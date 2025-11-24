  • Новость часаРоссийские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай напомнил, что власть принадлежит победителям
    24 ноября 2025, 12:48 Мнение

    Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Финнов накрыл параноидальный страх перед «российским вторжением»
    Капитан ВМФ объяснил заявление Британии о «перехвате» российских судов в Ла-Манше
    Психотерапевт составил портрет желающих вернуться на 50 лет в прошлое
    Взятый в плен в Красноармейске украинский военный призвал сослуживцев сдаваться

    Основой любого мирового порядка является соотношение сил между государствами. Все изобретаемые политиками способы оформить этот порядок – институты или право – настолько же вторичны, насколько вторичен закон по сравнению с согласием людей жить в соответствии с определенными правилами. Если такое согласие заканчивается, то революция неизбежна, и никакая Конституция тут не поможет.

    Поэтому совершенно не важно то, как в данный момент называется универсальная международная организация: ООН, Лига Наций, Священный союз или Межгалактическая федерация – серьезного наблюдателя интересуют не ее формальные признаки, а то, насколько форма отвечает содержанию современной мировой политики.

    Несколько дней назад китайские власти решили напомнить Японии о существовании статей 53, 77 и 107 Устава ООН – они создают право держав-основателей ООН предпринимать односторонние меры военного характера против «вражеских» стран Второй мировой войны (Германия, Италия или Япония) в том случае, если те предпринимают шаги для возобновления агрессивной политики. В 1949 году эти статьи были закреплены в Уставе и с тех пор, несмотря на попытки от них отказаться, остались там в неизменном виде.

    Значит чисто теоретически тот же Китай может шарахнуть по Японии, а Россия – по Германии в том случае, если усмотрят в их поведении признаки возрождения агрессивности, и никакой Устав ООН им тут не помеха. Выглядит такое напоминание отчасти удивительно, а отчасти устрашающе, но в действительности – это всего лишь напоминание о том, что единственным регулятором международной политики является сила. А единственным способом установить соотношение сил – всеобщие войны, как бы прискорбно это не звучало с нашей обывательской точки зрения.

    И основные права остаются за теми державами, которые выходят из этих войн победителями. Собственно говоря, в это упираются все дискуссии о том, что необходимо принять в постоянные члены СБ ООН такие страны, как Индия, Бразилия или кого еще – они не побеждали в мировых войнах. А геополитическое ничтожество Британии или Франции, нравится нам это или нет, не отменяет того, что обе державы худо-бедно, но закончили Вторую мировую войну в столице поверженного противника.

    Даже Франция. Тем более что уже через 15 лет после падения Берлина она сама создала свою атомную бомбу. И потом развивала ядерный потенциал несмотря на то, что в 1966 году получила от США запрет на экспорт в страну необходимых суперкомпьютеров.

    Иными словами, все существовавшие когда-либо международные формальные режимы и правила – это инструмент, а не способ достижения мира. Способ – это участие в принятии решений «на Олимпе» мира тех, кто располагает техническими возможностями этот мир разрушить. В этом весь фокус от создателей ООН в далеком уже 1945 году и причина того, что эта организация существует так долго.

    И сегодня мы думаем о том, как реформировать ООН, а не придумать совсем новенькое. Несчастная Лига Наций (1919–1946) рухнула не потому, что она сама была плоха, а потому что изменился баланс сил между основными мировыми державами. Она бы и дальше работала в том случае, если бы Британия и Франция смогли не допустить Вторую мировую войну. Но они не справились, и режим, в котором Лондон и Париж играли первую скрипку, ушел в небытие.

    Самая простая теоретическая схема мирового порядка – власть принадлежит победителям. И если Индия или Бразилия станут когда-нибудь постоянными членами Совета Безопасности ООН – это значит, что либо организации приходит конец, либо в нашем сознании произошел переворот такого масштаба, что даже теоретически осмыслить его не представляется возможным.

    На этих двух бесконечно уважаемых державах нет крови тех, кто в последний раз взял на себя смелость угрожать мирному существованию всего человечества и за это поплатился. Поэтому все, что сделал Китай – это напомнил Японии и миру о том, что неоспоримые факты жизни имеют еще и формально-юридическое подкрепление.

