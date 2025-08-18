  • Новость часаТрамп: Зеленский может завершить конфликт на Украине при отказе от Крыма
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как не стать скуфом

    Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берет реванш.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    18 августа 2025, 05:23 • Новости дня

    Серии взрывов прогремели в Харькове и Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове и Сумах прозвучали серии взрывов, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога действует в Сумской и Черниговской областях, а также в ряде районов Харьковской области Украины, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в городе Сумы также произошел взрыв. В городах Одесса, Харьков и Павлоград тоже фиксировали взрывы. В Одессе горят терминалы азербайджанской компании SOCAR.

    17 августа 2025, 13:01 • Новости дня
    Мерц предложил место встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Мерц: Встреча Путина, Трампа и Зеленского может пройти в Европе

    Мерц предложил место встречи Путина, Трампа и Зеленского
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Площадкой для переговоров президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского могла бы стать одна из стран Европы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалам RTL и NTV выразил мнение, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского может быть организована в Европе, передает ТАСС.

    Мерц отметил, что время и место проведения переговоров пока не определены. По его словам, существует вероятность, что для подобных встреч выберут европейскую площадку, где такие обсуждения могли бы проходить на постоянной основе.

    Канцлер добавил, что конкретные детали будут уточнены в ближайшие дни или недели.

    Ранее издание Axios сообщило, что Трамп хочет провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским уже в пятницу, 22 августа.

    Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза отметил, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Президент России Владимир Путин выразил уважение к позиции США о необходимости скорого прекращения боевых действий на Украине и подчеркнул стремление России к мирному решению ситуации.

    17 августа 2025, 07:56 • Новости дня
    Группу французских наемников под Херсоном разгромили дронами бойцы «Днепра»

    Бойцы «Днепра» дронами уничтожили группу французских наемников под Херсоном

    Группу французских наемников под Херсоном разгромили дронами бойцы «Днепра»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В течение одного часа ударные беспилотники группировки войск «Днепр» полностью ликвидировали группу иностранцев с французскими шевронами на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказал боец с позывным «Хаба».

    Расчет ударных FPV-дронов и коптеров со сбросами уничтожил группу французских наемников на правом берегу Днепра, сообщает РИА «Новости».

    Оператор БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Хаба» рассказал, что иностранцы прибыли с оборудованием и готовились атаковать позиции российских военных. По опознавательным знакам и внешности стало ясно, что это французы, среди которых были светлокожие и темнокожие люди.

    «Наблюдали иностранных наемников... Приехали со всякими своими чемоданами. И было понятно, что это были БПЛАшники. И готовились как бы отрабатывать по нашим позициям. <...> Операцию проводили с несколькими расчетами, над ними висели два-три дрона DJI Mavic, которые сбрасывали боеприпасы. Так же FPV поражали их, два эти пикапа. Все горели. В итоге всех мы уничтожили. В течение часа где-то», – рассказал он.

    «Хаба» отметил, что ранее на этом участке фиксировали не только французских, но и грузинских наемников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, не менее 20 наемников из Франции погибли и еще девять получили тяжелые ранения во время участия в боях на стороне Киева на Украине. Также бывший сотрудник французской разведки Чинкуини сообщил, что на Украине действуют не менее 51 французского наемника, часть из которых воюют с 2014 года. Российские бойцы рассказывали, как встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре.

    16 августа 2025, 16:18 • Видео
    Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

    Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    17 августа 2025, 18:05 • Новости дня
    Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам
    Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины готовы обсуждать мирное урегулирование, исходя из ситуации на линии фронта, а уступка территорий невозможна из-за Конституции Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Ранее Дональд Трамп и Марк Рубио заявляли о том, что Украине придется пойти на уступки.

    Украина намерена вести переговоры с Россией, исходя из нынешней линии фронта, сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции с Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, передает ТАСС.

    По его словам, «контактная линия – это лучшая линия для разговора», и эту позицию поддержали европейские партнеры. Зеленский добавил, что вопрос прекращения огня и разработка финального соглашения сейчас являются приоритетами для Киева, передает РБК.

    Он отметил, что территориальные вопросы должны рассматриваться только на встрече с участием лидеров Украины, России и США. Зеленский подчеркнул, что Конституция Украины не позволяет сдавать территории или торговать ими. По мнению Зеленского, вступление в Евросоюз рассматривается Киевом как часть гарантий безопасности, а главной гарантией безопасности является сильная украинская армия.

