Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
В Москве представили мобильный комплекс поражения беспилотников «Ястреб»
На выставке в Москве показали новейший комплекс перехвата дронов «Ястреб»
На выставке «Сфера безопасности» в Москве специалисты компании «К-Авиа» продемонстрировали мобильный комплекс обнаружения и поражения беспилотников «Ястреб», который успешно прошел испытания для применения в зоне спецоперации.
В компании рассказали, что при попадании вражеского аппарата в зону действия сенсора цель захватывается и идентифицируется, передает ТАСС.
Экипаж машины состоит из двух человек: оператора обнаружения и оператора беспилотника-перехватчика.
В «К-Авиа» пояснили, что после обнаружения цели принимается решение на поражение. Из открывающегося контейнера вылетает ракета, которая уничтожает дрон противника вдогонку. Боекомплект комплекса составляет девять единиц, запуск возможен из контейнера, с грунта или с автомобиля.
Система успешно прошла испытания и получила рекомендацию к применению в зоне спецоперации на Украине. Главным преимуществом комплекса разработчики назвали способность круглосуточно обнаруживать все типы беспилотных аппаратов.
В состав «Ястреба» интегрировано авторское программное обеспечение «Домовой» для подсистемы управления. Международная выставка «Сфера безопасности» проходит на территории ВДНХ с 21 по 23 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец».
В мае в зоне спецоперации на Украине против украинских беспилотников начали применять комплекс «Цитадель».