Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».0 комментариев
Бывший вице-губернатор Аляски оценил отношения народов России и США
Бывший вице-губернатор Аляски Леман: Народы России и США симпатизируют друг другу
В преддверии встречи президентов России и США бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман выразил мнение о необходимости признания взаимной симпатии между русскими и американцами.
Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман выразил мнение о необходимости признания взаимной симпатии между русскими и американцами, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что несмотря на политические разногласия, корни народов тесно связаны, и взаимообмен между ними всегда был хорошим.
Леман вспомнил о визите во Владивосток в 2000-е годы, когда незнакомый прохожий обнял его на улице и отметил, что русские всегда испытывали любовь к американцам. Экс-вице-губернатор также сообщил, что на Аляске проживает немало русских, многие из которых являются его друзьями, и это вызывает у него радость.
По словам Лемана, представители двух стран зачастую создают семьи, а любовь помогает преодолевать любые преграды между народами.
Ранее Кремль и Белый дом сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал предстоящий саммит лидеров России и США.
В Анкоридже на Аляске перед саммитом Путина и Трампа вырос спрос на матрешки из России.
Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.