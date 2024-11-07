Песков: Трамп преувеличивал, когда обещал завершить конфликт на Украине за одну ночь

Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины

Вице-канцлер Германии Хабек обвинил главу минфина Линднера в распаде коалиции из-за отказа увеличить помощь Украине

Tекст: Антон Антонов

Хабек подчеркнул, что «закрыть брешь в бюджете не удалось», несмотря на наличие различных предложений «на столе». «На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку. Это было бы правильным ответом в начале дня на избрание Дональда Трампа», – приводит слова Хабека РИА «Новости».

Хабек также отметил, что Германия должна сыграть особую роль в поддержании «мира и свободы» в Европе, и подчеркнул, что борьба на Украине якобы идет именно за эти ценности. «Правильным ответом было бы «больше» (помощи Украине)», – сказал он.

Он выразил сожаление, что партия Линднера – Свободная демократическая партия Германии – «не была готова воспользоваться возможностями».

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции и намерении запросить вотум доверия у Бундестага, что может привести к досрочным выборам в марте. Также он обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера.