Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
ВС России поразили используемые ВСУ объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.
Кроме того, удары наносились по складам горючего и военного имущества, местам сборки и хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты 258 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 236 847 беспилотников, 672 ЗРК, 30 935 танков и других бронемашин, 1778 боевых машин РСЗО, 36 470 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 033 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, утром в среду ВС России поразили автозавод в Киеве и сухогруз в порту Черноморска.
Накануне вечером ВС России ударили по железнодорожному составу с грузами для ВСУ в порту Южный.
ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.