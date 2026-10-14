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    8 комментариев
    14 октября 2026, 07:38 • Новости дня

    В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за дождя

    В Московском регионе из-за сильного дождя ввели желтый уровень опасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице и Подмосковье начал действовать желтый уровень погодной опасности в связи с прогнозируемыми сильными осадками.

    Желтый уровень погодной опасности введен на территории Московского региона из-за ожидаемого сильного дождя, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

    В Московской области предупреждение о потенциальной опасности метеоусловий действует в течение суток начиная с 09:00. В столице особый режим продлится с 13:00 до 21:00.

    Осадки в регионе пройдут в зоне малоподвижного атмосферного фронта. Синоптики ожидают выпадение до 10 мм дождевой воды, температура воздуха в Москве составит 9-11 градусов тепла, по области – от 8 до 13 градусов выше нуля. Скорость северного ветра достигнет 5-10 м/с.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

    13 октября 2026, 08:19 • Новости дня
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года, свидетельствуют официальные данные.

    В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников, что делает эту попытку атаки одной из самых массовых с начала года, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

    Самая масштабная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда средства ПВО уничтожили более 1,6 тыс. дронов, из которых 450 сбили на подлете к столице. В числе других крупных инцидентов назывались налеты 8–9 октября, когда летели 403 аппарата, и 15–16 августа, когда было запущено 600 дронов.

    Напомним, с вечера понедельника по утро вторника в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников.

    За несколько часов до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число сбитых на подлете к городу БПЛА выросло до 48.

    Вечером в понедельник были уничтожены 10 летевших на Москву беспилотников.

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    13 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Депутат Рады призвал ударить ракетой по мавзолею Ленина

    Депутат Верховной рады Федиенко предложил атаковать мавзолей Ленина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил о необходимости нанести удар баллистической ракетой по мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в Москве в качестве ответа на поражение украинских энергетических объектов.

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко призвал ВСУ атаковать мавзолей Ленина на Красной площади. Он заявил, что украинским войскам следует нанести удар по центру российской столицы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на выступление парламентария в эфире одного из видеоканалов.

    «Если баллистика долетит и ударит по мавзолею, туда ему и дорога, то это усилит нашу переговорную позицию», – сказал Федиенко.

    Депутат также отверг предложение своего коллеги Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) немедленно начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, эта инициатива не включает в себя конкретных условий завершения боевых действий. Федиенко добавил, что украинской армии надо ответить на атаки по объектам энергетической инфраструктуры, и таким ответом может стать удар по Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год. В понедельник средства противовоздушной обороны сбили летевшие на столицу беспилотники.

    Летом Федеральная служба безопасности сообщила о попытках Киева использовать малые аппараты из-за неудачных дальних ударов по Москве.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Очевидица: Загоревшийся в Москве автобус сгорел за пять минут

    Загоревшийся в Москве автобус сгорел за пять минут

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Воспламенившийся на западе столицы пассажирский автобус был полностью уничтожен огнем за пять минут, несмотря на попытки сотрудников коммунальных служб его потушить, сообщила очевидица.

    «Я находилась дома и услышала хлопок. Когда подошла к окну, автобус уже сильно горел. Момент выхода людей не видела», – поделилась женщина с «Газетой.Ru».

    Она добавила, что машины «Жилищника» подъехали быстро, коммунальщики старались своими силами сбавить огонь.

    «Потом очень быстро подоспели пожарные и остальные службы. Автобус сгорел за пять минут», – сказала собеседница.

    Она также поделилась видеозаписью инцидента. На кадрах видно транспортное средство, охваченное сильным пламенем, из которого валит густой дым. От автобуса отваливаются детали, при этом людей поблизости нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве сгорел маршрутный автобус.

    В Ульяновске также во вторник произошло возгорание автомобиля, пострадал один человек. Огонь перекинулся на соседнюю машину.

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    13 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    В Москве сгорел маршрутный автобус

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве на улице Веерной загорелся Автобус с 20 пассажирами загорелся на улице Веерной в столице, водитель эвакуировал находившихся в салоне людей, сообщил источник в экстренных службах города.

    На западе Москвы произошло возгорание автобуса по всей площади, передает со ссылкой на экстренные службы.

    «На улице Веерная возле дома №1 корпус 2 произошло возгорание автобуса по всей площади», – сказал собеседник РИА «Новости».

    По его словам, находящиеся в салоне 20 пассажиров эвакуированы, никто не пострадал.

    В столичном департаменте транспорта уточнили, что водитель автобуса №329 заметил задымление, остановил транспортное средство, высадил людей и вызвал экстренные службы. Пожар ликвидирован на площади 12 кв. метров.

    В мае пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.

    В марте в Москве ликвидировали возгорание в бизнес-центре.

    В том же месяце загорелась гостиница на северо-востоке столицы.

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    13 октября 2026, 14:36 • Новости дня
    В Российском университете транспорта начали строить военный учебный центр

    Глава Минтранса доложил Путину о создании военного учебного центра в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о строительстве военного учебного центра в Российском университете транспорта в Москве.

    В столице на базе Российского университета транспорта возводится военный учебный центр, который займется подготовкой специалистов для транспортной отрасли, сообщает РИА «Новости».

    «Также в Москве в Университете транспорта мы строим военный учебный центр… Он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли для особых периодов», – заявил глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам министра, подобные учебные заведения не создавались в стране на протяжении последних 30 лет. В ходе встречи также обсуждались вопросы реализации проектов транспортного комплекса и повышение доступности пассажирских перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Минтранса.

    В рамках беседы министр пообещал отменить доплаты за детей в такси.

    Также Никитин доложил Путину о стабильной работе транспортного комплекса России


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    13 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    Суд Москвы отказался вернуть проданный под давлением мошенников Jaguar XJS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичная судебная инстанция отказалась признать недействительной сделку купли-продажи автомобиля Jaguar XJS 1987 года выпуска, который был продан из-за влияния телефонных мошенников.

    Мужчина продал машину за 700 тыс. рублей после звонков лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, передает ТАСС.

    Покупатель доказал, что сделка была добровольной, а машина требовала серьезных вложений.

    Судебная экспертиза подтвердила, что продавец осознавал свои действия в момент подписания договора.

    При вынесении решения суд сослался на позицию Верховного суда по аналогичному «делу Долиной», указав на отсутствие доказательств недобросовестности покупателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Екатеринбурге отказался вернуть автомобиль по схожей схеме.

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    14 октября 2026, 03:48 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 100
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 100
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера вторника силы ПВО уничтожили 105 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Уничтожены еще десять беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в «Максе» вечером во вторник.

    В ночь на среду он опубликовал ряд сообщений, в которых говорилось, что ПВО отразила атаку еще четырех, 16, десяти, 30 и 15 БПЛА соответственно.

    На местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник вечером ПВО сбила еще 20 летевших на Москву беспилотников.

    Более 30 самолетов, следовавших в московские аэропорты, перенаправили в другие города из-за введенных в столичных воздушных гаванях ограничений по безопасности.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!


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    13 октября 2026, 14:20 • Новости дня
    Минтранс доложил о готовности Ленинградского вокзала к приему ВСМ

    Минтранс: Ленинградский вокзал в Москве готов к приему ВСМ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ленинградский вокзал в Москве после реконструкции полностью готов к приему поездов высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), заявил министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Ленинградский вокзал в Москве готов к приему ВСМ, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным министр транспорта России Андрей Никитин.

    «Наверное, самый яркий проект Москвы – это реконструкция Ленинградского вокзала. В три раза увеличилось количество посадочных мест, вокзал готов к приему ВСМ», – передает РИА «Новости» слова министра.

    Высокоскоростная магистраль предполагает создание двухпутной электрифицированной линии для поездов со скоростью 200–400 км в час.

    Первым таким проектом в России станет магистраль между Москвой и Петербургом. Планируется, что она будет запущена в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на ВСМ Москва – Петербург.

    В начале месяца Минтранс назвал сроки начала строительства ВСМ Москва – Минск.

    В августе Путин сообщил, что строительство первой в России высокоскоростной магистрали идет полным ходом.

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    13 октября 2026, 23:57 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин: ПВО уничтожила 20 летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 20 дронов, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «20 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    Он добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников.

    Ночная атака дронов на столицу стала одной из крупнейших за год.

    С ночи понедельника в сторону Москвы летели 417 дронов ВСУ, сообщал глава города.

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    13 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Площадь пожара в выселенном здании в Москве увеличилась до 300 квадратных метров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании увеличилась до 300 квадратных метров, сообщил источник в экстренных службах города.

    Площадь пожара в выселенном двухэтажном здании на Кронштадтском бульваре в Москве достигла 300 квадратных метров, сказал собеседник РИА «Новости».

    Ранее в ГУ МЧС по городу заявили, что спасатели получили информацию о возгорании в доме № 17, корпус 3, на Кронштадтском бульваре. Изначально площадь пожара оценивалась в 100 квадратных метров.

    В мае пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве. В том же месяце ребенок выпрыгнул из окна из-за пожара в столице. В марте спасатели ликвидировали возгорание в бизнес-центре в Москве.

