Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
СМИ: Стрелявший в Фицо спланировал покушение за два дня до осуществления
Pravda: Стрелявший в Фицо спланировал покушение за два дня до его осуществления
Юрай Цинтула, обвиняемый в покушении на премьера страны Роберта Фицо, спланировал это преступление за два дня до его осуществления, сообщил новостной портал Pravda.
Цинтула, как следует из судебных материалов, подготовил перед покушением два магазина для пистолета CZ-75, которыми владел на законных основаниях, передает ТАСС.
При этом, согласно порталу, он заявил, что не хотел убивать Фицо, а лишь намеревался повредить его здоровью, чтобы тот не мог работать на посту премьера.
Между тем, как проинформировал телеканал ТА3, Цинтула заявил, что никто иной в ходе покушения не мог пострадать, так как он хорошо стреляет и избрал мишенью только главу кабмина. Признание Цинтулы зафиксировано в документах по делу.
Как сообщила дирекция больницы, состояние премьера Словакии Роберта Фицо после покушения стабильное. Из сообщения следует, что утром в четверг состоялся медицинский консилиум, на котором был подтвержден избранный ранее план лечения главы правительства.
Ранее генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка заявил, что покушение на премьера республики Роберта Фицо может быть переквалифицировано из «попытки преднамеренного убийства» на теракт.