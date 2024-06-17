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    Запад обрек Украину на войну до поражения
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    США признали возможность отказа от договоренностей с Украиной
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    Индия объяснила отказ поддержать итоговый документ конференции по Украине
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    Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева От митингов «несогласных» до окопов под Донецком

    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

    28 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

    29 комментариев
    17 июня 2024, 06:00 • Новости дня

    На железной дороге на Украине подожгли трансформаторные подстанции

    Неизвестные подожгли трансформаторные подстанции на железной дороге в Черкасской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на 15 июня в селе Подобная Черкасской области Украины неизвестные подожгли две трансформаторные подстанции на железной дороге, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Поджог произошел рядом с железнодорожным переездом. Те, кто его устроил, «сорвали два замка, открыли трансформаторы, облили бензином и подожгли». Указывается, что прерывать железнодорожное движение не потребовалось. Открыто уголовное дело по статье о диверсии, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, это не первый подобный случай за последнее время. Аналогичные инциденты происходили в Николаевской, Одесской, Сумской и Черкасской областях.


    16 июня 2024, 17:18 • Новости дня
    Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией
    Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией
    @ Michael Buholzer/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев готов начать переговоры с Москвой, если Россия будет «уважать территориальную целостность» Украины, заявил по итогам конференции в Швейцарии украинский лидер Владимир Зеленский.

    Он отметил, что Киев готов уже завтра начать переговоры, «если Россия будет уважать территориальную целостность» Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, что ранее президент России Владимир Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в воскресенье выразил позицию Кремля, что фиксация любых письменных договоренностей с Зеленским де-юре будет нелегитимна.

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    16 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах зафиксировать «реальный конец» конфликта на Украине
    Зеленский заявил о планах зафиксировать «реальный конец» конфликта на Украине
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

    Зеленский отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Зеленский утверждает, что «основой» является Устав ООН. По его словам, когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине. В Кремле констатировали, что реакция Запада на его предложение оказалась неконструктивной.

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    16 июня 2024, 15:16 • Новости дня
    Скачко назвал причины провала «мирной конференции» по Украине

    Политолог Скачко: Конференция в Швейцарии нужна для создания иллюзии легитимности Зеленского

    Скачко назвал причины провала «мирной конференции» по Украине
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Конференция в Швейцарии изначально задумывалась как демонстрационное политическое мероприятие. Участники встречи ставили перед собой несколько целей, среди которых – очередная попытка надавить на Россию и обвинить Москву в нежелании говорить о мире, но Путин пресек это, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Конференция «мира» в Швейцарии превратилась в то, во что и должна была превратиться без участия всех сторон конфликта. Как известно, для танго нужны двое, но Зеленский четко дал понять истинные цели встречи. Она была необходима для того, чтобы вновь попытаться надавить на Россию», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.  

    Кроме того, по словам спикера, план заключался в том, чтобы показать – Украину поддерживает огромное число стран. «Но ничего не вышло. И что важно, Владимир Путин своим предложением по урегулированию конфликта выбил главный козырь из рук Запада – возможность обвинить Москву в нежелании говорить о мире», – пояснил аналитик. Последняя же цель мероприятия, по мнению собеседника, это создание иллюзии легитимности Зеленского.

    Саму конференцию политолог назвал «дутым симулятором». «Из всей «формулы мира» Зеленского остались только три пункта: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными. Но и тут они не оставляют возможности надавить на Россию», – убежден эксперт.

    «Путин четко сказал, что четыре новых региона, вернувшиеся в Россию, останутся частью страны, это не обсуждается. А на Западе и в Киеве не хотят этого слышать, поэтому они и выдумывают в вопросах ядерной безопасности, что контроль над Запорожской АЭС должен осуществляться Украиной», – считает спикер.

    И это касается всех пунктов, добавляет Скачко. «Даже в части продовольственной безопасности не Россия создает нестабильность на просторах Черного моря. В части обмена пленными Киев не заинтересован менять всех на всех, им нужны только «избранные», – указывает политолог.

