Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
Песков назвал абстрактной статью WSJ о «плане Трампа» по Украине
Публикация The Wall Street Journal о предполагаемом плане команды Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине носит абстрактный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .
Песков прокомментировал публикацию американской газеты The Wall Street Journal, в которой сообщается о наличии у команды Дональда Трампа плана по урегулированию конфликта на Украине.
Он назвал эту информацию абстрактной, отметив, что все изложенное в статье обезличено, передает ТАСС.
«Это похоже на план The Wall Street Journal по Украине», – добавил Песков.
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предложив создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.
В Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам по урегулированию конфликта на Украине и любое навязывание условий неприемлемо.