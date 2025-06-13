Постпред Израиля при ООН предупредил об атаках по Ирану «до устранения угрозы»

Tекст: Вера Басилая

По словам Данона, Израиль намерен продолжать операцию против Ирана до полной ликвидации угрозы со стороны Тегерана, передает РИА «Новости» .

Дипломат сообщил, что власти страны пока не знают, сколько времени потребуется для достижения этой цели, но подчеркнул, что операция будет продолжаться до тех пор, пока угроза не будет устранена.

Данон добавил, что Израиль ожидает понимания от членов Совета Безопасности ООН на экстренном заседании, которое пройдет в пятницу, и считает важным донести причину атаки на иранские объекты. Он выразил надежду, что Совбез ООН примет аргументы Израиля во внимание.

Дипломат заявил, что израильская армия приняла меры для минимизации ущерба мирному населению во время операции.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию вокруг израильской атаки и заслушает доклад МАГАТЭ по иранским ядерным объектам.

Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства и ученых-атомщиков.

Посол Израиля заявила об ударе по ключевым элементам ядерной программы Ирана.

Между тем, Иранский атомный сектор подтвердил, что не намерен останавливать проекты, несмотря на гибель шести ученых-ядерщиков.

Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал жесткий ответ Израилю за удары по иранской территории.

