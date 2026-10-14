В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за дождя

В Московском регионе из-за сильного дождя ввели желтый уровень опасности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Желтый уровень погодной опасности введен на территории Московского региона из-за ожидаемого сильного дождя, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В Московской области предупреждение о потенциальной опасности метеоусловий действует в течение суток начиная с 09:00. В столице особый режим продлится с 13:00 до 21:00.

Осадки в регионе пройдут в зоне малоподвижного атмосферного фронта. Синоптики ожидают выпадение до 10 мм дождевой воды, температура воздуха в Москве составит 9-11 градусов тепла, по области – от 8 до 13 градусов выше нуля. Скорость северного ветра достигнет 5-10 м/с.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.