ВС России поразили используемые ВСУ объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по складам горючего и военного имущества, местам сборки и хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты 258 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 236 847 беспилотников, 672 ЗРК, 30 935 танков и других бронемашин, 1778 боевых машин РСЗО, 36 470 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 033 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, утром в среду ВС России поразили автозавод в Киеве и сухогруз в порту Черноморска.

Накануне вечером ВС России ударили по железнодорожному составу с грузами для ВСУ в порту Южный.

ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.