Бывший вице-губернатор Аляски Леман: Народы России и США симпатизируют друг другу

Tекст: Вера Басилая

Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман выразил мнение о необходимости признания взаимной симпатии между русскими и американцами, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что несмотря на политические разногласия, корни народов тесно связаны, и взаимообмен между ними всегда был хорошим.

Леман вспомнил о визите во Владивосток в 2000-е годы, когда незнакомый прохожий обнял его на улице и отметил, что русские всегда испытывали любовь к американцам. Экс-вице-губернатор также сообщил, что на Аляске проживает немало русских, многие из которых являются его друзьями, и это вызывает у него радость.

По словам Лемана, представители двух стран зачастую создают семьи, а любовь помогает преодолевать любые преграды между народами.

Ранее Кремль и Белый дом сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал предстоящий саммит лидеров России и США.

В Анкоридже на Аляске перед саммитом Путина и Трампа вырос спрос на матрешки из России.

Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

