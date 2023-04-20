Работающие предприятия Украины продают за копейки

Киев ищет способ привлечь западных бизнесменов к войне с Россией

Правительство Украины объявило о готовности распродать имеющиеся в его собственности госпредприятия. При этом Киев за работающие заводы, горно-обогатительные комбинаты и фармакологические предприятия просит абсолютно смешные деньги. Зачем Украина начала распродажу своей промышленности и найдутся ли на Западе бизнесмены, готовые купить завод в стране, границы которой меняются на глазах?

Украина ищет инвесторов, готовых вложиться в покупку местных госпредприятий, сообщает издание Bloomberg. По данным издания, подобное решение офиса Владимира Зеленского направлено на то, чтобы привлечь в страну западный капитал и укрепить экономику «сражающегося в войне» государства.

Подчеркивается, что правительство Украины заведомо выставляет заниженные цены в рамках продажи имущества страны. Если власти согласуют предложенные изменения, то у них в лучшем случае получится заработать 400 млн долларов за счет продажи предприятий и еще 190 млн поступит в бюджет от аренды сельскохозяйственных угодий.

Отмечается, что деньги необходимы Украине в кратчайшие сроки по нескольким причинам. Во-первых, в настоящий момент офис Зеленского испытывает сложности с финансированием военных действий. Во-вторых, вливания западных инвестиций помогут оздоровить разрушенную экономику и преодолеть коррупционное наследие.

«Если мы не продадим позиции фонда в этом году, то в следующем ценность будет представлять только недвижимость, а позже – исключительно земля, на которой она стоит», – подчеркивает председатель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров. Он отмечает, что правительство осознает риски подобных вложений, однако надеется на «смелых» инвесторов.

По предварительным подсчетам, если задуманное будет осуществлено в ближайшее время, то офис Зеленского сумеет получить 162 млн долларов уже в этом году. При этом Умеров подчеркивает, что потенциальный доход может быть в четыре раза больше, однако в настоящий момент все зависит от парламентариев, которым предстоит утвердить закон о приватизации крупных компаний.

Если законодатели решатся пойти навстречу инициаторам данного проекта, то уже к третьему кварталу текущего года под действия программы могут попасть такие предприятия, как Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, «Индар» (производство инсулина), компания «Центрэнерго» и горно-обогатительные комбинаты.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что поддержка офиса Зеленского со стороны членов альянса превысила 150 млрд евро. Таким образом, доходы, которые обещает правительство Украины западным вкладчикам (400 млн), не способны как-либо повлиять на текущее положение дел в экономике страны.

«Размер финансов, которые хочет привлечь офис Зеленского, ничтожен. Ежемесячные расходы украинского бюджета в разы превосходят озвученные Умеровым суммы. Траты колоссальные – налицо тотальный дефицит. Таким образом, распродажа указанных предприятий не решит экономических проблем страны», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«Соответственно, логика данного решения заключается в другом. На мой взгляд, власти Украины хотят вовлечь западных промышленников и инвесторов в бессмысленную борьбу с Россией, втягивая их капиталы в украинские предприятия. Сейчас в США имеется достаточно серьезная проблема: многие бизнесмены не хотят продолжать конфликт, потому что военные действия сказываются на их прибыли», – отмечает эксперт.

«Таким образом, офис Зеленского хочет сделать американских и европейских предпринимателей кровно заинтересованными в победе Украины.

Здесь в ход вступает простая логика: если кто-то на Западе вложит деньги в заводы, например, в Николаевской области, то победа ВСУ станет для них залогом сохранения капитала», – подчеркивает Шеслер.

«Это существенно изменит позицию представителей бизнеса. Они начнут бегать, суетиться, пытаться воздействовать на Вашингтон и лоббировать свои интересы в Конгрессе для того, чтобы военная помощь ВСУ не только не прекращалась, но и увеличивалась. Этим и объясняются столь низкие цены на предприятия: все понимают, что зона конфликта может постепенно расшириться, но когда вы еще сможете купить предприятие за копейки?», – акцентирует собеседница.

«В принципе, мне кажется, подобные инвесторы могут найтись. Конечно, на Украине и так осталось крайне мало работающих предприятий. Еще меньше тех, которые до сих пор принадлежат государству. Однако администрация Зеленского найдет, что им предложить. Главное для них – не обеспечить прибыль американцам, а создать модель, работающую по принципу круговой поруки», – подчеркивает Шеслер.

Несколько иной точки зрения придерживается экономист Иван Лизан. «Мотив украинских властей прост: все прекрасно понимают, в каком состоянии находится местная промышленность, и осознают дефицит толковых кадров, способны ею управлять. Соответственно, включается естественная логика: продать то, что осталось, да поскорее, чтобы получить хоть какую-то прибыль», – сказал Лизан.

«Однако не думаю, что офису Зеленского удастся найти каких-либо инвесторов. Западные бизнесмены еще после 2014 года поняли, что украинский рынок крайне ненадежен и, в некоторой степени, взрывоопасен. Собственно, тогда обстановка в стране была в разы спокойнее, но никто особо не горел желанием вкладываться в местное производство», – подчеркивает эксперт.

«Скорее всего, все деньги будут утекать в местные компании.

Для примера возьмем сферу добычи титана, в частности, поговорим о фирме «Велта». Она еще до СВО поставляла сырье в США. С началом конфликта в компании решили даже завод построить в Штатах. То есть западный капитал не будет заходить в страну напрямую, юридически все будет выглядеть иначе», – отмечает собеседник.

«Они будут действовать через местные предприятия: просто выкупят и встроят их в низшие звенья кооперации. Это максимум, на что следует рассчитывать офису Зеленского. Ни о каких колоссальных притоках капитала не может быть и речи», – акцентирует эксперт.

«Забавно, что председатель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров в своем интервью ссылается на фактор солидарности, который должен побудить предпринимателей вложиться в местные предприятия. Бизнес есть бизнес, и тут никакой эмоциональной привязки быть не может. Люди на Западе привыкли получать дивиденды с акций, а гарантировать, что купленное не отойдет России через месяц-другой, никто не может», – резюмирует Лизан.

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