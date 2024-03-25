Силы России прорвали оборону ВСУ в Запорожской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, северо-западнее Вербового ВС России прорвали оборону ВСУ в нескольких местах и продвинулись на два километра, взяв не менее пяти опорников, причем противник понес большие потери в живой силе, передает ТАСС.

Рогов добавил, в Работине силы России улучшили позиции по переднему краю, в районе Старомайорского также чуть продвинулись.

Он отметил также, что в районе Пятихаток российские войска накрыли артиллерийским огнем и ФАБами большое количество живой силы противника.

Ранее Рогов рассказал, что российская армия вытеснила ВСУ из центра Работино.