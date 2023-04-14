МВФ ударил по тылам ВСУ

МВФ решил разобраться, почему на Украине возвращают надбавки военным

На Украине разгорается финансовый скандал, связанный с выплатами военнослужащим. С 1 февраля Киев отменил надбавку для находящихся в тылу военных. Однако Рада проголосовала за возвращение выплаты. Сейчас офис Зеленского, ссылаясь на контролирующий расходы Киева МВФ, пытается это решение заблокировать. Сам МВФ обещает разобраться с влиянием надбавки на бюджет Украины. Вернутся ли украинским тыловикам их деньги?

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила на этой неделе, что украинский конфликт отвлекает внимание от решения более значимых вопросов, передает РИА «Новости». «Я сожалею о том, что конфликт на Украине все еще продолжается... это отнимает внимание от сконцентрированной работы над другими вещами, которые имеют большее значение», – сказала Георгиева на конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Ее заявление прозвучало на фоне разрастающегося политического противостояния на Украине между Верховной радой и офисом президента Владимира Зеленского по вопросам надбавок военным, находящимся в тылу в период военного положения. В МВФ пообещали изучить поправку о возвращении надбавок, о чем заявил глава миссии фонда на Украине Гевин Грей агентству «Интерфакс-Украина».

В начале недели Рада вернула всем военным доплату в 30 тыс. гривен на фоне скандальных дискуссий о полной отмене льгот военным. «За» проголосовали 248 нардепов, включая представителей пропрезидентской партии «Слуга народа». Инициаторами законопроекта выступали нардепы из монобольшинства: Марьяна Безуглая, Игорь Копытин, Александр Завитневич, Дмитрий Разумков и другие.

Но уже во вторник был внесен законопроект, блокирующий это решение. Его инициатором стал депутат от партии «Голос», секретарь бюджетного комитета Владимир Цабаль. Представитель оппозиции – нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко увидел в этом определенную «теорию заговора». По его словам, таким образом офис Зеленского с помощью подконтрольного депутата – «тушки Ермака» – заблокировал важную для военных инициативу.

Позже коллега Гончаренко Нина Южанина заявила, что провластные депутаты пытаются отказаться от возврата доплат военным, а президент Зеленский «еще будет обдумывать решение, подписывать ли этот закон». По ее словам, возвращение надбавок соответствует обязательствам Украины в рамках расширенного финансирования МВФ. «Власть нагло манипулирует, и теперь в любой неудобной ситуации будет ссылаться на МВФ, чтобы снять ответственность с себя», – считает Южанина.

На эту тему

«Оппоненты говорят, мол, денег в бюджете нет, но это не выдерживает никакой критики, потому что мы принимали бюджет на этот год и эти средства должны были быть заложены. Если они не были заложены – значит, тогда ни армия, ни депутаты, ни обычные граждане не были проинформированы об этом», – добавил Разумков в интервью изданию «Страна»

Он напомнил слова министра обороны Алексея Резникова о том, что после отмены надбавок удалось сэкономить 100 млрд гривен. «А сейчас они начинают говорить про суммы в 200-300 миллиардов. Так они же сэкономили 100 миллиардов, а сейчас Рада вернула эти 100 миллиардов. В чем проблема?» – удивился Разумков.

Впрочем, нардепы Ярослав Железняк и Даниил Гетьманцев уверены, что выплаты невозможно вернуть без изменения бюджета, так как поправка Разумкова не предусматривает выделение на эти цели достаточной суммы.

Таким образом, в ближайшее время спикер Рады Руслан Стефанчук не сможет подписать закон о возврате выплат, поскольку в ближайшие несколько недель заседаний парламента пока не запланировано. Теперь нужно ждать, пока нардепы рассмотрят новую инициативу и только в случае, если она будет провалена, законопроект о возвращении выплат военным можно будет направить на подпись президенту.

«Сейчас инициатива о надбавках зависла в Раде из-за серьезного конфликта между разными игроками. И этот конфликт можно считать победой МВФ, который ударил по тылам ВСУ. При этом политика организации определяется в основном в Вашингтоне, поскольку фонд формируется в основном за счет США и их союзников. Однажды МВФ даже пришлось изменить характеристики дефолта, чтобы ситуация на Украине под них не попадала», – пояснил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Отмечу, что скандалы в отношениях между любой властью в Киеве и МВФ – обычная практика, которая берет свое начало еще со времен первого Майдана и президентства Виктора Ющенко. Тогда фонд не касался военных вопросов, но все остальные отрасли экономики его крайне интересовали, причем этот интерес всегда нес ущерб для граждан Украины», – указал эксперт.

«Сейчас украинская экономика держится исключительно на западных деньгах. По всем законам и правилам, правительство Зеленского не должно получать поддержку МВФ, но фонд продолжает ее оказывать по политическим причинам, выставляя все новые и новые требования официальному Киеву, – сказал собеседник. –

Я допускаю, что в итоге МВФ продавит Раду и военных оставят без выплат».

«Возможно, если недовольство военных будет представлять угрозу для власти Зеленского, он пожалуется Джо Байдену, и тот повлияет на МВФ. Но тогда для Украины придется придумывать новые грантовые программы, а она уже и так должна своим кредиторам колоссальные суммы средств», – заключил аналитик.

«Примечательно, что надбавку военным некоторые депутаты предлагают сделать за счет урезания зарплат бюджетникам и сотрудникам некоторых госкорпораций. Но сэкономленных средств все равно будет недостаточно для реализации этой инициативы. Там колоссальная разница в цифрах», – пояснила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

«С другой стороны, требование МВФ отменить надбавки военным не категорично и может быть компенсировано каким-то другим требованием. Фонд внимательно изучает вопрос о прохождении поправок в украинском парламенте. Но бюджет Украины более чем наполовину пополняется за счет внешних источников – субсидий, кредитов, других форм помощи. На этом фоне беспокойство МВФ понятно. Поэтому Зеленский, скорее всего, от этой инициативы откажется и доплаты не вернет», – предположила Шеслер.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД