Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.19 комментариев
Путин назвал Трампа мужественным человеком
Путин был впечатлен мужеством Трампа во время покушения и поздравил его с избранием президентом США
Президент России отметил мужество Дональда Трампа в экстремальных условиях и выразил готовность работать с ним после избрания на пост президента США.
Президент России Владимир Путин заявил, что его впечатлила реакция Дональда Трампа во время покушения. Как передает ТАСС, Путин отметил, что Трамп проявил себя мужественно и достойно.
«Он мужественный человек оказался. И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы», – сказал Путин, выступая на дискуссионой площадке клуба «Валдай».
Российский лидер подчеркнул, что в первой президентской итерации Трамп был под давлением, что ограничивало его действия. Путин выразил надежду, что в новом сроке Трампу удастся восстановить отношения с Россией и способствовать завершению украинского кризиса.
Путин также поздравил Трампа с избранием президентом США и подтвердил готовность работать с ним, как и с любым другим избранным лидером, которого поддержит американский народ. Он добавил, что намерен сотрудничать с Трампом для достижения общих целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах контактов между ним и президентом России Владимиром Путиным не было.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности устанавливать и расширять контакты с теми, кто готов сотрудничать с Россией на равноправной основе.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.