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    На Украине предрекли появление городов-призраков
    Киев подтвердил желание прекратить взаимные удары по энергетике
    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России
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    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    12 комментариев
    4 ноября 2024, 20:45 • Новости дня

    Ермак допустил соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам

    Ермак допустил возможное соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности Киева рассмотреть соглашение с Россией о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, если посредником выступит Катар.

    Украина готова обсудить возможность заключения соглашения с Россией о прекращении ударов по энергетическим объектам при посредничестве Катара или другой страны, сообщает ТАСС. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев будет открыт для таких договоренностей.

    В эфире телеканала «Рада» Ермак подчеркнул, что Украина готова рассмотреть такие договоренности, если Катар или другая страна будут готовы имплементировать их отдельно с Украиной и Россией. Он добавил, что в этом случае можно будет использовать принцип, схожий с реализованным в «зерновой сделке».

    Ермак отметил, что в настоящее время переговоры между Киевом и Москвой не ведутся. Однако подчеркнул, что возможность соглашения будет изучена, если возникнет шанс на его реализацию через третьи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский назвал возможный «первый шаг» к перемирию с Россией. В интервью изданию Financial Times он заявил, что взаимный отказ Киева и Москвы от ударов по энергетической инфраструктуре может поспособствовать деэскалации.

    Тем не менее российское руководство опровергло организацию переговоров по данной проблеме в Катаре. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений не велось. Эту же информацию подтверждала и официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что заставило Зеленского изменить риторику.


    4 ноября 2024, 11:34 • Новости дня
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп, будучи кандидатом на пост президента США, может предложить ультиматум Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину для завершения конфликта на Украине, угрожая прекращением помощи и расширением экономической войны, сообщает The Hill.

    Как пишет издание, Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. По мнению автора статьи Александра Темерко, Трамп, в случае победы на выборах, может поставить перед Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Темерко также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    При этом ситуация на Украине остается напряженной, а влияние Трампа на разрешение конфликта, как утверждается в статье, может стать значительным фактором в изменении текущего курса событий. Темерко полагает, что действия Трампа могут привести к значительным изменениям в политике США в отношении Украины и России.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

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    4 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России

    Украинские пленные массово отказались от обмена, желая остаться в РФ

    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, при этом некоторые из них продолжают получать пособия от украинских властей, несмотря на освобождение.

    Пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, сообщает ТАСС. Волонтер Марина Ашифина рассказала, что многие пленные выбрали жизнь в России, а их родственники поддерживают это решение.

    Ашифина подчеркнула, что власти России удовлетворяют эти просьбы. Количество пленных, остающихся в России после освобождения, продолжает расти. При этом, по словам волонтера, Украина в ряде случаев продолжает выплачивать пособия тем, кто уже не считается пленным. «Фамилии и данные тех, кто покинул места содержания, мы не обнародуем», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР пленным бойцам ВСУ позволили встретиться с родственниками, что стало важным гуманитарным шагом. В то же время сообщалось, что ВСУ бросили тела погибших солдат в урочище Ясиново в Курской области, что вызвало возмущение общественности. Также Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ, что свидетельствует о попытках наладить обмен пленными.

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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    3 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Ветеран ВСУ Найем назвал условие капитуляции Украины через два месяца

    Ветеран ВСУ Найем допустил капитуляцию Украины при недоборе 160 тыс. новобранцев

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может подписать капитуляцию, если в течение двух месяцев не будет мобилизовано 160 тыс. человек, заявил адвокат и ветеран ВСУ Маси Найем.

    По словам Найема, Киев подпишет акт капитуляции, если в течение двух месяцев 160 тыс. человек не придет мобилизоваться, пишет «Российская газета».

    Найем сообщил, что украинцы не проявляют желания идти на фронт, военнослужащие ВСУ, находящиеся на передовой, «выгорели», так как многие из них служат уже не один год.

    Кроме того, ветеран предложил украинцам, не желающим вступать в ряды ВСУ, задуматься о возможных потерях в случае падения фронта.

    Ранее депутат Рады Евгений Шевченко призвал Киев к незамедлительным переговорам с Россией.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рассуждать о возможности договориться с Украиной пока рано из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, если они будут учитывать реалии на земле.

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    4 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине

    Американист объяснил логику Трампа в контексте завершения конфликта на Украине

    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Двойной ультиматум Дональда Трампа может заключаться в перерезании военной помощи Украине и попытке обрушить экономику России. Однако реализация этого замысла едва ли возможна, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    «Дональд Трамп в свойственной себе манере говорил, что сможет завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. На вопрос, как именно он это будет делать, экс-президент уверял, что у него отличные отношения с Путиным и сносные – с Зеленским, что позволит усадить стороны за стол переговоров», – напомнил он.

