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Украинское зерно ломает Евросоюз

Еврокомиссия призвала страны ЕС отменить запрет импорта зерна с Украины REUTERS/Igor Tkachenko
Ряд стран ЕС запретили импорт украинского зерна. И хотя Еврокомиссия выступила против этого, в Польше заговорили о планах наложить запрет и на другие продукты питания, например, мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед. Солидарность с Варшавой проявили Будапешт и София. Смогут ли страны ЕС договориться о судьбе украинского продовольствия и к каким политическим последствиям этот кризис может привести?  Подробности...
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Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
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Пять основных мифов о донорстве крови

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Газовый вопрос объединил интересы России и Эрдогана

Турция активно готовит газовую инфраструктуру Денис Соловых/ТАСС
В четверг, 20 апреля, в Турции произойдет событие, которое заранее объявлено историческим – церемония начала поставок газа с месторождения Сакарья. До настоящего времени собственного газа в Турции не было. В торжествах примет участие турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Однако происходящее имеет прямое отношение не только к скорым выборам президента Турции, но и к интересам России. Что будет с российским газом для Турции и Европы, если Эрдоган эти выборы проиграет?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Илон Маск оказался голосом безгласных «трансфобов»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Родителям ребенка, больного раком, все сочувствуют, родителей «трансгендерного» ребенка, которые не в восторге от перспективы «перехода», все – и власти, и медики, и медиа, и общественное мнение – клеймят как «трансфобов». Илон Маск решился их открыто поддержать – и в его словах звучит личное родительское горе. Подробности...
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России не стоит превращаться в проходной двор по примеру Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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Зачем русские присоединили Крым 240 лет назад

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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    Эксперты: Украинское зерно сломало Евросоюз
    Еврокомиссия призвала страны ЕС отменить запрет импорта зерна с Украины
    		  
    20 апреля 2023, 14:30
    Фото: REUTERS/Igor Tkachenko
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    Ряд стран ЕС запретили импорт украинского зерна. И хотя Еврокомиссия выступила против этого, в Польше заговорили о планах наложить запрет и на другие продукты питания, например, мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед. Солидарность с Варшавой проявили Будапешт и София. Смогут ли страны ЕС договориться о судьбе украинского продовольствия и к каким политическим последствиям этот кризис может привести?

    Польские власти рассматривают возможность запрета на импорт с Украины не только зерна, но и целого ряда других продуктов питания. Об этом сообщает издание RMF24. В список вошли фрукты, яйца, птица, сахар и мед. Кроме того, ограничить поставки хотят Болгария и Венгрия. Ожидается, что данный вопрос будет рассмотрен на следующей неделе министрами сельского хозяйства стран ЕС.

    При этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Дубровскис уже назвал введенный странами Восточной Европы запрет импорта зерна незаконным. По его мнению, подобные ограничения не соответствуют соглашениям об ассоциации ЕС и Украины. В связи с этим он обратился к Польше, Венгрии, Словакии и Болгарии с просьбой пересмотреть принятые решения.

    Отмечается, что подобная политика стран Восточной Европы может негативно сказаться на других членах Евросоюза, включая Румынию, которая пока полный запрет на продукцию с Украины не вводила. Как сообщил министр сельского хозяйства Петре Дая, введенный другими запрет приведет к росту поставок украинского зерна в страну, что нанесет ущерб местным фермерам.

    Его венгерский коллега Иштван Надь заявил, что Будапешту стоило решительно выступить и защитить собственные интересы, поскольку это вынудило Еврокомиссию принять определенные меры. Действительно, ЕК предоставила помощь для пяти стран в виде 100 млн евро, а также предложила пакет регламентирования импорта.

    Тем не менее страны Европы сохраняют серьезность в вопросе об отказе от украинского зерна. В частности, Венгрия ввела ограничения до 30 июня, что связано с отсутствием шагов ЕС по урегулированию ситуации с демпинговыми поставками. Аналогичное решение было принято и Варшавой.

    Вслед за этим в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что подобные шаги нарушают договоренности с Польшей. Отмечается, что с администрацией Анджея Дуды были достигнуты соглашения о том, что пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса будут проходить через территорию страны только транзитом до июля.

    Между тем в парламенте Нидерландов заявляли, что власти уничтожают голландских фермеров, но помогают украинским. Депутат Герт Вилдерс в Twitter (соцсеть заблокирована в России) назвал правительство Нидерландов «больным и фальшивым». Параллельно с этим румынские фермеры анонсировали масштабные забастовки.

    На этом фоне западная пресса считает, что текущий «зерновой скандал» призван проверить на прочность заявку Украины на членство в ЕС. Об этом пишет издание Financial Times. В статье отмечается, что основными сторонниками интеграции страны в Евросоюз являются страны Восточной Европы, в частности Польша. Однако именно с ними у администрации Владимира Зеленского возникают крупные экономические проблемы.

    «Украинское зерно, по сути, сломало ЕС и европейское разделение труда,

    которое заключалась в том, что на востоке Евросоюза традиционно выращивали зерновые культуры, а на западе их скармливали животным. Кроме того, эта ситуация разрушила привычную модель взаимодействия с наднациональным правительством. ЕК, в свою очередь, затягивает переговоры о запрете на ввоз, подыгрывая странам Западной Европы», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Еврокомиссия в этом вопросе однозначно действовала слишком медленно. Как итог – государства стали принимать решения о запрете импорта без самой структуры. Теперь все вынуждены так или иначе договариваться между собой. В противном случае восточноевропейские страны начнут саботировать другие решения Еврокомиссии», – считает эксперт.

    «Основной вопрос сейчас: на каких именно условиях удастся договориться. Украинское зерно уже, очевидно, надоело всем в Восточной Европе, и правительства будут биться за то, чтобы его полностью убрали с рынков. Я допускаю, что это может произойти. Либо ЕК введет жесткие квоты на украинскую продукцию. Также возможен сценарий с еще большими компенсациями со стороны ЕК для возмещения потерь фермеров. В конечном счете Еврокомиссия может просто выкупить все зерно. Будем смотреть за ходом переговоров», – отметил Лизан.

    «В Европе проблемы всегда решаются деньгами, и эта ситуация с зерном не будет исключением. Еврокомиссия любой ценой хочет помочь Украине, поэтому Брюссель будет делать все возможное во имя так называемой европейской солидарности», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Думаю, Брюсселю удастся договориться со странами Восточной Европы, однако важно понимать, что предмет обсуждения находится вовсе не в плоскости зернового вопроса.

    Польша и Венгрия за прошлый год недополучили из бюджета ЕС огромные деньги. Есть много причин, почему это произошло. Вместе с тем реакция Варшавы и Будапешта на подобное развитие событий, конечно, будет негативная», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Скорее всего, Польша и Венгрия пытаются вернуть то, что им положено, используя украинское зерно в качестве инструмента давления на Еврокомиссию. Судя по всему, настрой у них серьезный, и поставок, действительно, не стоит ждать минимум до июня», – подчеркивает эксперт.

    «Полагаю, ЕС придется вернуть деньги Варшаве и Будапешту. В этом случае разногласия решатся сами собой, а Болгария и Словакия также займут более лояльную позицию. Ждать каких-то кардинальных изменений в экономической политике Евросоюза не стоит. Проблема не столь критична», – отмечает собеседник.

    «Вероятно, действующие финансовые механизмы сохранятся до 2027 года, то есть до конца текущего бюджетного цикла. Тем не менее Еврокомиссия может пойти на уступки странам Восточной Европы по ряду других вопросов. В частности, с Польшей точно придется договариваться и считаться – страна большая и важная, надавить на нее не получится», – добавил он.

    «В принципе, мы наблюдаем очередной виток политического противостояния внутри ЕС. Это извечный конфликт «старой» и «новой» Европы, который нашел отражение после начала СВО. Франция и Германия хотят отстраниться от украинского кризиса, а Польша рвется вперед. Другими словами, причина текущей конфронтации в ЕС – разница позиций государств по поддержке Украины, и зерно здесь является лишь одним из звеньев цепи», – полагает Ткаченко.

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