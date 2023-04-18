Путин предупреждал Украину об угрозе НАТО в 2000 году

Ровно 23 года назад Владимир Путин впервые посетил Украину, где провел переговоры с Леонидом Кучмой. Несмотря на дружественную атмосферу визита, уже тогда проявились первые проблемы российско-украинских отношений: долги за газ, поддержка властями в Киеве противников Москвы и проблема расширения НАТО на восток. Чем еще запомнился визит Путина на Украину и к каким последствиям он привел?

18 апреля 2000 года тогда еще исполняющий обязанности президента России Владимир Путин впервые посетил Украину, где встретился с президентом Леонидом Кучмой. По итогам переговоров Путин отметил, что стороны обсуждали вопросы политического взаимодействия, а также сотрудничества в сфере экономики и обороны, напоминает официальный сайт Кремля.

Тогда Кучма заметил, что стратегическое партнерство между странами должно развиваться по всем направлениям, а выделять какие-то отдельные области нет никакого смысла. Судя по протоколу переговоров, Россия и Украина были нацелены на долгое и взаимовыгодное союзничество.

Это проявилось и в совместном посещении Севастополя. Путин и Кучма прибыли на центральную городскую площадь им. Нахимова и вместе возложили венки к монументу защитникам города. Также главы государств посетили флагманские (на тот момент) корабли Черноморского флота России и ВМС Украины – российский ракетный крейсер «Москва» и украинский фрегат «Гетман Сагайдачный».

Тогда же Владимир Путин посетил штаб ЧФ РФ и вручил государственные награды офицерам флота. Капитан Владимир Карпушенко был удостоен Звезды Героя, а орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получил командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

Несмотря на дружественную обстановку и готовность к стратегическому партнерству, стороны имели ряд спорных и довольно сложных вопросов друг к другу. Камнем преткновения был российский газ, который Украина получала в долг и расхищала немалую долю транзита. Москва и Киев не могли сойтись во мнении, какова итоговая сумма задолженности.

Как напоминает Первый канал, Россия оценивала долг в более чем 2 млрд долларов, в то же время как Украина настаивала лишь на полутора. Но в 2000 году Владимир Путин был уверен – проблему решить можно «при условии доброй воли обеих сторон». Он также отмечал, что Украина озвучила новые конструктивные предложения по этому вопросу.

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Еще одной острой темой были так называемые чеченские информационные центры на Украине, которые работали в интересах боевиков. Леонид Кучма заявил, что таких центров в его стране нет. Владимир Путин с этим не согласился. По его словам, люди, которые пытаются организовать информационную атаку на Россию, действуют против народов и России и Украины, а сами центры «обслуживают террористов».

Примечательно, но тогда же поднимался вопрос о проблематике взаимоотношений России, Украины и НАТО. Владимир Путин заявлял: «Нет, Россию там не ждут. А если нам говорят, что нас там не ждут, то мы будем возражать против того, чтобы НАТО приблизилось к нашим границам», цитирует его Первый канал.

По словам опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, 23 года назад трудно было представить несколько волн расширения альянса к западным границам России, и тем более – войну НАТО против России руками украинцев. Тем не менее уже тогда в Москве прекрасно понимали долгосрочные цели альянса и риски для российско-украинских отношений, которые начали поэтапно реализовываться в 2004, 2014 и 2022 годах.

«Я помню, как Владимир Путин приехал к нам в штаб Черноморского флота. Он был будто бы подуставший, судя по всему, после заграничного визита. ЧФ тогда пребывал в плачевном состоянии.

Грубо говоря, у нас было полторы подлодки.

Совместный флот Украины и России в четыре раза уступал советскому», – вспоминает адмирал Владимир Комоедов. «Всем было понятно, что ситуацию надо стремительно менять. И несмотря на очевидную усталость, Путин внимательно выслушал мой доклад. Пришлось говорить как есть, ничего не скрывая. Президент тогда не дал каких-то конкретных обещаний, но стало очевидно, что дело наконец сдвинется с мертвой точки», – продолжил собеседник.

«Особого внимания заслуживали отношения Владимира Путина с Леонидом Кучмой. Они были на тот момент дружескими и партнерскими. Так было и на море. Мы с командующим украинским флотом всегда старались идти под дружеским началом – наши силы даже на параде ходили плечом к плечу», – отмечает адмирал.

«Тогда все было нацелено на совместное движение. Но все получилось так, как получилось. Предугадать, что нам придется проводить спецоперацию в сегодняшнем виде, было невозможно. Хотя вынужден признать, некоторые зерна национализма тогда уже были посеяны на Украине», – говорит собеседник.

«Как-то раз ко мне в кабинет зашел командующий ВМС и заявил, что «тут все принадлежит мне, потому что мы на территории Украины». Вскоре поворот страны на Запад стал более очевидным. Украинцев все чаще отправляли на учебу в США и другие страны НАТО, для них шили схожую военную форму. Хотя всем было понятно, что альянс представляет угрозу не только для России, но и для самой Украины и ее жителей», – вспоминает Комоедов.

Схожей точки зрения придерживается донецкий политолог Владимир Корнилов. По его словам, России, вероятно, стоило изменить свое отношение к украинским элитам сразу после «оранжевого» Майдана, потому что власти страны не прислушивались к опасениям Москвы в области национальной безопасности и по ряду других вопросов.

«Тем не менее мы пытались поддерживать хорошие отношения и до первого Майдана и, увы, после него. Россия долгое время занимала позицию, озвученную еще Борисом Ельциным в мае 1997 года после подписания договора по Черноморскому флоту:

«Проснулся утром – подумай, что ты сделал для Украины?».

Вот в такой реальности мы жили», – вспоминает эксперт. «Мы помогали Украине, вбухивали в нее средства. После Майдана Россия вложила в украинскую экономику миллиарды долларов в виде дешевого газа и других промышленных проектов, а американцы вложили сотни миллионов долларов в медиапроекты и получили нужный им результат. Россия не пыталась что-либо навязывать Украине, речь всегда шла об экономических проектах», – добавил эксперт.

«Однако попытка выстроить равноправные и партнерские отношения с Украиной обернулась для нас негативным результатом. Местные элиты засматривались на США практически с первых дней «незалежності». Тот же Кучма пытался это обосновать в своей книге «Украина – не Россия», которая вышла в 2003 году, но работу над ней он начал во времена своего первого срока, то есть задолго до визита Путина в Киев», – отмечает собеседник.

«И больше того, эти процессы начались даже не при Кучме, а при Леониде Кравчуке, когда в 1994-м Украина первой среди постсоветских государств заключила договор с НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира», и поддержала инициативу стран Восточной Европы по вступлению в НАТО. Потом Путин неоднократно предупреждал Украину о том, что Запад будет использовать ее как расходный материал против Москвы, и 2022 год лишь доказал это», – резюмировал Корнилов.

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