    Однако позже кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс пояснял, что на самом деле имеется ввиду заморозка конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и переход к переговорам, продолжил спикер. «И если было сразу понятно, чем Трамп будет угрожать Зеленскому, то про Путина никаких пояснений не было», – замечает аналитик.

    «На этом фоне все и гадали, что намерен делать экс-президент. При этом никакого «плана Трампа», по сути, нет. Он просто предполагает, что после токсичного Байдена ему для переговоров хватит авторитета в глазах российского лидера, а Зеленскому достаточно перерезать помощь», – считает эксперт.

    «Что касается некой разрушительной экономической войны, которую будет вести Трамп: Запад уже попытался вести такую войну с Россией. К чему это привело? К изоляции самого Запада. И у республиканца тоже нет волшебной палочки, по мановению которой можно изменить положение дел», – подчеркнул Дробницкий.

    «Если предположить, что Трамп хочет обрушить цены на нефть, то тут надо учитывать некоторые факторы. Во-первых, говоря о ценах на нефть, экс-президент подразумевает, что США не должно быть никакого дела до стоимости сырья на внешнем рынке», – детализирует он.

    «По идее, Штатам надо добывать ресурс в таком объеме, чтобы его хватило для энергетической независимости. А то, что марки нефти не подходят по местные НПЗ и не соответствуют госстандартам на резервы, это не имеет значения. Логика в том, чтобы отдавать другим игрокам свое сырье, а взамен получать другое. Делаться это будет в рамках свопов. Тогда на цены внутри США такие манипуляции сказываться не будут». – полагает американист.

    «И если таким образом Америка практически выключается из международного рынка, то стоимость нефти может снизиться. Другое дело, что цены на черное золото управляются не из Вашингтона и все меньшую роль играет нефтедоллар. Многое торгуется в рупиях и рублях», – акцентирует собеседник.

    «Задача Трампа в том, чтобы убрать все причины, по которым существует конфликт в Европе, способный затронуть Соединенные Штаты. То есть «гениальный план Трампа» и этот двойной ультиматум на деле имеют отношение только к изоляции противостояния на Украине, чтобы оно не разрослось в третью мировую войну. Сам конфликт это не закончит. Цели специальной военной операции могут достичь только Вооруженные силы Российской Федерации», – заключил Дробницкий.

    Издание The Hill считает, что Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. В случае победы на выборах Трамп может поставить перед Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Автор также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

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    4 ноября 2024, 14:41 • Новости дня
    На Украине предрекли появление городов-призраков
    На Украине предрекли появление городов-призраков
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Геополитический аналитик и ветеран вооруженных сил Виктор Коваленко прогнозирует, что украинцы столкнутся с холодной зимой из-за отсутствия электричества, что приведет к появлению городов-призраков и перемещению населения.

    Он в интервью журналу Newsweek подчеркнул, что предстоящая зима станет самой сложной для страны с февраля 2022 года. Коваленко отметил, что серьезный ущерб, нанесенный украинским электростанциям, не позволит им быть восстановленными в ближайшее время, передает Lenta.ru.

    «Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой», – отметил эксперт. Аналитик добавил, что это приведет к появлению городов-призраков, перемещению населения, а также голоду и смерти из-за низких температур. Он подчеркнул, что некоторые электростанции никогда не будут восстановлены, что усугубит кризисную ситуацию в стране.

    Напомним, в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорилось, что предстоящей зимой на Украине возможно длительное отключение электроэнергии до 20 часов в сутки, что может серьезно повлиять на городские районы. При этом на Украине принят закон, предусматривающий до семи лет тюрьмы за хранение дров без документов.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сделал прогноз, заявив, что Украине в ее нынешнем виде может остаться существовать не больше года.

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    4 ноября 2024, 08:57 • Новости дня
    Марочко сообщил об уничтожении 11,8 тыс солдат ВСУ на рубежах ЛНР

    Российские военные уничтожили 11,8 тыс солдат ВСУ и наемников в ЛНР за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за неделю уничтожили 11,8 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на территории Луганской Народной Республики, отражая 45 контратак украинской армии и нанося значительные потери в технике и вооружении.

    Российские военнослужащие за минувшую неделю уничтожили 11,8 тыс. украинских солдат и иностранных наемников на территории Луганской Народной Республики, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за этот же период было отражено 45 контратак ВСУ.

