В Лондоне задержали второго подозреваемого по делу о поджоге дома Стармера

Tекст: Мария Иванова

Лондонская полиция задержала второго подозреваемого по делу о попытках поджога объектов, связанных с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает ТАСС.

Как сообщили в Скотленд-Ярде, 26-летний мужчина был задержан 17 мая в аэропорту Лутон примерно в 13.45 по местному времени по подозрению в сговоре для совершения поджога с целью подвергнуть опасности жизнь людей.

Операцию проводили сотрудники контртеррористического подразделения полиции, поскольку преступление связано с главой правительства. Задержанный доставлен в полицейский участок и допрашивается. В полиции уточнили, что это задержание связано сразу со всеми тремя случаями поджогов, совершёнными с 8 по 12 мая.

Ранее по этому делу был задержан 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович, который обвиняется в трех эпизодах поджога, включая попытку поджечь дверь дома сестры жены Стармера, старый автомобиль премьер-министра и квартиру в Ислингтоне, ранее принадлежавшую политику. Лавринович остается под стражей, следующее слушание по делу пройдет 6 июня в Центральном уголовном суде Олд-Бейли.

После победы лейбористов на выборах летом 2024 года Кир Стармер переселился с семьей на Даунинг-стрит, однако объекты, подвергшиеся атакам, ранее были связаны с ним и его родственниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданину Украины Роману Лавриновичу предъявили обвинения в попытке поджога дома премьер-министра Британии Кира Стармера и еще двух объектов. Следствие установило, что Лавринович связан с ВСУ и модельным бизнесом.

Сотрудники Скотленд-Ярда ранее арестовали 21-летнего мужчину после попытки поджога дома Стармера в северной части Лондона.