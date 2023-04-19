Эксперт: От зерновой сделки выгоду получает только Украина

Экономист Лизан: С высокой долей вероятности Россия выйдет из зерновой сделки

Государства ЕС, вопреки обещаниям, не желают снимать ограничения по российским поставкам зерна и удобрений. Ценность участия в зерновой сделке для России почти нулевая, а выгоду получает только Украина, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в ООН заявили, что инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводятся в Стамбуле уже два дня.

«Высока вероятность того. что Россия прекратит участие в зерновой сделке уже после 18 мая. В настоящий момент от договоренностей выгоду получает только Украина. Однако администрации Зеленского этого мало – там хотели бы увеличить объемы поставок», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

«В теории, подобное взаимодействие было бы полезно и России. Напомню, мы соглашались на сделку с расчетом на то, что Европа будет постепенно снимать ограничения на поставки нашего зерна и удобрений. Со временем добавилось еще несколько требований. Среди прочего, мы хотели, чтобы ЕС возобновил отправку запчастей для сельхозтехники в Россию», – отмечает эксперт.

«Гарантами исполнения обязательств Евросоюза выступали ООН и Турция, однако надавить на Брюссель у них не получилось. ЕС просто увиливает от снятия ограничений – ни одно наше пожелание исполнено не было. И если изначально мы надеялись на сохранение остатков здравого смысла в Европе, то теперь иллюзий никто не питает. Последнее продление зерновой сделки на 60 дней уже является сигналом к тому, что в данной инициативе Москва начинает сомневаться», – резюмирует Лизан.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводятся в Стамбуле уже два дня. Он также добавил, что в Совместном координационном центре ведется «активное обсуждение» ситуации с участием представителей России, Украины и Турции.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что администрация Зеленского пытается эксплуатировать работу зерновой сделки. По ее словам, в настоящий момент возникло множество сложностей с регистрацией новых судов и проведением инспекций, причиной которых являются требования украинской стороны.

Захарова подчеркнула, что власти страны «не гнушаются ни откровенными злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев». Дипломат добавила, что отказавшие Украине владельцы входящих судов вынужденно простаивают в ожидании регистрации более месяца.

По ее мнению, подобная ситуация сложилась из-за того, что процесс получения заявок на регистрацию в черноморской инициативе «находится в руках» администрации Зеленского, а формированием инспекционных планов занимаются представители ООН.

Напомним, МИД России отмечал, что зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Украины и отвечает только интересам западных стран. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как в ЕС образовались избытки украинского зерна, и что Брюссель намерен делать в рамках сложившейся ситуации.

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