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В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за дождя
В Московском регионе из-за сильного дождя ввели желтый уровень опасности
В столице и Подмосковье начал действовать желтый уровень погодной опасности в связи с прогнозируемыми сильными осадками.
Желтый уровень погодной опасности введен на территории Московского региона из-за ожидаемого сильного дождя, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.
В Московской области предупреждение о потенциальной опасности метеоусловий действует в течение суток начиная с 09:00. В столице особый режим продлится с 13:00 до 21:00.
Осадки в регионе пройдут в зоне малоподвижного атмосферного фронта. Синоптики ожидают выпадение до 10 мм дождевой воды, температура воздуха в Москве составит 9-11 градусов тепла, по области – от 8 до 13 градусов выше нуля. Скорость северного ветра достигнет 5-10 м/с.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.