Уникальные залежи Украины готовятся для продажи Америке

Tекст: Николай Стороженко

Если летом прошлого года киевский режим вовсю занимался «контрнаступом», то в этом году приоритеты иные: украинская власть готовит масштабную распродажу остатков госсобственности. Заявлено намерение выставить на аукцион около 20 государственных компаний.

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Среди них – гостиница «Украина» на Крещатике, торговый центр в Киеве (вероятнее всего, это ТЦ Ocean Plaza, конфискованный у Аркадия Ротенберга), Объединенная горно-химическая компания (титановый холдинг, бывшая собственность Дмитрия Фирташа), Одесский припортовый завод, «Центрэнерго», «Индар» (производитель инсулина), Демуринский горно-обогатительный комбинат, Уманский ликеро-водочный завод и т. п. Так режим намерен поправить свое финансовое положение и найти деньги на продолжение войны.

Дефицит бюджета Украины в этом году внушительный – 5 млрд долларов. Вернее, на деле он составляет 42 миллиарда, но большую часть этой суммы Украине покрыли союзники. Пять миллиардов еще предстоит где-то найти. В том числе за счет продажи имущества. Однако можно ли получить их от приватизации? Можно прикинуть.

Стартовая цена отеля «Украина» – 25 млн долларов. За Ocean Plaza хотят получить 40-41 млн. ОГХК оценивают дороже: только за нее Фонд госимущества намерен выручить порядка 100 млн долларов. К слову, именно столько чиновники надеются выручить от приватизации в 2024 году, то есть продажа одного только титанового холдинга позволила бы выйти на целевые показатели.

На попытку продажи «Центрэнерго» хотелось бы посмотреть отдельно. Входящая в его структуру Углегорская ТЭС с июля 2022 года перешла под контроль России. А Змиевская и Трипольская ТЭС уничтожены ударами ВС РФ весной 2024 года. Похожая история с Одесским припортовым заводом, ветераном украинской приватизации. Впервые завод пытались продать еще при Викторе Ющенко, с тех пор это пытается сделать каждый следующий президент Украины. Но пока что завод не поддался никому. При Порошенко его оценивали в 54 млн долларов, но продать не смогли.

Все дело в том, что будучи отрезанным от поставок российского газа и аммиакопровода «Тольятти – Горловка – Одесса», завод не представляет особого интереса. Тем более теперь, когда в Европе валом закрытых или едва живых химических предприятий, приостановивших деятельность по тем же причинам.

«Индар» – еще один ветеран украинской приватизации. Производит линейку медпрепаратов, более половины продающегося на Украине инсулина. Есть ли смысл кому-то из-за рубежа его покупать? Разве что чтобы обанкротить и убрать с рынка.

Уманский ликеро-водочный завод – вообще несерьезно. В 2000-х его дважды банкротили, в 2010-х он восемь лет простаивал. Сегодня, на фоне остаточного патриотизма, клепает алкогольную продукцию с военными лозунгами, тем и живет.

Титановая история



Демуринский ГОК уместно рассматривать в связке с ОГХК из-за сходного характера продукции (ильменит, рутил, циркон). Тем более, что еще в прошлом году были планы выставить их на продажу единым лотом по цене 112-115 млн долларов.

Демуринский ГОК и ОГХК в прошлом были тесно связаны с Россией. Первый принадлежал акционеру крупнейшего в мире производителя титана – корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаилу Шелкову. ОГХК, в свою очередь, тесно сотрудничал с «ВСМПО-Ависма», поставляя ей губчатый титан и титановые руды.

Актив Михаила Шелкова был конфискован киевским режимом в 2023 году. Фирташ лишился ОГХК еще при Порошенко. Однако, по заявлениям украинских журналистов, поставки украинской титановой руды для нужд «ВСМПО-Ависма» продолжались не только при Порошенко, но даже в 2023 году (через цепочку посредников) – просто потому, что других подходящих клиентов поблизости нет.

Еще в 2020 году украинские титановые ГОКи обеспечивали «ВСМПО-Ависма» 80% сырья. Сегодня доля Украины официально упала до нуля (поставки если и идут, то через посредников, и формально сырье не является украинским). Пострадала ли российская компания? По оценке эксперта Леонида Хазанова, компания «...стала закупать титановый концентрат в других странах: в Мозамбике, Индии, где только она ни закупает, на Шри-Ланке и так далее… она может закупать титановое сырье по всему миру, и ей все продадут без проблем, несмотря на США и ЕС».

Впрочем, как раз ЕС в данном случае особо и деваться-то некуда. Замену российскому титану там не смогли найти до сих пор. И даже вынуждены были из-за этого унижаться перед Канадой, выпрашивая послабления и исключения для Airbus.

Таким образом, титановые активы – единственное стоящее в этом списке. К тому же именно их продажа позволяет полностью выполнить заявленные ценовые показатели. А значит, скорее всего, именно из-за них вся эта история с приватизацией и затевалась. Все остальное – мусор и камуфляж.

При этом даже продажа титановых ГОКов и месторождений вместе с перерабатывающими активами (Запорожский титано-магниевый комбинат) направлена совсем не на закрытие дефицита бюджета, а преследует получение жалких 100 млн долларов. Жалких, поскольку запасы титана на Украине составляют примерно 20% от общемировых.

Согласно отчету консалтинговой компании Ernst&Young, из 40 месторождений титана на Украине одно является уникальным, еще 13 – большими, 10 – средними. И добыча титановых руд на Украине по-хорошему еще даже не начиналась, сегодня она ведется открытым способом, из рассыпных залежей: «Основные ресурсы титановых руд сосредоточены в коренных месторождениях. Их может хватить на долгий промежуток времени для работы компаний по добыче руд титана…

Главная проблема разработки указанных месторождений в том, что для их эксплуатации требуется привлечение значительных капитальных инвестиций».

Иными словами, если приватизация состоится, то это задел на будущее, ради получения контроля над уникальной «титановой кубышкой» Украины. И дело тут совсем не в дефиците бюджета. Более вероятно, что украинцев банально заставляют отдать эти активы – ради бесперебойной выдачи кредитов.

Приватизация ради гарантий

Любопытно, что буквально на днях американский сенатор Линдси Грэм сказал примерно то же самое открытым текстом. «[Украинцы] сидят на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. И этими активами Путин хочет поделиться с Китаем. Если мы сейчас поможем Украине, они могут стать [нашим] лучшим бизнес-партнером», – заявил он.

Речь, конечно, не только о титане, но и о редкоземельных металлах, необходимых для энергоперехода. Сегодня их добыча и производство сосредоточены в основном в Китае, и поставки с Украины были бы весьма кстати для Запада. По оценке ООН, в недрах Украины находится около 5% общемировых запасов так называемого критического сырья (список из 30 веществ и элементов: бораты, хром, коксующийся уголь, магнезит, фосфориты, металлы платиновой группы, тяжелые и легкие редкоземы и т. п.). Причем на Украине можно добывать 21 позицию из этого списка.

Согласно свежей оценке главы Пентагона Ллойда Остина, члены НАТО начиная с 2022 года передали Украине вооружений, боеприпасов и техники на сумму 98 млрд долларов. Логично, что на Западе хотели ли бы чем-то обеспечить свои «инвестиции». И украинские недра отлично подойдут.