    «Это было исключительно демонстрационное политическое мероприятие с несколькими целями. Поэтому в ход пустили все, включая кривляния и лозунги канадского премьера Трюдо. Выдавать желаемое за действительное, конечно, можно, но это все равно будет обманом», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на конференции в Швейцарии заявил, что принятый по итогам встречи «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

    Зеленский отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом».

    По его словам, «основой» является Устав ООН, и когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта.

    Между тем агентство Reuters утверждает, что в итоговом коммюнике, датированном 13 июня, отмечается важность «свободного, полного и безопасного» коммерческого судоходства в Черном и Азовском морях, а также доступа к морским портам. Атаки против торговых судов в портах и портовой инфраструктуры названы неприемлемыми.

    В документе также содержится призыв освободить «всех военнопленных». Кроме того, отмечается, что «все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину».

    Подчеркивается и недопустимость угроз применения ядерного оружия. Участники саммита призывают не допускать «угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости» любой страны, в том числе Украины. При этом Запорожская АЭС якобы должна работать «под полным суверенным контролем Украины».

    Кроме того, в документе указано, что собравшиеся на конференцию намерены добиваться «более активного участия представителей всех сторон» в сферах, которые обсуждались на саммите. На полях встречи, по данным Reuters, состоялся «плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен мнениями», касающимися вопроса о путях достижения «принципов всеобъемлющего, честного и долгосрочного мира» на Украине.

    Что же касается требования к России относительно вывода войск, его не будет, утверждают японские СМИ. Отсутствие пунктов, на которых настаивает Киев, объясняется позицией ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока, которые придают большое значение отношениям с Россией.

    Между тем зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла. По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.

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    17 июня 2024, 01:29 • Новости дня
    Киев попытался оправдать итоги конференции по Украине

    Замглавы офиса Зеленского Жовква попытался оправдать отказ стран поддержать итоговый документ конференции по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква попытался объяснить, почему целый ряд стран отказались поддерживать итоговый документ конференции по Украине в Швейцарии.

    Жовква сказал, что у разных стран были разные причины для такого решения. Он заявил, что у некоторых из представителей участвующих в конференции государств не было полномочий «принимать такие решения», сообщают украинские СМИ.

    Напомним, подписывать итоговый документ не стали Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ, Ирак и Иордания. В частности, Индия прямо заявила, что не хочет ассоциироваться с ним.

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    17 июня 2024, 00:59 • Новости дня
    Индия объяснила отказ поддержать итоговый документ конференции по Украине

    Замглавы МИД Индии Капур заявил о необходимости найти приемлемый для России и Украины вариант урегулирования конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Только приемлемые для обеих сторон конфликта на Украине варианты урегулирования могут привести к прочному миру, поэтому Индия решила избегать ассоциации с любыми итоговыми документами конференции в Швейцарии, сообщил замглавы МИД Индии по вопросам взаимодействия со странами Запада Паван Капур.

    Капур сказал, что Индия стремится понять «различные точки зрения», поэтому решила участвовать в конференции. Он выразил уверенность, что прочный мир должен быть достигнут на основе диалога и дипломатии при «объединении всех заинтересованных сторон» и «практическом взаимодействии между двумя сторонами конфликта», передает ТАСС.

    Напомним, Индия вошла в число стран, которые приняли участие в конференции по Украине в Швейцарии, но не поддержали итоговый документ саммита.

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    16 июня 2024, 07:30 • Новости дня
    В Белом доме изменилось мнение об отношении Китая к конфликту на Украине

    NYT заявила об усиливающейся убежденности США в намерении Китая активнее поддерживать Россию в конфликте с Украиной

    В Белом доме изменилось мнение об отношении Китая к конфликту на Украине
    @ Rao Aimin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В администрации США крепнет уверенность, что взгляды китайского лидера Си Цзиньпина на российскую специальную военную операцию на Украине изменились, Пекин будет сильнее поддерживать Москву, пишут СМИ.

    Как пишет New York Times, несколько месяцев назад большая часть чиновников США рассматривала такую точку зрения как преувеличение. Глава американского государства Джо Байден публично заявлял, что Москве и Пекину вряд ли удастся «преодолеть взаимные подозрения», передает РБК.

    Сейчас мнение американских официальных лиц изменилось. Ряд чиновников полагает, что Китай пытался отговорить другие страны от участия в конференции по Украине в Швейцарии.

    NYT также указывает на «скрытое присутствие» Китая на саммите G7 – лидеры стран G7 назвали Пекин помощником «российской военной машины». Кроме того, G7 рассматривает Китай как своенравного экономического игрока, который создает угрозу в Южно-Китайском море. Из 28 упоминаний Китая в итоговом коммюнике большинство носит враждебный характер.

    В Белом доме считают, что противостояние с Китаем продолжит усиливаться. Представитель администрации США высокого ранга заявил, что «целью Си является доминирование Китая, начиная от торговли и заканчивая влиянием на вопросы безопасности во всем мире».

    Напомним, Китай подтвердил стратегическое партнерство с Россией и выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине. Пекин отказался участвовать в конференции в Швейцарии.

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    16 июня 2024, 23:32 • Новости дня
    Кулеба заявил, что новый саммит по Украине должен стать завершением конфликта

    Глава МИД Украины Кулеба признал необходимость переговоров с Россией для завершения конфликта

    Кулеба заявил, что новый саммит по Украине должен стать завершением конфликта
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Следующая международная конференция по Украине должна стать завершением конфликта, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, признав необходимость переговоров с Россией.

    По словам министра, «идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением» конфликта. Он признал, что для этого «за столом переговоров нужна и другая сторона». Как заявил Кулеба, Украина «прекрасно понимает, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Кулеба подтвердил, что точки зрения Запада и Глобального Юга на завершение конфликта не совпадают. Министр рассказал, что на конференции в Швейцарии страны Глобального Юга говорили о необходимости для Киева пойти на «сложные компромиссы». «Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров», – сказал Кулеба.

    Напомним, в Швейцарии завершилась «мирная конференция» по Украине. Итоговый документ конференции отказались поддержать Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ, Ирак и Иордания. Еще до конференции президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.

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    16 июня 2024, 14:59 • Новости дня
    В Киеве заявили о поставках F-16 из Дании «в ближайшее время»
    В Киеве заявили о поставках F-16 из Дании «в ближайшее время»
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев ожидает поставки истребителей-бомбардировщиков F-16 из Дании в ближайшее время, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с датским премьером Метте Фредериксен.

    По его словам, была возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят на Украину в ближайшее время, передает ТАСС.

    Ранее отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka заявил, что самолеты F-16 ВСУ будут уничтожены на открытых аэродромах, если не построить специальные укрытия под землей.

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    16 июня 2024, 10:57 • Новости дня
    Медведев назвал сюрреализмом саммит в Швейцарии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Никто из участников саммита в Швейцарии по урегулированию ситуации на Украине не знает, что он там делает и в чем его роль, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла, передает РИА «Новости».

    По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.

    По его словам, для «разрешения конфликта» «швейцарские пастушки позвали только проверенных животных: «безумного мелкого хряка с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов, а также свору европейских цепных псов для охраны поголовья».

    «Псы лают, брызжут во все стороны отравленной слюной и следят за порядком. А следить надо: овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах», – написал Медведев.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

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    16 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    Страны БРИКС отказались подписать итоговую декларацию конференции по Украине

    Страны БРИКС отказались подписывать итоговую декларацию конференции по Украине в Швейцарии

    Страны БРИКС, присутствующие на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров, следует из списка стран, подписавших это коммюнике.

    Список стран, подписавших итоговое коммюнике, был вывешен на экранах пресс-центра в швейцарском Бюргенштоке. Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Бразилия, Индонезия, Индия, Ливия, Саудовская Аравия, Мексика, Словакия, Таиланд, ОАЭ не подписали его, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что итоговый документ конференции по Украине, который проходит в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, поддержали 80 из 91 страны-участницы.

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    17 июня 2024, 01:53 • Новости дня
    Подростки в Киеве напали на темнокожего сотрудника посольства США

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве подростки напали на темнокожего сотрудника посольства США, использовав против него перцовый баллончик, сообщили источники в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в четверг. Трое 13-летних подростков в магазине из «хулиганских побуждений» использовали перцовый баллончик против темнокожего сотрудника службы безопасности посольства. Открыто уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В 2021 году карманники обокрали сотрудницу американского посольства в Киеве. В 2020 году сотрудница посольства США на Украине была убита  в Киеве.

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    17 июня 2024, 02:27 • Новости дня
    США отказались считать воровством использование доходов от активов России

    Министр финансов США Йеллен отказалась признавать воровством использование доходов от замороженных активов России

    США отказались считать воровством использование доходов от активов России
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине «нет никакого смысла называть воровством», заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    Йеллен отметила, что «активы остаются» в Euroclear, при этом «инвестиции, которые были у России, уже достигли своего срока». По версии США, замороженные активы «лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права», передает ТАСС.

    В связи с поддержкой Украины Йеллен не видит «никаких юридических проблем». Она заявила, что G7 «предоставит Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить «за счет этих средств».

    Как подчеркнула Йеллен, G7 не собирается разблокировать «активы, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине». По мнению министра, между Западом и Россией происходит «битва характеров», Москва ожидает, что западная «коалиция распадется» и «не будет продолжать предоставлять Украине ресурсы». «И это способ показать, что у нас есть возможности и характер сделать это», – сказала Йеллен.

    Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины. Лидеры стран G7 требуют от России компенсировать ущерб, нанесенный Украине, и выплатить за это 486 млрд долларов.

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    16 июня 2024, 08:58 • Новости дня
    Харрис досрочно покинула конференцию по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-президент США Камала Харрис еще в субботу покинула конференцию по Украине в Швейцарии, которая продлится еще один день, сообщил ее пресс-пул.

    Перед вылетом из Цюриха в Вашингтон Харрис на вопрос о том, как, по ее мнению, прошла встреча в Бюргенштоке, ответила, что она была очень хорошей, передает ТАСС.

    О том, что Вице-президент США не будет присутствовать на конференции в воскресенье, было известно из ее рабочего графика заранее.

    Во второй день встречи представлять на ней США будет помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

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    16 июня 2024, 18:33 • Новости дня
    МИД Швейцарии: Ни один из пунктов саммита по Украине невозможен без России

    Tекст: Ольга Иванова

    Ни один из трех пунктов, утвержденных в заключительном коммюнике конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, не может быть реализован без участия России, сказал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

    Он отметил, что изначально не планировалось «иметь Россию на борту с первой конференции», но в результате стало ясно, что это невозможно, сообщает РИА «Новости».

    «Было дано обещание, что Россия будет на борту, когда придет время для этого процесса. Итак, теперь вопрос в том, в какой момент мы сможем сделать этот шаг и по какому пути», – сказал Кассис.

    В заключительном коммюнике содержится призыв к полному обмену военнопленными, свободному передвижению по Черному и Азовскому морям и передаче Запорожской АЭС Украине. Коммюнике подписали 80 из 91 стран-участниц.

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    16 июня 2024, 16:51 • Новости дня
    На саммите в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Участники конференции в Швейцарии по Украине призывают вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, говорится в совместном коммюнике по итогам конференции.

    В документе говорится, что «украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию», должны функционировать под контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку конференции по Украине в Швейцарии.

    Коментарии (11)
    Главное
    Одиннадцать стран не поддержали итоговый документ конференции по Украине
    Швейцария выразила готовность организовать новую конференцию по Украине
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    В Швейцарии завершилась «мирная конференция» по Украине, однако страны БРИКС отказались подписывать итоговое коммюнике. И если изначально заявлялось, что свыше полутораста государств соберутся для осуждения России и продвижения «формулы мира» Зеленского, то ближе к дате мероприятия статус саммита стремительно понизился. Эксперты уверены: Запад проиграл в пиаре Украины и обрек ее на дальнейшие территориальные потери. Подробности

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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