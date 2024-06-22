Продвижение российской армии лишает Украину последних денег

Tекст: Николай Стороженко

Как заявляет председатель налогового комитета Верховной рады (ВР) Украины Даниил Гетманцев, вопрос о повышении налогов на Украине уже практически решен. Обсуждается лишь то, на сколько именно налоги будут подняты. И предложения по повышению налогов, по словам Гетманцева, будут «достаточно радикальными». Потому что «есть определенное недофинансирование военных расходов, и это недофинансирование измеряется сотнями миллиардов гривен».



Повышать собираются так называемый военный сбор (введен еще во времена Петра Порошенко в размере 1,5% от доходов физлиц), а также НДС (с 1990-х ставка 20% оставалась неизменной). Причем военный сбор, если верить ряду утечек в украинских СМИ, может вырасти сразу до 4,5-5%. Об этом источники в ВР и кабмине говорили еще в конце мая.

Повышение НДС немедленно отразится на ценниках в украинских магазинах, инфляции, донатах, неплатежах за коммунальные услуги и еще много на чем. Поэтому вокруг новой ставки НДС развернулась нешуточная борьба. Сторонники повышения настаивают на повышении на 2-3%, противники предлагают остановиться на +1%.

Известны и предварительные расчеты – сколько именно Минфин Украины рассчитывает собрать за счет этой реформы. Повышение военного сбора даст 90-100 млрд грн (около 200 млрд рублей). В свою очередь каждый дополнительный процент НДС даст примерно 40 млрд. Таким образом, в усеченном виде реформа расчетно даст 140 млрд грн, в полном – 220 млрд (около 460 млрд рублей).

Однако даже второй вариант не поможет залатать тришкин кафтан госбюджета Украины. Еще в начале мая экс-председатель Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что дефицит бюджета составляет 7,9 млрд долларов – даже несмотря на то, что доходы бюджета в январе-апреле выросли на 8,7% к аналогичному периоду 2023 года (а если считать без международной помощи – то на 34,1%). При этом доходы выросли за счет: налога на прибыль (в 2,7 раза); налогов на международную торговлю и внешние сделки (на 40,5%); других неналоговых поступлений (в 1,8 раза). Иными словами, налоговики уже выдоили украинский бизнес насухо.

Гетманцев приводит примерно те же данные по дефициту (не менее 300 млрд грн до конца года). Поэтому даже если поднять НДС на 3%, еще пару млрд долларов Киеву придется искать где-то еще.

Вся эта история с повышением налогов на Украине имеет важную предысторию. Ведь тот же бюджет применительно к Украине – еще с 2022 года штука весьма условная. Строго говоря, дефицит бюджета на Украине составляет плюс-минус 40 млрд долл в год, т.е. столько, на сколько ее содержат ее так называемые союзники. А те миллиарды, о которых говорят Данилишин и Гетманцев, – дефицит от дефицита. То, чего не хватает сверх международной помощи киевскому режиму.

Почему этот дефицит вдруг возник? Почему недостачу не предусмотрели, когда верстали бюджет на 2024 год? Финансовая помощь союзников Украины идет на покрытие невоенных расходов киевского режима: содержание госаппарата, бюджетников и т.п. А значит, проблема в расходах военных, ВСУ. Они явно повысились, причем неожиданно и внепланово.

Тут необходимо вернуться в конец 2023 года, когда вместе с бюджетным процессом разворачивалась история под названием «ужесточение мобилизации на Украине». Уже тогда финансовый блок правительства прикинул, что увеличение численности ВСУ на озвученные тогда 400-500 тыс. человек обойдется как минимум в дополнительные 500 млрд грн в год. А срочное ужесточение мобилизации было объявлено из-за опасений обрушения украинской обороны под натиском российских войск.

Частично эти затраты покрыло прошлогоднее увеличение налогов с бизнеса. Оставшееся теперь хотят собрать с населения.

По словам председателя комитета по вопросам бюджета ВР Украины Роксоланы Пидласы, еще одной причиной возникновения дефицита стал бюджетный кризис в США: «Из-за того, что у нас долгое время не было военной помощи от США, Украина была вынуждена использовать средства, которые были отложены на денежное обеспечение военных, для закупки оружия в I квартале 2024 года».

Но виноваты не только США, и Россия тоже. Согласно комментарию первого замглавы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, «…расходы на оборону... в этом году существенно увеличатся из-за инфляции, мобилизации и потребности в оружии».

Мобилизация не только увеличила нагрузку на бюджет, но подтолкнула украинских мужчин в возрасте 25-60 лет к переходу на нелегальные формы занятости. Критерии получения «брони» от мобилизации крайне расплывчаты. В итоге украинцы, подпадающие под мобилизацию, начали хитрить: переходить на удаленную работу, фиктивно увольняться или наниматься без оформления трудовых отношений.

Но раз занятость уходит в тень, вместе с ней в тень уходят и заработки. И налоги на эти заработки не начисляются. Тот же военный сбор рассчитывается по зарплатной ведомости. И если повышенный НДС украинец все равно заплатит, то военный сбор уже пройдет мимо.

Таким образом, продвижение российских войск на Запад в ходе спецоперации прямо сказывается на украинском бюджете. Чем дальше продвижение, тем больше оружия нужно киевскому режиму, тем выше дефицит украинского бюджета. Тем больше растут налоги.

В целом же вся эта история с повышением налогов несет один четкий сигнал: войну оплачивают не только западные спонсоры киевского режима, но и обычные украинцы из своего кармана. И чем дольше она идет, тем больше они будут платить.

США и ЕС четко дали понять, что не дадут больше того, что уже дают. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей уже говорил, что киевскому режиму необходимо «развивать внутренние ресурсы для самофинансирования», потому что международная поддержка будет спадать.

Что же – единственные «внутренние ресурсы», которые еще остаются у режима Зеленского, – это собственные сограждане. И для фронта, и для бюджета.