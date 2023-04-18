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18 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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Уходящим иностранным компаниям ограничат влияние на рубль

Владимир Трефилов/РИА Новости
Российские финансовые власти намерены ввести ограничения для уходящих из страны иностранных компаний – сделки, которые они совершали при продаже своих активов, оказывали негативное влияние на курс рубля. И если изначально власти отрицали его, но теперь не только признали это влияние, но и принимают профилактические меры. Как это поможет рублю?  Подробности...
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Путин предупреждал Украину об угрозе НАТО в 2000 году

Россия до последнего пыталась выстроить с Украиной партнерские отноешения Владимир Родионов/РИА Новости
Ровно 23 года назад Владимир Путин впервые посетил Украину, где провел переговоры с Леонидом Кучмой. Несмотря на дружественную атмосферу визита, уже тогда проявились первые проблемы российско-украинских отношений: долги за газ, поддержка властями в Киеве противников Москвы и проблема расширения НАТО на восток. Чем еще запомнился визит Путина на Украину и к каким последствиям он привел?  Подробности...
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Ставка Британии на Кара-Мурзу проиграла

Владимир Кара-Мурза получил 25 лет колонии по трем статьям УК Алексей Никольский/РИА Новости
Суд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам заключения за госизмену и фейки про армию России. США, Британия, ЕС, ООН выразили возмущение и потребовали его освободить. Более того, страны Запада организовали «посольский десант» к зданию суда. Почему Кара-Мурза получил столь большой срок и как Запад будет использовать его дело в своих интересах?  Подробности...
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СВО изменила войны будущего

СВО меняет представление о развитии ВПК в будущем Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
СВО показала, что современные военные действия превращаются в подобие «киберпанка»: старые и новые виды вооружений соседствуют на полях сражений. Данная тенденция заставляет переосмыслить роль не только оборонных разработок, но и подходов к организации промышленного сектора. Как украинский кризис отразится на войнах будущего и каким должно быть развитие российского ВПК в новых условиях?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Польша может потерять земли на Западе

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Олег Хавич, политический аналитик
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    Путин предупреждал Украину об угрозе НАТО в 2000 году

    Россия до последнего пыталась выстроить с Украиной партнерские отноешения
    		  
    18 апреля 2023, 08:50
    Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная,
    Евгений Поздняков

    Ровно 23 года назад Владимир Путин впервые посетил Украину, где провел переговоры с Леонидом Кучмой. Несмотря на дружественную атмосферу визита, уже тогда проявились первые проблемы российско-украинских отношений: долги за газ, поддержка властями в Киеве противников Москвы и проблема расширения НАТО на восток. Чем еще запомнился визит Путина на Украину и к каким последствиям он привел?

    18 апреля 2000 года тогда еще исполняющий обязанности президента России Владимир Путин впервые посетил Украину, где встретился с президентом Леонидом Кучмой. По итогам переговоров Путин отметил, что стороны обсуждали вопросы политического взаимодействия, а также сотрудничества в сфере экономики и обороны, напоминает официальный сайт Кремля.

    Тогда Кучма заметил, что стратегическое партнерство между странами должно развиваться по всем направлениям, а выделять какие-то отдельные области нет никакого смысла. Судя по протоколу переговоров, Россия и Украина были нацелены на долгое и взаимовыгодное союзничество.

    Это проявилось и в совместном посещении Севастополя. Путин и Кучма прибыли на центральную городскую площадь им. Нахимова и вместе возложили венки к монументу защитникам города. Также главы государств посетили флагманские (на тот момент) корабли Черноморского флота России и ВМС Украины – российский ракетный крейсер «Москва» и украинский фрегат «Гетман Сагайдачный».

    Тогда же Владимир Путин посетил штаб ЧФ РФ и вручил государственные награды офицерам флота. Капитан Владимир Карпушенко был удостоен Звезды Героя, а орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получил командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

    Несмотря на дружественную обстановку и готовность к стратегическому партнерству, стороны имели ряд спорных и довольно сложных вопросов друг к другу. Камнем преткновения был российский газ, который Украина получала в долг и расхищала немалую долю транзита. Москва и Киев не могли сойтись во мнении, какова итоговая сумма задолженности.

    Как напоминает Первый канал, Россия оценивала долг в более чем 2 млрд долларов, в то же время как Украина настаивала лишь на полутора. Но в 2000 году Владимир Путин был уверен – проблему решить можно «при условии доброй воли обеих сторон». Он также отмечал, что Украина озвучила новые конструктивные предложения по этому вопросу.

    Еще одной острой темой были так называемые чеченские информационные центры на Украине, которые работали в интересах боевиков. Леонид Кучма заявил, что таких центров в его стране нет. Владимир Путин с этим не согласился. По его словам, люди, которые пытаются организовать информационную атаку на Россию, действуют против народов и России и Украины, а сами центры «обслуживают террористов».

    Примечательно, но тогда же поднимался вопрос о проблематике взаимоотношений России, Украины и НАТО. Владимир Путин заявлял: «Нет, Россию там не ждут. А если нам говорят, что нас там не ждут, то мы будем возражать против того, чтобы НАТО приблизилось к нашим границам», цитирует его Первый канал.

    По словам опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, 23 года назад трудно было представить несколько волн расширения альянса к западным границам России, и тем более – войну НАТО против России руками украинцев. Тем не менее уже тогда в Москве прекрасно понимали долгосрочные цели альянса и риски для российско-украинских отношений, которые начали поэтапно реализовываться в 2004, 2014 и 2022 годах.

    «Я помню, как Владимир Путин приехал к нам в штаб Черноморского флота. Он был будто бы подуставший, судя по всему, после заграничного визита. ЧФ тогда пребывал в плачевном состоянии.

    Грубо говоря, у нас было полторы подлодки.

    Совместный флот Украины и России в четыре раза уступал советскому», – вспоминает адмирал Владимир Комоедов. «Всем было понятно, что ситуацию надо стремительно менять. И несмотря на очевидную усталость, Путин внимательно выслушал мой доклад. Пришлось говорить как есть, ничего не скрывая. Президент тогда не дал каких-то конкретных обещаний, но стало очевидно, что дело наконец сдвинется с мертвой точки», – продолжил собеседник.

    «Особого внимания заслуживали отношения Владимира Путина с Леонидом Кучмой. Они были на тот момент дружескими и партнерскими. Так было и на море. Мы с командующим украинским флотом всегда старались идти под дружеским началом – наши силы даже на параде ходили плечом к плечу», – отмечает адмирал.

    «Тогда все было нацелено на совместное движение. Но все получилось так, как получилось. Предугадать, что нам придется проводить спецоперацию в сегодняшнем виде, было невозможно. Хотя вынужден признать, некоторые зерна национализма тогда уже были посеяны на Украине», – говорит собеседник.

    «Как-то раз ко мне в кабинет зашел командующий ВМС и заявил, что «тут все принадлежит мне, потому что мы на территории Украины». Вскоре поворот страны на Запад стал более очевидным. Украинцев все чаще отправляли на учебу в США и другие страны НАТО, для них шили схожую военную форму. Хотя всем было понятно, что альянс представляет угрозу не только для России, но и для самой Украины и ее жителей», – вспоминает Комоедов.

    Схожей точки зрения придерживается донецкий политолог Владимир Корнилов. По его словам, России, вероятно, стоило изменить свое отношение к украинским элитам сразу после «оранжевого» Майдана, потому что власти страны не прислушивались к опасениям Москвы в области национальной безопасности и по ряду других вопросов.

    «Тем не менее мы пытались поддерживать хорошие отношения и до первого Майдана и, увы, после него. Россия долгое время занимала позицию, озвученную еще Борисом Ельциным в мае 1997 года после подписания договора по Черноморскому флоту:

    «Проснулся утром – подумай, что ты сделал для Украины?».

    Вот в такой реальности мы жили», – вспоминает эксперт. «Мы помогали Украине, вбухивали в нее средства. После Майдана Россия вложила в украинскую экономику миллиарды долларов в виде дешевого газа и других промышленных проектов, а американцы вложили сотни миллионов долларов в медиапроекты и получили нужный им результат. Россия не пыталась что-либо навязывать Украине, речь всегда шла об экономических проектах», – добавил эксперт.

    «Однако попытка выстроить равноправные и партнерские отношения с Украиной обернулась для нас негативным результатом. Местные элиты засматривались на США практически с первых дней «незалежності». Тот же Кучма пытался это обосновать в своей книге «Украина – не Россия», которая вышла в 2003 году, но работу над ней он начал во времена своего первого срока, то есть задолго до визита Путина в Киев», – отмечает собеседник.

    «И больше того, эти процессы начались даже не при Кучме, а при Леониде Кравчуке, когда в 1994-м Украина первой среди постсоветских государств заключила договор с НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира», и поддержала инициативу стран Восточной Европы по вступлению в НАТО. Потом Путин неоднократно предупреждал Украину о том, что Запад будет использовать ее как расходный материал против Москвы, и 2022 год лишь доказал это», – резюмировал Корнилов.

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