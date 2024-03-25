ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка войск «Центр» на этом направлении улучшила положение по переднему краю и отразила десять контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад у Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Там ВСУ потеряли до 120 человек, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», гаубица Д-20, противотанковая пушка «Рапира», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

На Купянском направлении Западная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 57-й мотопехотной бригады ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 20 человек и САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки (ДНР).

На этом направлении украинская сторона потеряла до 175 человек, две бронемашины, включая американскую БМП Bradley. При контрбатарейной борьбе поражены две польские САУ Krab, противотанковая пушка «Рапира», станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н».

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила формирования 102-й, 121-йи 128-й бригад теробороны у Малиновки (Запорожская область), Старомайорского и Макаровки (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 110 человек.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 28-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ у Работино, Нестерянки (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область). Украинская сторона потеряла там до 40 человек и девять пикапов.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах. Средства ПВО уничтожили 103 украинских дрона и 31 снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган».

С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 011 дронов, 489 ЗРК, 15 598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 машин РСЗО, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов.