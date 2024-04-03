Зеленский отрезал себе «правую руку»

Александр Тимохин
Почему на флоте радуются новому главкому
В этот опасный момент от военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.
Геворг Мирзаян
Израилю война не нужна, она нужна лично Нетаньяху
Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.
Борис Акимов
Рады видеть всех, кто искренне любит Россию
Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.