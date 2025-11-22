Эксперт: Использование статей Устава ООН о «враждебном государстве» приведет к мировой войне

Эксперт Ткаченко: Положения Устава ООН о «враждебном государстве» нужно оставить для учебников истории

Tекст: Андрей Резчиков

«Нужно искать прецеденты, а их не было. Все-таки в Уставе ООН высшая норма – это использование силы для предотвращения войны по согласию пяти постоянных членов СБ ООН или, как минимум, отсутствия вето», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Эксперт назвал интересным феноменом, что на фоне недавних заявлений нового премьер-министра Японии по Тайваню посольство КНР в Японии сослалось на положения Устава ООН о «враждебном государстве».

В посольстве напомнили, что статьи 53, 77 и 107 документа предусматривают, что если фашистское или милитаристское государство, такое как Германия, Италия или Япония времен Второй мировой войны, предпринимает какие-либо шаги для возобновления агрессивной политики, государства-основатели ООН вправе предпринять прямые военные действия против него без санкции СБ ООН. Данные статьи были закреплены в Уставе ООН для предотвращения возобновления агрессивных войн.

С момента вступления в ООН Япония неоднократно требовала исключить эти положения из Устава. В 1995 году Генассамблея ООН рекомендовала исключить эти нормы как устаревшие, но их до сих пор официально не отменили.

Однако, по мнению Ткаченко, при отсутствии подобных прецедентов Россия вряд ли сможет использовать эти статьи в случае, например, военной агрессии со стороны Германии.

«В последнее 12 лет китайская дипломатия реагирует диспропорционально сильно на любые попытки нарушить права КНР в Южно-Китайском море, на различных островах, принадлежность которых оспаривается Японией и Южной Кореей, и, конечно, по поводу Тайваня. Я совершенно не верю, что Китай использует эти статьи как повод для нападения. И вряд ли, используя эти положения, Россия сможет ответить на агрессию Германии – это будет Третья мировая война. Так что эти статьи, скорее, для учебников истории», – полагает эксперт.

Власти Китая ранее выразили протест Японии из-за слов премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване. Она заявила, что вероятный военный конфликт на Тайване представляет для Японии экзистенциальную угрозу и заставит применить право на коллективную самооборону.

При этом позднее Такаити отказалась извиняться перед Китаем за свои слова.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не допустит возрождения японского милитаризма и не позволит нарушения послевоенного мирового порядка.