Работающие предприятия Украины продают за копейки

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20 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 20:17  |  vz.ru
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Украинское зерно ломает Евросоюз

Еврокомиссия призвала страны ЕС отменить запрет импорта зерна с Украины REUTERS/Igor Tkachenko
Ряд стран ЕС запретили импорт украинского зерна. И хотя Еврокомиссия выступила против этого, в Польше заговорили о планах наложить запрет и на другие продукты питания, например, мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед. Солидарность с Варшавой проявили Будапешт и София. Смогут ли страны ЕС договориться о судьбе украинского продовольствия и к каким политическим последствиям этот кризис может привести?  Подробности...
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Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
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Пять основных мифов о донорстве крови

Татуировки, пирсинг и курение не являются противопоказанием для донорства Владимир Астапкович/РИА Новости
20 апреля в России отмечается День донора. Праздник был учрежден в 2007 году, а сама отечественная история донорства насчитывает почти два столетия. Ежегодно в России в переливании крови и ее компонентов нуждаются около 1,5 млн человек. Однако потенциальный донор зачастую сталкивается с целым рядом мифов и предубеждений о процедуре. Что на самом деле необходимо для успешной донации и какие награды могут получить заслуженные доноры России?  Подробности...
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Газовый вопрос объединил интересы России и Эрдогана

Турция активно готовит газовую инфраструктуру Денис Соловых/ТАСС
В четверг, 20 апреля, в Турции произойдет событие, которое заранее объявлено историческим – церемония начала поставок газа с месторождения Сакарья. До настоящего времени собственного газа в Турции не было. В торжествах примет участие турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Однако происходящее имеет прямое отношение не только к скорым выборам президента Турции, но и к интересам России. Что будет с российским газом для Турции и Европы, если Эрдоган эти выборы проиграет?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Россия и злопамятный финский молочник

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Прежние трезвомыслие и прагматизм финской внешней политики испарились. На их место пришло хорошо знакомое по опыту межвоенного периода 1918–1939 годов поведение банального лимитрофа. Подробности...
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Илон Маск оказался голосом безгласных «трансфобов»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Родителям ребенка, больного раком, все сочувствуют, родителей «трансгендерного» ребенка, которые не в восторге от перспективы «перехода», все – и власти, и медики, и медиа, и общественное мнение – клеймят как «трансфобов». Илон Маск решился их открыто поддержать – и в его словах звучит личное родительское горе. Подробности...
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России не стоит превращаться в проходной двор по примеру Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия успела повторить многие ошибки европейского подхода к мигрантам. Впрочем, не все. Тем не менее повод задуматься есть. Подробности...
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    Работающие предприятия Украины продают за копейки

    Киев ищет способ привлечь западных бизнесменов к войне с Россией
    Остатки советской промышленности могут быть проданы за копейки
    		  
    20 апреля 2023, 19:55
    Фото: Сергей Поляков/РИА Новости
    Текст: Евгений Поздняков

    Правительство Украины объявило о готовности распродать имеющиеся в его собственности госпредприятия. При этом Киев за работающие заводы, горно-обогатительные комбинаты и фармакологические предприятия просит абсолютно смешные деньги. Зачем Украина начала распродажу своей промышленности и найдутся ли на Западе бизнесмены, готовые купить завод в стране, границы которой меняются на глазах?

    Украина ищет инвесторов, готовых вложиться в покупку местных госпредприятий, сообщает издание Bloomberg. По данным издания, подобное решение офиса Владимира Зеленского направлено на то, чтобы привлечь в страну западный капитал и укрепить экономику «сражающегося в войне» государства.

    Подчеркивается, что правительство Украины заведомо выставляет заниженные цены в рамках продажи имущества страны. Если власти согласуют предложенные изменения, то у них в лучшем случае получится заработать 400 млн долларов за счет продажи предприятий и еще 190 млн поступит в бюджет от аренды сельскохозяйственных угодий.

    Отмечается, что деньги необходимы Украине в кратчайшие сроки по нескольким причинам. Во-первых, в настоящий момент офис Зеленского испытывает сложности с финансированием военных действий. Во-вторых, вливания западных инвестиций помогут оздоровить разрушенную экономику и преодолеть коррупционное наследие.

    «Если мы не продадим позиции фонда в этом году, то в следующем ценность будет представлять только недвижимость, а позже – исключительно земля, на которой она стоит», – подчеркивает председатель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров. Он отмечает, что правительство осознает риски подобных вложений, однако надеется на «смелых» инвесторов.

