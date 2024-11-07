Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.16 комментариев
Песков: Трамп преувеличивал, когда обещал завершить конфликт на Украине за одну ночь
Высказывание победившего на выборах США Дональда Трампа о том, что украинский конфликт можно завершить за сутки, несколько преувеличено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Напомним, Дональд Трамп заявлял, что будет работать над тем, чтобы остановить войны. Wall Street Journal указывала, что советники Трампа якобы обсуждают план урегулирования на Украине, предлагающий демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта, а также исключение участия США в миротворческих миссиях.