премьер-министра Британии стал 26-летний гражданин Румынии, задержанный в аэропорту Лутон.
Украинец Роман Лавринович обвиняется в попытках поджога имущества премьер-министра Британии, его родственники участвуют в боевых действиях на Украине
На севере Лондона произошел пожар в двух квартирах, имеющих отношение к премьер-министру Британии Киру Стармеру.