    По предварительным подсчетам, если задуманное будет осуществлено в ближайшее время, то офис Зеленского сумеет получить 162 млн долларов уже в этом году. При этом Умеров подчеркивает, что потенциальный доход может быть в четыре раза больше, однако в настоящий момент все зависит от парламентариев, которым предстоит утвердить закон о приватизации крупных компаний.

    Если законодатели решатся пойти навстречу инициаторам данного проекта, то уже к третьему кварталу текущего года под действия программы могут попасть такие предприятия, как Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, «Индар» (производство инсулина), компания «Центрэнерго» и горно-обогатительные комбинаты.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка офиса Зеленского со стороны членов альянса превысила 150 млрд евро. Таким образом, доходы, которые обещает правительство Украины западным вкладчикам (400 млн), не способны как-либо повлиять на текущее положение дел в экономике страны.

    «Размер финансов, которые хочет привлечь офис Зеленского, ничтожен. Ежемесячные расходы украинского бюджета в разы превосходят озвученные Умеровым суммы. Траты колоссальные – налицо тотальный дефицит. Таким образом, распродажа указанных предприятий не решит экономических проблем страны», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Соответственно, логика данного решения заключается в другом. На мой взгляд, власти Украины хотят вовлечь западных промышленников и инвесторов в бессмысленную борьбу с Россией, втягивая их капиталы в украинские предприятия. Сейчас в США имеется достаточно серьезная проблема: многие бизнесмены не хотят продолжать конфликт, потому что военные действия сказываются на их прибыли», – отмечает эксперт.

    «Таким образом, офис Зеленского хочет сделать американских и европейских предпринимателей кровно заинтересованными в победе Украины.

    Здесь в ход вступает простая логика: если кто-то на Западе вложит деньги в заводы, например, в Николаевской области, то победа ВСУ станет для них залогом сохранения капитала», – подчеркивает Шеслер.

    «Это существенно изменит позицию представителей бизнеса. Они начнут бегать, суетиться, пытаться воздействовать на Вашингтон и лоббировать свои интересы в Конгрессе для того, чтобы военная помощь ВСУ не только не прекращалась, но и увеличивалась. Этим и объясняются столь низкие цены на предприятия: все понимают, что зона конфликта может постепенно расшириться, но когда вы еще сможете купить предприятие за копейки?», – акцентирует собеседница.

    «В принципе, мне кажется, подобные инвесторы могут найтись. Конечно, на Украине и так осталось крайне мало работающих предприятий. Еще меньше тех, которые до сих пор принадлежат государству. Однако администрация Зеленского найдет, что им предложить. Главное для них – не обеспечить прибыль американцам, а создать модель, работающую по принципу круговой поруки», – подчеркивает Шеслер.

    Несколько иной точки зрения придерживается экономист Иван Лизан. «Мотив украинских властей прост: все прекрасно понимают, в каком состоянии находится местная промышленность, и осознают дефицит толковых кадров, способны ею управлять. Соответственно, включается естественная логика: продать то, что осталось, да поскорее, чтобы получить хоть какую-то прибыль», – сказал Лизан.

    «Однако не думаю, что офису Зеленского удастся найти каких-либо инвесторов. Западные бизнесмены еще после 2014 года поняли, что украинский рынок крайне ненадежен и, в некоторой степени, взрывоопасен. Собственно, тогда обстановка в стране была в разы спокойнее, но никто особо не горел желанием вкладываться в местное производство», – подчеркивает эксперт.

    «Скорее всего, все деньги будут утекать в местные компании.

    Для примера возьмем сферу добычи титана, в частности, поговорим о фирме «Велта». Она еще до СВО поставляла сырье в США. С началом конфликта в компании решили даже завод построить в Штатах. То есть западный капитал не будет заходить в страну напрямую, юридически все будет выглядеть иначе», – отмечает собеседник.

    «Они будут действовать через местные предприятия: просто выкупят и встроят их в низшие звенья кооперации. Это максимум, на что следует рассчитывать офису Зеленского. Ни о каких колоссальных притоках капитала не может быть и речи», – акцентирует эксперт.

    «Забавно, что председатель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров в своем интервью ссылается на фактор солидарности, который должен побудить предпринимателей вложиться в местные предприятия. Бизнес есть бизнес, и тут никакой эмоциональной привязки быть не может. Люди на Западе привыкли получать дивиденды с акций, а гарантировать, что купленное не отойдет России через месяц-другой, никто не может», – резюмирует Лизан.

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