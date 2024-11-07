Путин назвал Трампа мужественным человеком

Путин был впечатлен мужеством Трампа во время покушения и поздравил его с избранием президентом США

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин заявил, что его впечатлила реакция Дональда Трампа во время покушения. Как передает ТАСС, Путин отметил, что Трамп проявил себя мужественно и достойно.

«Он мужественный человек оказался. И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы», – сказал Путин, выступая на дискуссионой площадке клуба «Валдай».



Российский лидер подчеркнул, что в первой президентской итерации Трамп был под давлением, что ограничивало его действия. Путин выразил надежду, что в новом сроке Трампу удастся восстановить отношения с Россией и способствовать завершению украинского кризиса.

Путин также поздравил Трампа с избранием президентом США и подтвердил готовность работать с ним, как и с любым другим избранным лидером, которого поддержит американский народ. Он добавил, что намерен сотрудничать с Трампом для достижения общих целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах контактов между ним и президентом России Владимиром Путиным не было.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности устанавливать и расширять контакты с теми, кто готов сотрудничать с Россией на равноправной основе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.