    Также Зеленский заявил, что 18 августа обсудит вопросы урегулирования конфликта на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее Евросоюз заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности по принципу НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала достижения мира на Украине «через силу».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает достижение полного мирного соглашения по Украине приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина и Европа оказались в ловушке, расставленной Трампом.

    17 августа 2025, 14:30 • Новости дня
    Политолог Шеслер: Европейцы боятся отпускать Зеленского одного на встречу с Трампом
    Политолог Шеслер: Европейцы боятся отпускать Зеленского одного на встречу с Трампом
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа боится отпускать Владимира Зеленского на встречу с Дональдом Трампом. Для Старого Света принципиально важно не допустить прекращения конфликта, однако заставить главу Белого дома отказаться от идеи заключения мирного договора с Россией они вряд ли сумеют, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Трамп в понедельник встретится с Зеленским в Вашингтоне, где последнего будет сопровождать когорта лидеров стран ЕС.

    «Владимир Зеленский действительно угодил в ловушку Дональда Трампа. Украинские националисты на взводе. Их, конечно, пытаются задобрить: в своем недавнем обращении Зеленский заявил, что он не станет выводить войска с территории Донбасса. Однако эта тема, как и обсуждение любых уступок в пользу России со стороны Украины, крайне взрывоопасна», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Власть Зеленского долгое время опиралась на идейных националистов, что сделало украинское руководство зависимым от этой группы. Банковая не может пойти им наперекор, поскольку в таком случае в стране начнется масштабный кризис. Но в то же время терять поддержку со стороны Вашингтона им не хочется», – акцентирует она.

    «То есть Зеленский оказался меж двух огней: с одной стороны Трамп, ожидающий от него согласия на уступки, с другой – националисты, не желающие договариваться с Москвой. В сложившейся ситуации Украина может опереться только на Европу, тоже не готовую к прекращению боевых действий», – полагает собеседница.

    «Сегодня именно ЕС и Британия являются главными интересантами продолжения конфликта. Но я сомневаюсь, что им удастся помочь Зеленскому отказаться от предложения США. По большому счету Старый Свет, как и Киев, тоже угодил в ловушку, поскольку Европа находится в экономической и военной зависимости от Вашингтона», – добавляет эксперт.

    «Конечно, Брюссель не во всем следует американскому фарватеру, но возможностей для ответного давления на Белый дом у него практически нет. Это и приводит к желанию европейских лидеров «всем скопом» направиться в Штаты в качестве «группы поддержки» Зеленского», – заключила она.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа. Он отметил, что после окончания саммита на Аляске у него прошел телефонный разговор с главой Белого дома, в ходе которого они обсуждали основные пункты переговоров США и России. На этом фоне он также заявил о поддержке идеи трехстороннего разговора Киева, Вашингтона и Москвы.

    Грядущую встречу в Белом доме в соцсети Truth Social вскоре подтвердил и сам президент Штатов. В своем сообщении он подчеркнул, что в настоящий момент «лучшим способом положить конец войне» является непосредственно заключение мирного соглашения, а не режим приостановки огня, который «зачастую не соблюдается».

    Американский лидер также добавил, что в случае, если диалог с Зеленским пройдет удачно, следующим этапом переговорного процесса станет встреча с Путиным. Однако планировавшийся трехсторонний формат рискует превратиться в дискуссию с большим количеством игроков. Так, западные СМИ сообщают, что в Вашингтон могут отправиться и некоторые европейские лидеры.

    Politico пишет, что в поездке Зеленского в столицу США может сопровождать президент Финляндии Александр Стубб, задачей которого станет «предотвращение любых разногласий», а также «убеждение главы Белого дома включить Европу» в дальнейшее обсуждение прекращения конфликта на Украине».

    В свою очередь Bild отмечает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер рассматривают возможность отправиться в понедельник в Вашингтон. Кроме того, «поддержать» Зеленского лично намерен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Поездку в Вашингтон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) также подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Подобное рвение политиков Старого Света отправиться в понедельник в Вашингтон прокомментировал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В своем Telegram-канале он написал: «Европейские и британские сторонники конфликта в панике». Действительно, ожидания лидеров ЕС от предстоящей встречи далеки от оптимистичных.

