The Daily Telegraph раскрыла подробности жизни поджигателя дома Стармера

Украинец Лавринович оказался связан с ВСУ и модельным бизнесом

Tекст: Денис Тельманов

Подробности биографии подозреваемого в поджоге дома премьера Британии Кира Стармера раскрыло издание The Daily Telegraph. Как сообщил отец обвиняемого, у Романа Лавриновича есть родственники, воюющие в составе Вооруженных сил Украины.

«Его дядя сражается на передовой с россиянами, он на 100 процентов занимает проукраинскую позицию. Он никогда не говорил на русском языке и не разрешает своим сестре и брату или кому-либо еще даже слушать русскую музыку», – рассказал он.



Отец отметил, что после начала Россией спецоперации на Украине Лавринович уехал в Германию, а спустя год переехал в Лондон. Впервые в британской столице Лавринович жил еще ребенком, а затем, уже в 2023 году, вновь обосновался там вместе с матерью и младшими братом и сестрой.

Когда сестра не смогла поступить в школу, она вернулась на Украину, а обвиняемый остался жить с бабушкой в районе Сиденем на юге Лондона.

В материале издания сообщается, что Лавринович имел контракт с модельным агентством и являлся учредителем строительной компании. Отец подозреваемого утверждает, что разговаривал с сыном незадолго до его задержания и не заметил изменений в его поведении. В последние недели Лавринович жил один после возвращения бабушки на Украину.

По данным следствия, 21-летний Лавринович обвиняется по трем эпизодам поджога: двери дома Стармера в Кентиш-тауне, автомобиля политика и квартиры в Ислингтоне. Эти инциденты произошли с 8 по 12 мая. Сейчас семья Стармера проживает на Даунинг-стрит.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданину Украины Роману Лавриновичу предъявили обвинения в попытке поджога дома премьер-министра Британии Кира Стармера и еще двух объектов.

Сотрудники Скотленд-Ярда арестовали 21-летнего мужчину после инцидента с поджогом жилья на севере Лондона, связанного с британским премьер-министром.

На севере Лондона произошел пожар в двух квартирах, имеющих отношение к Киру Стармеру, полиция подозревает поджог.