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    14 октября 2026, 02:28 • Новости дня
    Из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов

    Из-за ограничений в Москве более 30 самолетов направились в другие города

    Из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Более 30 самолетов, следовавших в московские аэропорты, перенаправили в другие города из-за введенных в столичных воздушных гаванях ограничений по безопасности, сообщили в пресс-службах аэропортов Москвы.

    Во Внуково не смогли приземлиться 19 бортов, следовавших из Шарм-эш-Шейха, Хургады, Дубая, Петербурга, Астаны, Баку, Пскова, Антальи, Стамбула, Даламана и Сыктывкара. Эти самолеты, по сведениям справочной службы аэропорта, совершили посадку в Нижнем Новгороде, Петербурге, Минске, Пскове и Стамбуле, передает ТАСС.

    Еще четыре самолета, шедшие в Домодедово из Калининграда, Душанбе, Баку и Хургады, направили в Нижний Новгород и Петербург.

    В Шереметьево, согласно данным справочной службы и онлайн-табло, пока не прибыли 12 рейсов, в том числе из Челябинска, Саратова, Перми, Казани, Минеральных Вод и Нижнекамска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены дроны, направлявшиеся в сторону столицы.

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года.

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    13 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    Сбитая грузовиком пиар-директор «Москвички» потребовала 1,5 млн рублей

    Сбитая на Ходынке пиар-директор потребовала 1,5 млн рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пиар-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская заявила гражданский иск о компенсации морального вреда на 1,5 млн рублей к водителю грузовика, сбившему ее на пешеходном переходе в Москве.

    «Мною заявлен гражданский иск к обвиняемому в размере 1,5 млн рублей», – сообщила Чаковская в Пресненском суде, передает РИА «Новости».

    Потерпевшая отметила, что после аварии виновник ДТП с ней не связывался, извинений не приносил и помощи в лечении не предлагал. Чаковская рассказала, что 11 августа подошла к нерегулируемому пешеходному переходу на Ходынской улице, а сам момент наезда грузовика не помнит. В больнице с тяжелыми травмами, включая переломы девяти ребер и основания черепа, она провела около месяца.

    Водитель грузовика скрылся с места происшествия, но позже был задержан и помещен под домашний арест. Ему вменяют нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью и сопряженное с оставлением места ДТП. По словам адвоката обвиняемого, фигурант частично признает вину и утверждает, что уехал, так как не заметил удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее девушка на BMW сбила пешехода на проспекте Вернадского в Москве.

    Также водитель грузовика насмерть сбил мальчика на пешеходном переходе.

    До этого водитель иномарки совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе в Капотне.

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    13 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников

    Собянин: ПВО Минобороны сбили пять летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Системы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Системы противовоздушной обороны Министерства обороны сбили пять беспилотников, направлявшихся к российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Напомним, ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год.

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    13 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Москвич отдал телефонным мошенникам ценности на 32 млн рублей

    МВД: 21-летний житель Москвы передал курьеру аферистов 32 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Злоумышленники под предлогом замены домофона убедили 21-летнего жителя столицы передать курьеру сбережения, часы и ювелирные изделия на общую сумму более 32 млн рублей, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Неизвестный позвонил молодому человеку и предложил заменить домофон в квартире. Москвич продиктовал код из СМС, после чего его убедили срочно задекларировать ценности, чтобы избежать правовых последствий, и передать их курьеру, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «Выполняя указания аферистов, обманутый гражданин сложил в чемодан 550 тыс. рублей, девять наручных часов и семь ювелирных изделий, после чего передал его незнакомцу, приехавшему к дому на Донецкой улице. Общий материальный ущерб превысил 32,4 млн рублей», – сообщили в пресс-службе столичного главка.

    Полицейские с помощью записей камер видеонаблюдения задержали 20-летнего курьера, который за вознаграждение забрал чемодан и передал его сообщникам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурант заключен под стражу.

    В субботу московский пенсионер отдал злоумышленникам более 27 млн рублей. Летом другой столичный пенсионер отдал аферистам миллионы рублей после видеозвонка лжечиновника.

    До этого пожилая москвичка лишилась почти 35 млн рублей после общения по видеосвязи с мнимым силовиком.


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    14 октября 2026, 05:47 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили 21 дрон

    На подлете к Москве уничтожили 41 дрон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 41 беспилотный летательный аппарат на подлете к российской столице, сообщил глава города Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны отразили атаку еще 41 беспилотника, указал мэр в двух последних сообщениях в Max.

    Градоначальник добавил, что в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 100.

    С вечера понедельника по утро вторника в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников.

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года.

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

      9 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Публичная казнь разрушительна для души

      Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

      13 комментариев
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

      Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

      8 комментариев
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    • Британия обвинила Россию в неожиданном

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      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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