    Так, Sky News пишет, что Зеленский осознает опасность «попасть в очередную засаду в Овальном кабинете», однако он вынужден представлять себя «добровольным участником мирных переговоров». При этом издание отмечает, что на грядущей встрече его не будут поджидать «красная дорожка и аплодисменты».

    17 августа 2025, 10:55 • Новости дня
    Дмитриев привел примеры паники сторонников конфликта на Украине

    Дмитриев заявил о панике сторонников конфликта на Украине

    Дмитриев привел примеры паники сторонников конфликта на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Среди европейских и британских сторонников конфликта на Украине воцарилась паника в преддверии возможных переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Европейские и британские сторонники конфликта на Украине испытывают панику на фоне переговоров между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, написал Дмитриев в Telegram-канале.

    В этой связи он привел несколько примеров публикаций западных СМИ. Как сообщает Politico, на встречу с Трампом вместе с Зеленским может поехать президент Финляндии Александр Стубб, написал Дмитриев.

    Издание Bild также уточняет, что в качестве сопровождающих в Вашингтон могут отправиться президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц или премьер Британии Кир Стармер, отмечает глава РФПИ.

    Ранее Владимир Зеленский объявил, что встретится с Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что учил Зеленского манерам перед визитом в Белый дом.

    Bild пишет, что президент США Дональд Трамп предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, однако официального приглашения не было, и европейские представители хотят избежать демонстративной встречи.

    Фридрих Мерц заявил, что европейские страны поддерживают мирные инициативы Трампа, но солидарность Европы с Украиной останется неизменной.

    17 августа 2025, 06:47 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам для визита в Белый дом

    Канцлер Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам перед визитом в Белый дом

    Канцлер ФРГ Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам для визита в Белый дом
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Следующим шагом на пути разрешения украинского конфликта станет встреча американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского в понедельник в Вашингтоне, подготовкой последнего к которой занимался канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Мерц в интервью телеканалу ARD предположил, что беседа с Трампом для Зеленского будет «очень значительной» с точки зрения протокола, имея в виду последний визит Зеленского в Белый дом.

    Мерц, который посетил Вашингтон в феврале и назвал свой разговор с Трампом достаточно успешным, дал Зеленскому «несколько советов о том, как ему следует себя вести во время следующего появления в Белом доме».

    «Я дал Владимиру Зеленскому несколько советов о том, как ему следует себя вести во время следующего визита в Белый дом. Это во многом зависит от того, что запланировано на понедельник. Будет ли это снова в Овальном кабинете? Будет ли это в другой части Белого дома? Мы обсудим это завтра», – приводит ТАСС слова Мерца.

    По словам германского канцлера, вскоре также ожидается трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и российского президента Владимира Путина, о чем Трамп сообщил после саммита на Аляске.

    «Многие вопросы остаются открытыми, но, по крайней мере, переговоры начались. И это, безусловно, хорошая новость», – резюмировал Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские страны заявили, что поддерживают мирные инициативы Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, но европейская солидарность с Украиной останется непоколебимой, сказал канцлер Германии Мерц.

    Президент США Трамп в разговоре с лидерами ЕС после саммита с Владимиром Путиным заявил, что полное мирное соглашение по Украине важнее временного прекращения огня.

    Bild узнала, когда главы ФРГ, Франции и Британии определятся с поездкой в США.

    17 августа 2025, 12:24 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по месту хранения ракет «Сапсан» на Украине

    ВС России нанесли поражение хранилищу ракет «Сапсан» и комплектующих к ним

    ВС России нанесли удар по месту хранения ракет «Сапсан» на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли поражение месту хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, Вооруженные силы России с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли удары по местам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и связанных с ними комплектующих. В результате были также поражены склады боеприпасов и дальнодействующих беспилотных летательных аппаратов.

    Кроме того, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 различных районах. Минобороны России подчеркнуло, что все цели были поражены успешно.

    Ранее подполье сообщило об ударах по военным производствам ВСУ в Павлодаре Днепропетровской области.

    ВС России на этой неделе пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет в Харьковской и Сумской областях.

    17 августа 2025, 17:26 • Новости дня
    Уиткофф назвал тему переговоров Трампа с Зеленским в Белом доме

    Уиткофф: В Белом доме Зеленского ждет обсуждение территорий

    Уиткофф назвал тему переговоров Трампа с Зеленским в Белом доме
    @ Al Drago/Pool/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Договоренности между Россией и США по Украине станут предметом переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    США не навязывают Киеву решения по возможным территориальным уступкам, передает РИА «Новости». Об этом в интервью телеканалу CNN заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    «Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договоренности с Россией, должны принимать сами украинцы. Именно поэтому Зеленский и европейские партнеры приедут в понедельник в Белый дом – чтобы обсуждать это напрямую», – отметил Уиткофф.

    Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон выступает лишь посредником на переговорах и не диктует условия Киеву. По его словам, президент США был медиатором и искал пути для разрешения кризиса, а также Соединенные Штаты сохраняют роль медиатора во всех дискуссиях.

    Кроме того, Уиткофф сообщил, что США и Россия достигли договоренности о гарантиях безопасности для Украины, но итоговое решение теперь зависит от позиции Киева.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    Мерц подтвердил свое участие в этой встрече. Politico сообщил, что Марк Рютте также собрался посетить встречу Зеленского с Трампом. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом пройдет в понедельник, 18 августа.

    17 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Стало известно о составе европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа

    Определен состав европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа

    Стало известно о составе европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие европейские лидеры решили сопровождать Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила участие во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, передает ТАСС. Помимо Мелони, в Вашингтон отправятся канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Перед вылетом Мелони примет участие в видеоконференции «коалиции желающих».

    Президент Финляндии Александр Стубб, как сообщается на сайте его офиса, также примет участие во встрече «коалиции желающих» по поддержке Украины в формате телефонного совещания 17 августа.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что 18 августа направится в США для участия во встрече Трампа с Зеленским и другими европейскими лидерами, сообщили в альянсе.

    Пресс-служба Даунинг-стрит объявила, что премьер-министр Британии также присоединится к Зеленскому на встрече в Белом доме. Он подтвердит, что его поддержка Украины продолжится так долго, сколько потребуется.

    СМИ писали, что Владимир Зеленский осознает, что может попасть в «засаду» на встрече с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Трампа с Зеленским.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что обучал Зеленского манерам перед его визитом в Белый дом.

    Также сообщалось, что Эмманюэль Макрон отправится вместе с Зеленским в США на встречу с Трампом.

    Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа.

    17 августа 2025, 23:42 • Новости дня
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    @ Ray Tang/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий, сообщила канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера по итогам виртуального совещания «коалиции».

    «Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооруженные силы», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Также в коммюнике отмечается высокая оценка обязательства президента США Дональда Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, где «коалиция» сыграет ключевую роль через многонациональные силы.

    Стармер заявил, что вместе с Владимиром Зеленским направляется в Вашингтон для встречи с Трампом.

    В кратком коммюнике «коалиции», посвященном конфликту на Украине, исчезло упоминание термина «перемирие». Ранее британские СМИ предполагали, что это произойдет в связи с изменением позиции Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.

    Зеленский заявил, что его встреча с Трампом состоится 18 августа. Целый ряд европейских лидеров решил сопровождать Зеленского на встрече с Трампом.

    17 августа 2025, 18:39 • Новости дня
    Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины
    Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта.

    Трамп сделал репост сообщения пользователя в своей соцсети Truth Social.

    В опубликованном посте говорится: «Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она будет терять!».

    Трамп не добавил к репосту собственных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что уступка территорий невозможна из-за Конституции Украины.

    Ранее Евросоюз заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности по принципу НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала достижения мира на Украине «через силу».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает достижение полного мирного соглашения по Украине приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина и Европа оказались в ловушке, расставленной Трампом.

    17 августа 2025, 11:58 • Новости дня
    Нанесен удар по террористам «Азова» в Харьковской области

    Координатор подполья Лебедев сообщил об ударе по боевикам «Азова» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара по позициям боевиков запрещенной в России организации «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Харьковской области был нанесен ощутимый урон подразделению, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По подразделению «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) в Харьковской области был нанесен удар, передает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Он отметил, что атака была направлена именно по позициям этого формирования.

    ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России с 9 по 15 августа нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    17 августа 2025, 12:17 • Новости дня
    Sky News сообщил о страхе Зеленского попасть в засаду в Белом доме

    Sky News: Зеленский боится попасть в новую засаду в Белом доме

    Sky News сообщил о страхе Зеленского попасть в засаду в Белом доме
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский осознает, что может попасть в «засаду» на встрече с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, но ему приходится смириться из опасения быть воспринятым как помеха для урегулирования конфликта, сообщает телеканал Sky News.