    Марочко уточнил, что операции проводились в Харьковской области и на территориях Луганской и Донецкой народных республик. С 26 октября по 1 ноября 2024 года группировки «Запад» и «Юг» отбили атаки противника, добавив, что потери увеличились на 510 солдат по сравнению с предыдущей неделей.

    Кроме того, российские силы уничтожили 196 единиц автомобильной техники, 89 бронемашин, 5 танков и 3 пусковые установки реактивных систем залпового огня. Были также повреждены 96 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 30 полевых складов с боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Запад» продвинулись в направлении села Терны под Кременной заявляли в Минобороны России. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины частично потеряли контроль под Кременной в результате действий российских подразделений.

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    4 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Аналитик предсказал прекращение военной помощи Украине в 2025 году

    Турецкий аналитик спрогнозировал прекращение военной помощи Украине Западом в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Аналитик Серхат Латифоглу заявил о высокой вероятности прекращения военной помощи Западом Украине в 2025 году, что может привести к актуализации мирных переговоров в следующем году.

    Как сообщает РИА «Новости», турецкий аналитик Серхат Латифоглу выразил мнение, что вероятность полного сокращения Западом военной помощи Украине в 2025 году очень велика.

    Он отметил, что это может привести к актуализации мирных переговоров в первом полугодии следующего года. Аналитик подчеркнул, что ситуация на поле боя не меняется в пользу Запада, несмотря на поставки вооружений и участие обученных наемников.

    Россия критикует поставки вооружений Украине, видя в этом прямое вовлечение НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. Он также указал на участие США и НАТО в конфликте, включая подготовку кадров в Великобритании, Германии и других странах.

    Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин заявил, что цель операции – защита людей, подвергающихся геноциду со стороны киевского режима. Он подчеркнул, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО, но безуспешно. В июне Путин предложил мирное урегулирование конфликта, но переговоры были признаны невозможными после нападения ВСУ на Курскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европу прекратить финансовую и военную помощь Украине, реагируя на заявление Зеленского о «нулевой» реакции НАТО на предполагаемую отправку северокорейских войск.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подчеркнул, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине была четко обозначена президентом Путиным.

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, и Украина станет внеблоковой и демилитаризованной страной.

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    3 ноября 2024, 21:45 • Новости дня
    Филиппо призвал прекратить помощь Украине после слов Зеленского

    Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо призвал Европу прекратить помощь Украине из-за заявлений Зеленского

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европу прекратить финансовую и военную помощь Украине, отреагировав на заявление Владимира Зеленского о «нулевой» реакции НАТО на предполагаемую отправку северокорейских войск.

    Филиппо выразил свое мнение о ситуации на Украине и отношении стран Запада к этому вопросу, передает РИА «Новости». Его заявление прозвучало в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью южнокорейскому телеканалу назвал реакцию западных стран на предположительное участие северокорейских войск в конфликте «нулевой».

    Флориан Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что Зеленский, кажется, разочарован своими «союзниками» по НАТО, называя их «нулями», хотя они уже предоставили Украине значительную финансовую и военную поддержку.

    «Теперь Зеленский называет своих »союзников« по НАТО »нулями«, которые »ничего не делают«! И это после того, как дали ему, напомним, десятки миллиардов евро и тонны оружия!» – написал он.

    Политик также выразил мнение, что просьба Зеленского к НАТО направить войска на Украину является манипуляцией. Он считает, что Европа должна прекратить оказание финансовой и военной помощи Украине, так как в его понимании текущая ситуация – это затянувшаяся игра. «Хватит, эта афера затянулась! Давайте перестанем помогать Зеленскому деньгами и оружием» – призвал Филиппо.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, заявив о присутствии 10 тыс. военнослужащих КНДР в России. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что даже если бы слухи о северокорейских войсках в России были правдой, союзники России имели бы право оказывать помощь Москве.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность КНДР за поддержку позиции Москвы по событиям на Украине и отметил осуждение Пхеньяном курса Запада на расширение НАТО и действий Киева. А замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что новый договор России с КНДР о стратегическом партнерстве предусматривает немедленные консультации и возможную военную поддержку при военном нападении.

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    3 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Патриарх Кирилл назвал своевременной инициативу подготовки управленцев из героев СВО

    Патриарх Кирилл оценил инициативу по подготовке управленцев из участников спецоперации на Украине как своевременную и важную для будущего России, отметив значимость программы «Время героев».

    Инициатива по подготовке управленцев из числа героев специальной военной операции на Украине получила высокую оценку Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает ТАСС.

    На встрече с участниками президентской программы «Время героев» патриарх отметил, что данная инициатива является своевременной и важной для будущего России.

    «Идея собрать героев специальной военной операции и дать возможность принять участие в важной программе по подготовке государственных управленческих кадров – это, на мой взгляд, очень правильная идея, очень своевременная инициатива. В ней проявляется забота о будущем нашего Отечества», – приводятся его слова в сообщении на сайте Русской православной церкви.

    Он подчеркнул, что участие в программе поможет героям СВО применить свои навыки и опыт для служения государству.

    Патриарх Кирилл также выразил уверенность в том, что решительность и мужество, которые проявили участники СВО, в сочетании с полученным в рамках программы профессиональным опытом, принесут добрые плоды для страны. Он подчеркнул важность формирования государственного мышления среди участников программы, что, по его мнению, будет способствовать укреплению управленческого потенциала России.

    На встрече также выступил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. Он поблагодарил патриарха за наставления и выразил уверенность, что они помогут участникам программы «Время героев» принимать эффективные решения на благо страны и ее граждан.

    Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и государственных компаниях. Обучение началось в мае 2024 года, и ожидается, что его выпускники значительно укрепят кадровый потенциал государственных и муниципальных структур.

    Ранее 83 участника программы «Время героев» успешно завершили стажировки, получив опыт в госуправлении и корпоративной среде. Так, Сергей Жигалкин был назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области.

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    4 ноября 2024, 15:01 • Новости дня
    Путин рассказал, на ком держится Россия

    Путин заявил, что Россия держится на героях, как погибший командир батареи

    Путин рассказал, на ком держится Россия
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях на Красной площади в честь Дня народного единства. Глава государства поцеловал и пообщался с детьми военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

    Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. Во время встречи девочка из Донецка поделилась историей своего отца, который служил командиром батареи и погиб, защищая регион с 2014 года. Она заявила о своем желании продолжить дело отца и служить Родине.

    Путин отметил важность таких людей для страны, сказав: «На таких людях, как твой папа, Россия и держится».

    Ранее Путин посетил Московский Манеж, где ознакомился с масштабной экспозицией на выставке-форуме «Православная Русь – к Дню народного единства», включающей уникальную мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро».

    Кроме того, российский лидер возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства, отдав дань памяти национальным героям.

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    4 ноября 2024, 11:45 • Новости дня
    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, где подтвердила поддержку Украины, особенно в энергетике накануне зимы, и сообщила о расширении немецкого зимнего зонтика защиты.

    «Германия вместе со многими партнерами по всему миру твердо стоит на стороне Украины», – заявила Бербок в Киеве. Пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии привела слова министра о том, что ФРГ недавно расширила зимний зонтик защиты, выделив 170 млн евро на энергетическую помощь Украине, передает ТАСС.

    Бербок также подчеркнула значение инициативы ФРГ по противовоздушной обороне и заявила, что Украина «стала ближе к ЕС, чем когда-либо». Она отметила, что Германия поддерживает реформы Украины, особенно в области свободы СМИ и борьбы с коррупцией. Последний раз Бербок посещала Киев в мае 2024 года.

    Отмечается, что это уже восьмой визит Бербок на Украину с начала специальной военной операции России. О визите не было объявлено заранее из соображений безопасности.

    Ранее Минобороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время.

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    4 ноября 2024, 04:25 • Новости дня
    Посол России в Лондоне заявил о завершении СВО достижением целей Москвы

    Посол Келин: СВО завершится без компромиссов, Украина станет внеблоковой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, и отметил, что Украина станет внеблоковой и демилитаризованной страной.

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью Би-би-си заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, передает ТАСС. По словам Келина, Украина станет внеблоковой и неядерной страной, демилитаризованной и без членства в НАТО, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области останутся в составе России.

    Келин подчеркнул, что не ожидает компромисса в завершении СВО, отметив, что это будет «явный конец игры». Он выразил мнение, что Украина должна отменить все расистские законы, принятые за последние годы.

    Комментируя результаты президентских выборов в США, Келин указал, что Москва не рассчитывает на победу Дональда Трампа, подчеркнув необходимость полагаться исключительно на собственные силы, армию и флот.

    Посол также прокомментировал утверждения западных политиков о якобы существующей изоляции России. Он отметил, что международное сообщество не ограничивается западными странами, и указал на недавний саммит БРИКС в Казани, где присутствовали представители 38 стран.

    Отвечая на критику главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, Келин посоветовал соблюдать дипломатические нормы и указал, что ни президент РФ Владимир Путин, ни министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не позволяют себе подобных высказываний. Он также заверил, что сотрудничество России и КНДР не направлено против третьих стран, включая Республику Корея, и подчеркнул, что Россия имеет право защищаться в условиях «гибридной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт по внешней политике России Томас Грэм сообщил, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине из-за отсутствия единства среди западных стран и их общего понимания, чего они хотят достичь.

