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    29 июня 2024, 14:10 • Общество

    На Украине появляется партизанское движение нового типа

    На Украине появляется партизанское движение нового типа
    @ И. Астапов, В. Курдов

    Tекст: Андрей Резчиков

    В субботу в России отмечается День партизан и подпольщиков. Современные партизаны и подпольщики развернули свою деятельность на Украине. В стране участились диверсии на железных дорогах, горят автомобили сотрудников военкоматов. По мнению экспертов, число последователей легендарного Сидора Ковпака будет только увеличиваться, но методы нынешних партизан отличаются от тех, что были востребованы во времена Великой Отечественной войны.

    29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков. Праздник был учрежден «в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков». В годы Великой Отечественной войны партизанское движение было основной формой вооруженной борьбы против немецких захватчиков на временно оккупированной территории СССР.

    В ходе СВО партизанское движение вновь получает распространение. В регионах Украины участились инциденты на инфраструктурных объектах. Ранее неоднократно поступали сообщения о поджогах релейных шкафов и трансформаторных подстанций в Николаевской, Одесской, Сумской и Черкасской областях.

    Накануне стало известно о попытке пуска поездов под откос и диверсии на железной дороге в Одесской области. Аналогичный случай на станции Одесса-Восточная произошел в начале июня. Кроме того, в Сумской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге между станциями Сумы – Торопиловка. А в феврале в поселке Серебрия Винницкой области неизвестные подорвали железную дорогу, в результате чего временно было остановлено движение поездов.

    Также в последнее время участились акции против сотрудников военкоматов (ТЦК), которые проводят в стране мобилизацию. В Telegram-каналах появлялись подборки видеороликов с горящими авто с военными номерами. По оценке наблюдателей, украинцы создают целые группы сопротивления сотрудникам ТЦК, причем часто в этих акциях участвует молодежь.

    В экспертной среде отмечают, что деятельность современных партизан и подпольщиков стала активнее проявляться на Украине спустя два года после начала СВО. По мнению аналитиков, активизация подпольщиков связана с тем, что киевский режим удерживает власть исключительно силой – после 21 мая каждый указ Владимира Зеленского, утратившего легитимность, является преступным.

    «Развитие этого движения – системный процесс. Он будет нарастать, потому что сотрудники ТЦК ежедневно применяют физическую силу и спецсредства для выявления неугодных режиму граждан и направляют их на фронт. Речь идет не только о нарушении прав человека, но и о преступном характере данных деяний», – считает военный историк Олег Иванников, подполковник запаса МВД.

    «Сейчас украинцы не понимают, за что воюют. Все то, на чем работала украинская пропаганда, постепенно уходит в прошлое. Где соблюдение прав человека и уважение к собственному народу? Общество видит, что война до последнего украинца ведется в интересах западных стран, но не Украины», – добавляет Александр Макушин, член ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО.

    Иванников напоминает, что в годы ВОВ партизанское движение на территории УССР было распределено неравномерно: в одних регионах были мощные объединения, а в других – небольшие, но эффективные ячейки. «Сейчас нам следует уделить внимание именно таким ячейкам, которые могут уничтожать склады боеприпасов и средства коммуникаций ВСУ», – полагает спикер.

    Эксперт особо отметил, что современное партизанское движение имеет принципиальные отличия от того, что происходило в 1940-е. И важную роль в этом вопросе играет интернет, с помощью которого украинцы информируют российских военных о состоянии критических важных объектов в тех или иных регионах.

    «Речь идет прежде всего о расположении военных складов, местах ремонта военной техники, малых производствах, где собирают беспилотники. Для этого может применяться фото-видеофиксация тех или иных объектов ВСУ, военных преступников. В комплексе все это является партизанской деятельностью нового типа», – подчеркивает Иванников. По мнению Макушина,

    на Украине сейчас востребованы навыки не только партизанских отрядов во главе с легендарным Сидором Ковпаком, но и навыки подпольщиков времен революционного движения с учетом современных методов конспирации.

    Напомним, Сидор Ковпак (1887–1967) – один из самых известных партизанских командиров Великой Отечественной войны. Он был участником Первой мировой (получил два Георгиевских креста) и Гражданской войн (воевал в составе Чапаевской дивизии). С 1937 года Ковпак возглавлял Путивльский горисполком Сумской области, но после вторжения гитлеровских войск принял командование Путивльским партизанским отрядом, а позже – партизанским соединением на Сумщине.

    В 1942 году Ковпак стал Героем Советского Союза, получив через год звание генерал-майора. В 1944 году Сумское партизанское соединение было переименовано в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию им. С.А. Ковпака, а командиром дивизии был назначен генерал-майор Петр Вершигора (1905–1963), ранее бывший заместителем Ковпака по разведке.

    Макушин не исключает, что именно Ковпак может стать новым символом украинского сопротивления режиму Зеленского. Но организационно воспроизвести опыт Ковпака не получится. «Скорее всего, мы увидим развитие сетевых структур. На это, в частности, указывает эффективность наших ракетных ударов по складам и логистике ВСУ», – предположил историк.

    Однако такая деятельность несет огромные риски, которые грозят подпольщикам. «Современные партизаны, а также их родственники и близкие, могут быть уничтожены или изувечены. СБУ действует очень жестко – в традициях румынских спецслужб, чьи методы были жестче, чем гестапо. Поэтому партизан нужно беречь», – предупреждает Макушин.

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