    Телеканал Sky News сообщил, что Владимир Зеленский осознает риск попасть в политическую засаду во время новой встречи с президентом США Дональдом Трампом, однако вынужден вести себя как добровольный участник переговоров из опасения быть воспринятым как препятствие мирному урегулированию, передает РИА «Новости».

    В сообщении телеканала отмечается, что Зеленский не забыл о неприятной перепалке, произошедшей в феврале, и эти воспоминания будут влиять на его поведение. Дополнительные трудности, как считает Sky News, вызываются тем, что Трамп, по мнению СМИ, демонстрирует уважение к президенту России Владимиру Путину, а к Зеленскому относится с презрением.

    Напомним, 28 февраля Трамп резко раскритиковал Зеленского в Белом доме в ходе встречи по подписанию соглашения о совместной разработке украинских недр. Тогда Трамп потребовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс публично назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, после того как киевская делегация стала оправдываться и угрожать США последствиями конфликта. Делегацию с Украины попросили покинуть Белый дом.

    Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что обучал Зеленского манерам перед его визитом в Белый дом.

    Дональд Трамп предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, однако официальных приглашений им не направили.

    Politico сообщил, что Рютте собрался посетить встречу Зеленского с Трампом.

    17 августа 2025, 13:26 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Трампа с Зеленским

    Фон дер Ляйен заявила, что примет участие во встрече Трампа с Зеленским в США

    Фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Трампа с Зеленским
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направится в США, чтобы принять участие во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом,

    Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети, что примет участие во встрече американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) она подчеркнула, что по приглашению Зеленского присоединится к мероприятию, которое состоится в понедельник в Белом доме при участии других европейских лидеров.

    Кроме того, фон дер Ляйен уточнила, что Владимир Зеленский посетит Брюссель в воскресенье, чтобы вместе с ней принять участие в виртуальном заседании так называемой коалиции желающих.

    СМИ писали, что Владимир Зеленский понимает, что встреча с Дональдом Трампом в Овальном кабинете может обернуться для него «засадой».

    Напомним, Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что обучал Зеленского манерам перед его визитом в Белый дом.

    Дональд Трамп предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, однако официальных приглашений им не направили.

    Politico сообщил, что Рютте собрался посетить встречу Зеленского с Трампом.

    17 августа 2025, 10:41 • Новости дня
    Выпускниц-медиков на Украине обязали пройти воинский учет
    Выпускниц-медиков на Украине обязали пройти воинский учет
    @ Anastasiia Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине установили новые требования для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, предусмотрев штрафы за нарушение порядка воинского учета.

    С августа на Украине вступили в силу новые правила для женщин, которые получили медицинское или фармацевтическое образование, передает «Страна.ua». Согласно сообщению, учебные заведения должны в течение семи дней после выпуска передать в ТЦК списки своих выпускниц-медиков и фармацевтов. Далее информация автоматически попадает в Единый государственный реестр призывников.

    В течение шестидесяти дней женщины должны самостоятельно обратиться в ТЦК и пройти медицинскую комиссию. За нарушение этого порядка предусмотрены штрафы от 17 до 25,5 тыс. гривен. Представители Кировоградского ТЦК уточнили, что для женщин, вставших на воинский учет, ограничений на выезд за границу не вводилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти ужесточили контроль за воинским учетом женщин с медицинским образованием. Теперь женщин-медиков обязали становиться на воинский учет. При неявке в военкомат в течение двух месяцев по ним объявили розыск.

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Аляска вызвала политическую лихорадку в Европе

    Прошедший на Аляске саммит Россия – США продемонстрировал взаимное уважение двух сверхдержав и вызвал панику в Евросоюзе и Киеве. В итоге ЕС даже не смог принять общее заявление о саммите, ограничившись обещаниями «продолжать давить» на Россию. Эксперты отмечают, что лихорадочная реакция на историческую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа доказывает растерянность Брюсселя. Подробности

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть II

    Коллективный подвиг камчатских врачей, описанный в предыдущем репортаже газеты ВЗГЛЯД, – далеко не единственное, чем может и должно запомниться сильнейшее землетрясение в Петропавловске-Камчатском и его окрестностях. Самообладание популярной радиоведущей. Мужество воспитательниц детсадов. И, разумеется, выявленные стихией проблемы, которые требуют срочного решения – как на краевом, так и на федеральном уровне. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