    Грэм также отметил, что российское руководство намерено воспользоваться «политической дисфункцией» в США и «трещинами в единстве Запада».

    Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в зоне специальной военной операции произошел перелом, поскольку Вооруженные силы Российской Федерации активно наращивают наступательные действия на различных направлениях, включая Южно-Донецкое и Харьковское. Он уточнил, что каждый населенный пункт, который переходит под контроль ВС РФ, имеет стратегическое значение и является укрепленным опорным пунктом.

    Патриарх Кирилл оценил инициативу по подготовке управленцев из участников спецоперации на Украине как своевременную и важную для будущего России, подчеркнув значимость программы «Время героев».

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    3 ноября 2024, 23:21 • Новости дня
    Спецназ Росгвардии уничтожил позицию ВСУ в Курской области

    Спецназ Росгвардии уничтожил операторов дронов ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецназ Росгвардии ликвидировал позицию операторов БПЛА ВСУ, что привело к уничтожению маскированного транспортного средства и возгоранию боекомплекта.

    Как сообщает ТАСС, спецназ Росгвардии успешно провел операцию по уничтожению позиции операторов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Курской области.

    По данным пресс-службы Росгвардии, бойцы одного из спецподразделений обнаружили и ликвидировали позицию, с которой противник вел наблюдение и наносил удары по российским позициям с помощью дронов.

    Во время операции были применены дроны-камикадзе, которые нанесли несколько ударов. В результате их работы удалось обнаружить и поразить замаскированное транспортное средство противника.

    После первого удара произошло возгорание боекомплекта, находившегося в строении на уничтоженной позиции операторов дронов. Это событие стало очередным эпизодом в противодействии российской стороны угрозам со стороны дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в Сумской области с помощью высокоточного боеприпаса «Краснополь».

    В Херсоне сопротивление атаковало беспилотником постамент с украинскими флагами, установленными вместо памятника Ленину, который был снят в 2014 году. ВС РФ продолжают освобождение Дзержинска (украинское название – Торецк) в ДНР, что позволит обезопасить Горловку от обстрелов.

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    4 ноября 2024, 00:08 • Новости дня
    В Харькове прозвучали новые взрывы на фоне воздушной тревоги

    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове во время воздушной тревоги

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучали новые взрывы, о чем сообщили украинские СМИ. Сообщение о взрывах было опубликовано в Telegram-канале местного телеканала, что подтвердило продолжение напряженной ситуации в регионе.

    Как пишет РИА «Новости», в Харькове прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Украинский телеканал «24 канал» сообщил о происшествии, опубликовав информацию в своем Telegram-канале. В регионе с 21.44 мск объявлена воздушная тревога.

    С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре, такие как объекты энергетики, оборонной промышленности и связи. Эти действия связаны с терактом на Крымском мосту, в котором российские власти обвиняют украинские спецслужбы.

    С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит ежедневно, охватывая иногда всю страну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не нацеливаются на жилые дома и объекты социальной инфраструктуры при боях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове произошел взрыв, в результате которого город частично обесточен. В Харькове в результате удара по зданию Госпрома разрушены несколько этажей, а также получили повреждения окна в близлежащих зданиях. В Киевской области, а также в городах Сумы и Харьков, прогремели взрывы после воздушной тревоги.

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    4 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    На Украине избили и насильно мобилизовали протоиерея УПЦ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Протоиерей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олег Мельников был насильно мобилизован и избит в военкомате после задержания на блокпосту, что привело к его медицинским осложнениям.

    Как сообщает Союз православных журналистов, Мельников стал жертвой насильственной мобилизации. 54-летнего священника остановили на блокпосту и доставили в военкомат, где его удерживали более суток без пищи и связи с семьей, передает ТАСС.

    Отмечается, что один из работников территориального центра комплектации избил Мельникова, что вызвало у него повышение артериального давления. Полицейские, прибывшие на место происшествия, приняли заявление от пострадавшего, однако его не освободили.

    В результате происшествия протоиерей УПЦ не смог провести воскресную литургию, что вызвало дополнительное беспокойство среди прихожан и представителей церкви.

    Ранее украинский политолог Сергей Гайдай назвал насильно мобилизованных украинцев небоеспособным балластом, утверждая, что только один из 25 может быть готов к бою.

    В сентябре в Закарпатской области сотрудники ТЦК похитили двух священников Украинской православной церкви (УПЦ), после митинга под Хустским ТЦК и под давлением верующих их отпустили.

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