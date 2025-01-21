Суд в Словакии решил привлечь стрелявшего в премьера Фицо к ответственности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Судом Словакии было принято решение о привлечении писателя Юрая Цинтулы к уголовной ответственности за покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 15 мая 2024 года, и с тех пор Цинтула находился в психиатрическом отделении. Теперь же по решению суда его выписывают из больницы и переводят в стационар.

Согласно информации, предоставленной новостным порталом Aktuality, эксперты пришли к выводу, что Цинтула не представляет опасности для себя и окружающих. Это стало основанием для его перевода и возможного привлечения к уголовной ответственности. Судебные эксперты также отметили, что писателю может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Юрай Цинтула, совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщил на допросе, что был не согласен с действиями правительства страны, в том числе с остановками поставок вооружения на Украину, а также планировал это преступление за два дня до его осуществления. В результате покушения в Словакии уволили нескольких полицейских.