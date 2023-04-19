МИД заявил о требованиях Киевом взяток с судовладельцев для продления зерновой сделки

МИД: Киев стремится эксплуатировать зерновую сделку и требует взятки с судовладельцев

Киев стремится эксплуатировать работу зерновой сделки, не гнушаясь ни злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев, заявила спикер МИД Мария Захарова.

По ее словам, в данный момент возникло множество сложностей с регистрацией новых судов и проведением инспекций, причиной которых являются требования украинских представителей, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что в Киеве «не гнушаются ни откровенными злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев».

Дипломат добавила, что отказавшие Киеву владельцы входящих судов вынужденно простаивают в ожидании регистрации более месяца. По ее мнению, такая ситуация сложилась потому, что процесс получения заявок на регистрацию в черноморской инициативе «находится в руках у Киева, а формированием инспекционных планов (на вход и выход судов) занимаются представители ООН».

Также представитель МИД напомнила, что предложение Москвы внести в регистрационные списки суда, которые затем направятся в нуждающиеся страны было «встречено в штыки» украинскими представителями, так как киевский режим не готов ставить под угрозу свои «коммерческие коррупционные схемы».

Захарова заметила, что в Брюсселе до сих пор не поняли, что в рамках зерновой сделки по Черному морю вывозится исключительно украинское продовольствие, что доказывает, что Вашингтон только раздает «другим странам ценные указания про их обязательства, забывая при этом о своих».

Так, по мнению Захаровой, европейцы расписались в полном пренебрежении к нуждам стран в зерне и удобрениях.

Согласно подсчетам МИД, из-за таких действий Киева доля получателей украинского продовольствия в нуждающихся странах сократилась до минимального уровня – из 28,3 млн тонн вывезенных зерновых всего 742 тыс. (2,6%).

«Единственным способом хоть как-то восстановить порядок, справедливую и прозрачную основу для участия в инициативе является регистрация судов, которую российские эксперты осуществляют строго в рамках утвержденных правил процедуры», – заключила Захарова.

Накануне сообщалось, что уже несколько дней инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводятся в Стамбуле.

До этого МИД России отмечал, что зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт киевского режима и отвечает только интересам западных стран.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тенденций к улучшению по второй части договоренностей в зерновой сделке не наблюдается, потому ее перспективы не столь радужные.