    На этом вроде бы и можно закончить разговор о том, дает ли китайское напоминание» шанс возродить авторитет ООН и непререкаемую власть ее Устава в вопросах войны и мира. Эти власть и Устав хоть и были всегда иллюзорными, но создавали у широкой публики впечатление некой стабильности. Это всегда хорошо с учетом стремления людей к некой предсказуемости. И оправданно, поскольку глобальные последствия военного хаоса могут в этот раз оказаться совсем трагическими. Сегодня мы не можем позволить себе решать проблемы «по старинке», при этом не создавая угрозы, что на Земле замрет, а то и прекратится социальная и культурная жизнь.

    Но на фоне политики Запада и некоторых его ближайших союзников на Ближнем Востоке складывается грустное впечатление: международное право и олицетворяющая его организация утеряли адекватность реальному состоянию дел. Это одновременно так и не так: простых ответов в мировой политике не бывает.

    Во-первых, ООН не может сама по себе быть гарантом мира. Для этого требуется согласие всех держав, располагающих силами для принуждения других к исполнению правил. Адекватность ООН блокируется тем, что гаранты ее существования не могут между собой договориться по тактическим вопросам.

    Во-вторых, ООН и ее Совет Безопасности продолжают отражать реальное распределение сил в мире. Особые права победителей во Второй мировой войне подкрепляются наличием у них самых крупных запасов ядерного оружия – так сложилось исторически. История позаботилась о том, чтобы годная теоретическая схема «миром правят победители» во второй половине XX века получила твердое материальное подтверждение.

    Главное для любого международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей». Вот если завтра-послезавтра США или кто-нибудь из их союзников потребует убрать статьи, на которые ссылается Пекин из Устава ООН, то значит дело плохо. И конфликт зашел настолько далеко, что ведущие страны Запада готовы устроить революцию со всеми вероятными кровавыми последствиями.

    Поэтому недавнее «китайское напоминание» в адрес Японии – это намного важнее, чем подтверждение формального статуса ООН. Оно на деле является доказательством того, что сохраняет свою актуальность основной принцип, на котором эта организация основана: право сильного и право победителя.

    Китай очевидно доволен своим положением в системе ООН и поэтому считает себя вправе серьезно говорить с соседней Японией (несмотря на ее союзнические отношения с США). Американцы тоже пока не особенно рвутся разрушать ООН, хотя от них такое поведение можно ожидать с наибольшей вероятностью. Текущее положение Британии и Франции вообще заставляет их молиться на наследие Второй мировой войны. Россия также соглашается с основным принципом, дающим ООН право на существование, и поэтому стремится к тому, чтобы сохранить и укрепить эту организацию.

    На самом деле, сегодняшние потрясения могут сыграть и добрую службу – докажут, что основа легитимности ООН остается неизменной, а сама организация усиливает те страны, которые имеют центральное значение для мировой политики.

    Другие материалы автора


    Главное
    Собянин: Уничтожен атаковавший Москву беспилотник
    Польша освободила задержанных по подозрению во взрыве на ж/д украинцев
    У сына экс-президента Киргизии изъяли оружие и наркотики
    МВД выявило похитителей выплат участникам СВО в двух регионах
    Московский школьник с ножом ранил двух полицейских и охранника
    Гидрометцентр рассказал о предстоящей зиме в Москве
    Отмечено ускорение темпа устной речи россиян

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    Перейти в раздел

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Финнов накрыл параноидальный страх перед «российским вторжением»

    В Финляндии на текущей неделе заканчиваются очередные учения, проводимые неподалеку от российской границы. Однако все больше признаков того, что этими и другими мероприятиями по подготовке к отражению мифической «российской агрессии» финское руководство устрашает вовсе не Россию, а собственное население. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Православный календарь на 2026 год: главные праздники и посты для верующих

      Издательство Московской Патриархии опубликовало официальный православный календарь на 2026 год с датами всех церковных праздников и постов, которые будут определять духовную жизнь миллионов верующих в России.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации