Взгляд
17 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
Разделы

Как союз с ОПЕК поможет России нарастить доходы

Россия нашла новых покупателей в Азии взамен Европы, но обнулить скидку не получится из-за санкций Егор Алеев/ТАСС
Объединение Саудовской Аравии с Россией по нефти раздражает США и Евросоюз, потому что рост цен на нефть бьет по их карманам и экономикам. Самим экспортерам слом тренда на дешевую нефть просто необходим. Для российского бюджета первый квартал оказался довольно скупым. Получится ли изменить ситуацию? Подробности...
Перейти в раздел…

Зерновой бойкот проявил отношение европейцев к будущему Украины

ЕС накрыло волной украинского зерна REUTERS
В Европе все громче заявляют об избытке украинского зерна на рынке ЕС. Так, Венгрия и Польша вводят временный запрет на импорт сырья, Болгария размышляет о подобных ограничениях, Нидерланды выражают недовольство помощью украинским фермерам, а Румыния готовится к забастовке. Что стало причиной бойкота украинского зерна, как ЕС намерен исправлять ситуацию и какие сигналы европейцы посылают Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Пасха стала символом возрождения новых территорий России

Так идет создание новых кварталов Мариуполя Валентин Спринчак/ТАСС
Наступившая Пасха является, как известно, метафорой возрождения – и едва ли не наиболее символично в этом смысле выглядят пасхальные праздники в новых регионах России. Прямо сейчас в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях идут масштабные восстановительные работы и налаживание мирной жизни.  Подробности...
Перейти в раздел…

В Европе заметили никчемность независимой Украины

Украинская разруха - следствие разрыва с Россией Miroslav Kushnirenko/Global Look Press
Уходящая неделя отметилась признанием Европы в том, что она вынуждена полностью содержать Украину. Более того – что Украина уже не существует финансово и в принципе не может обеспечивать себя самостоятельно, без внешней поддержки. Однако если несколько отмотать историю, легко обнаружить, что у бывшей республики СССР был шанс стать богатой. Но только вместе с Россией. Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

России пора менять позицию в израильско-палестинском конфликте

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Долгие годы Москва придерживалась нейтралитета в конфликте израильтян и палестинцев. Возможно, пришло время все-таки выбрать одну из сторон? Ту, которая выбрала сторону России в важнейшем для Москвы процессе со времен Великой отечественной. Подробности...

Европейцы не верят в успех ВСУ

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Кроме плана о мирных переговорах, у некоторых стран ЕС есть и другие замыслы. Как только ВСУ потерпят ряд серьезных поражений от русской армии, Польша, Венгрия, Румыния, заявляя о защите представителей своих этносов и украинцев, введут войска в приграничные регионы. Подробности...

Украинскую церковь уничтожают, потому что в ней слишком много Бога

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем дальше, чем больше складывается впечатление, что противостояние властей и УПЦ носит не политический, а духовный характер. Церковь подвергается гонениям не за свою предполагаемую «московскость», а за свое христианство. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Байден трижды опозорился в Ирландии

США назначили виновного за слив секретов

Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

Перейти в раздел…

Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
Подробности...

Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
Подробности...

Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы отмечаете Пасху?
  • Да, по религиозным причинам

  • Да, по семейной традиции

  • Не отмечаю

  • Затрудняюсь ответить
Вы пользуетесь онлайн-сервисом «Госуслуги»?
  • Да, и продолжу

  • Да, но прекращу

  • Нет, но хочу начать

  • Нет, и не хочу начинать

  • Затрудняюсь ответить
Должно ли государство поощрять школьников деньгами за хорошие оценки?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: МИД призвал выработать неполитические решения для энергетических рынков
    Российские силы освободили два квартала в Артемовске В ЛНР показали результаты развития региона В Финляндии призвали к ремилитаризации Аландских островов Адвокат раскрыл схему хищения денег со счетов Митволя в ОАЭ
    Военный эксперт: Для российских войск Авдеевка важнее Артемовска Объявленный в розыск глава Большого Камня оказался в зоне СВО Япония заявила об историческом поворотном моменте для мира В Польше возмутились обходом россиян запрета на полеты
    Минобороны: В Гуляйполе прибыли французские журналисты для съемки провокационного сюжета Киев бросил в бой за Артемовск «бронемутантов» из Т-64 с пулеметом Санкции против России назвали самым большим просчетом Запада в истории Морган Фриман назвал слово «афроамериканец» оскорблением

    верность и независимость


    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол

    вопрос чести


    Кадыров объяснил, почему не стал встречаться с освобожденными из украинского плена бойцами

    «чудовищные потери»


    Названы три этапа предстоящего украинского наступления

    Видео

    неудобные для Киева вопросы


    Разложение Украины приходит теперь и с Запада

    циничные методы


    Кого вербуют украинские спецслужбы

    стратегический план ЕС


    Макрон пророчит Европе новую большую войну с Россией

    громкий процесс


    Латвия испугалась общего суда над русскими журналистами

    карикатура


    Байден намерен сжечь еще одну страну

    разделение людей


    Дмитрий Орехов: Фашизм – это твой смех, когда убивают другого

    полная готовность


    Алексей Зензинов: Лавра держится, но черти наглеют

    военные будни


    Андрей Полонский: Дорога к миру не должна стать путем предательства

    на ваш взгляд


    Вы отмечаете Пасху?

    В Европе заметили никчемность независимой Украины

    Украинская разруха - следствие разрыва с Россией
    		  
    17 апреля 2023, 08:40
    Фото: Miroslav Kushnirenko/Global Look Press
    Текст: Николай Стороженко

    Уходящая неделя отметилась признанием Европы в том, что она вынуждена полностью содержать Украину. Более того – что Украина уже не существует финансово и в принципе не может обеспечивать себя самостоятельно, без внешней поддержки. Однако если несколько отмотать историю, легко обнаружить, что у бывшей республики СССР был шанс стать богатой. Но только вместе с Россией.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил в роли девочки из сказки про голого короля. Только девочка разоблачила короля, а Орбан – целую страну.

    «Мы [речь о ЕС. – прим. ВЗГЛЯД] оплачиваем украинские пенсии, счета, мы содержим государственные учреждения, здравоохранение, образование. Это не может продолжаться бесконечно», – отметил он, заявив, что с финансовой точки зрения Украины не существует. Причина? «…Огромное падение экономических показателей, объяснимое войной». Что нужно для того, чтобы сказать очевидную истину? Глаза и смелость. А многие ведь не говорят. Делают вид, что так и надо. И не очень-то король и голый. Одежда просто открытая такая. Дизайнерское решение.

    Орбан ведь почему таким смелым выглядит? Потому что фон подходящий: еврочиновники, уже давно забывшие, когда последний раз называли черное черным, а белое – белым. И если отвлечься от фона, то Орбан то ли скромничает, то ли не вполне владеет вопросом. Для Украины все еще хуже, чем он говорит.

    Ее уже давно нет

    Итак, по порядку. Да, с финансовой точки зрения Украины больше не существует. Что уже год как не секрет: как раз в апреле 2022-го Зеленский и Co. выкатили Западу свои хотелки: в среднем 5 млрд долларов ежемесячно для покрытия дефицита бюджета. На этом можно было бы и заканчивать, если бы Орбан не упомянул войну как первопричину украинских несчастий.

    Это правда, но не вся. Вернее, это правда навыворот: причина и следствие перепутаны местами. Давайте отматывать в прошлое.

    2015 год. Украина проходит через технический дефолт и согласовывает реструктуризацию с основными держателями ее долга. Наиболее подкованные добавят о дискуссии относительно характера дефолта (одни считали его техническим, другие говорили, что вполне себе полноценный). Плюс там были неучтенные евробонды, платить по которым Украина отказывалась (так называемый кредит Януковича в размере 3 млрд долл).

    Со своей стороны Украина, МВФ и все кто это тогда разруливал, хором исполняли на манер Масяни: «Это не дефолт, это не дефолт, это совсем, как бы, вовсе не дефолт…». Но рассуждать об этом спустя столько лет и на фоне текущих событий — пустое. Главное, что мы р-р-раз — и отодвинули это самое несуществование Украины как финансово самостоятельного субъекта сразу на 8 лет назад.

    Двигаем дальше. Что такого случилось с Украиной в 2015 году, что пришлось объявлять недефолт? Евромайдан случился, полутора годами ранее. Но это как раз тото случай, когда «после» не означает «вследствие».

    К дефолту Украина планомерно шла. И Янукович в конце 2013 года как раз затем и просил Россию помочь деньгами. По-братски — 15 млрд долл. Хорошо, что только три их них дать успели.

    Торговый баланс всему голова

    Значит, это Янукович Украину довел до разорения? Да, но нет. Эти соломинки на спине верблюда копились давно. Еще с Ющенко, наверное, считать нужно, когда дешевый газ кончился. А то и раньше.

    Если уж совсем коротко, то главной проблемой Украины все эти годы был катастрофический разрыв торгового баланса (расходы на импорт превышали поступления экспортной выручки). Расходы на импорт, в свою очередь, — это в первую очередь энергоносители, нефть и газ.

    Для ликвидации этого разрыва Украине нужно было наращивать экспорт промпродукции: инвестировать в старые заводы, строить новые. Желательно — хотя бы с какой-то добавленной стоимостью (машиностроение), а не одно только горяче-брикетированное железо для турецкой и европейской металлургии.

    Беда в том, что производство и сбыт такой продукции предполагали экономическую, а возможно и политическую интеграцию Украины с Россией. Достаточно сравнить долю транспортного машиностроения в украинском экспорте в золотые годы поры Януковича (2011-2012 — доля 6,8 и 7,5% соответственно) с первыми постмайданными годами: 2014 — 3,5%, 2015 — 1,4%.

    Россия в свое время настойчиво предлагала Украине такой вариант (вступление в Таможенный союз). Когда стало понятно, что украинцы или не хотят или не могут, был предложен половинчатый вариант. Тогда давайте сотрудничать по отдельным программам. У вас есть верфи — мы готовы забить их заказами на годы вперед. У вас есть атомные станции — давайте делать завод по производству ядерного топлива. Он будет работать на вас и на российские АЭС в Европе. У вас есть «Южмаш» и «Антонов» — давайте восстанавливать сотрудничество. И т.п. В 2010 году украинцы получили целый пакет таких предложений.

    Не то чтобы Украина сидела в минусе без этих проектов. Но в ноль и плюс она выходила за счет экспорта услуг. Всяких. От транзита энергоносителей в страны ЕС до IT. Если только по товарам, плюса не выходило. И после обозначения курса Украины в сторону евроассоциации Россия начала вводить ответные меры. Можно вспомнить «сырные» и «конфетные» войны, требования по релокации предприятий (так в Россию переехали почти все украинские водочники). С 2012 года отрицательный торговый баланс Украины начал расти, а валютные резервы — таять.

    Выходов у Киева было немного. Либо кредиты МВФ. Либо ассоциация Украины с ЕС. Либо интеграция с Россией и Таможенным союзом.

    С МВД правительству Азарова договориться не удалось. Против последнего пункта в самой Партии регионов действовало влиятельное лобби. Оставалась ассоциация с Евросоюзом. Но осенью 2013 года тогдашний премьер Украины Азаров и президент Янукович озвучили какие-то нереальные траты на предварительную подготовку украинской экономики (160 млрд евро).

    Уже неважно, действительно ли столько было нужно или это была удобная отговорка, чтобы спрыгнуть с темы ассоциации с ЕС, перехватить у России кредит и как-то пропетлять через очередной цикл выборов (2014-2015 гг). Главное, что в итоге «маємо шо маємо», как говаривал покойный Леонид Кравчук. Произошел евромайдан, государственный переворот в Киеве — и полный отрыв Украины от сотрудничества с Россией.

    Украина нашла свою нишу

    С тех пор прошло много лет, но треугольник выбора остался тем же. Вот только недавно отгремели протесты Польши, Венгрии, Словакии, Румынии против украинского зерна. Почему они бузят? Внутренний рынок ЕС давно поделен. Впихнуть в него Украину с ее даже текущими скромными возможностями — задача нереальная. А если не впихивать, то смысл всей затеи пропадает. И Украине снова нечем платить за импорт, и она снова идет на поклон к МВФ.

    Что будет, когда мы прекратим давать Украине деньги, спрашивает Орбан. Очевидно, речь о будущем, в котором по итогам боевых действий заключен какой-то вариант мира (иначе это будет означать капитуляцию Украины). В таком будущем нынешние союзники Украины должны придумать, чем занять украинцев в рамках формируемого западного мира — и платить им за это. Если не давать украинцам работу, их придется содержать, как это происходит сегодня. Только вот если бы такая работа была, Украина еще при Януковиче тихонько влилась бы в дружную стаю европейских народов.

    С другой стороны, кто сказал, что нет для украинцев места в цепочке распределения труда? Они сами себе его нашли еще девять лет назад. И продают Западу войну с Россией — то, что Запад не может «произвести» сам.

    О чем не сказал Орбан

    Поэтому при всей своей смелости на фоне серых европейских политиков Орбан не говорит или не хочет говорить главного. Во-первых, Украина перестала существовать как самостоятельный финансовый субъект уже давно. Просто сегодня этот факт уже слишком тяжело не замечать.

    Во-вторых, война действительно сыграла в этом не последнюю роль. Но не та, которую на Западе отсчитывают с 24 февраля 2022 года. А та, которую Украина выбрала себе сама — как новую позицию своего экспорта услуг.

    В-третьих, первопричина украинских проблем — неправильный вектор интеграции. Весной 2015 года, накануне дефолта, отдельные экономисты пытались Украине на это намекнуть. Мол, у вас население 40 млн человек, а вы хотите их прокормить одним сельским хозяйством, которое ЕС к тому же квотирует. Чудес не бывает. Развивайте промышленность и ищите рынки сбыта. Или не жалуйтесь на нищету.

    …А может, Европа просто ждет, когда население Украины не будет исчисляться такими пугающими величинами и тогда возьмет ее на дожитие?     

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •