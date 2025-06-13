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Анонсировано экстренное заседание СБ ООН из-за операции Израиля в Иране
Совет Безопасности ООН в пятницу рассмотрит ситуацию вокруг удара Израиля по Ирану, также будет заслушан доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по иранским ядерным объектам.
Экстренное заседание Совбеза ООН по израильскому удару по Ирану состоится 13 июня в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 мск), сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
По словам представителя Гайаны, председательствующего в июне в Совете Безопасности, заседание пройдет в формате открытого брифинга.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи потребовал созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за удара Израиля по территории страны.