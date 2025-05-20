Вторым обвиняемым по делу поджога дома Стармера оказался гражданин Румынии

Tекст: Мария Иванова

Второй подозреваемый в поджоге дома премьер-министра Британии Кира Стармера оказался гражданином Румынии, передает ТАСС. Им оказался 26-летний Станислав Карпюк, проживающий в Ромфорде, пригороде Лондона.

По данным полиции, он был задержан 17 мая в аэропорту Лутон, после чего ему предъявили обвинения в сговоре с целью повреждения чужого имущества, намерении повредить имущество и подвергнуть опасности жизнь другого человека.

По делу о поджоге ранее был арестован и 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович. Он подозревается в причастности к поджогу двери дома Стармера в Кентиш-тауне, старого автомобиля премьер-министра и квартиры в районе Ислингтон, которой Стармер владел с 1991 по 1997 год.

Все инциденты произошли в период с 8 по 12 мая. В понедельник полиция Лондона сообщила о задержании третьего подозреваемого по этому делу, однако его имя пока не раскрывается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Лондона Лутон был задержан второй подозреваемый по делу о попытках поджога объектов, связанных с премьер-министром Киром Стармером.

Гражданину с Украины Роману Лавриновичу предъявили обвинения в попытке поджога дома премьер-министра Британии Кира Стармера и еще двух объектов. Украинец Лавринович оказался связан с ВСУ и модельным бизнесом.