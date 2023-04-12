Белый дом разрешил Зеленскому воровать свои деньги

Американский журналист Сеймур Херш обвинил лидера Украины в краже 400 млн долларов

Зеленский получил «откаты» на сотни миллионов долларов – из выделенных Вашингтоном денег на закупку дизельного топлива. С таким утверждением выступил американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, для реализации этих коррупционных схем по всему миру украинскими властями созданы подставные фирмы. Но почему на воровство выделенных Киеву денег закрывает глаза Вашингтон?

«Украинский президент и многие из его окружения присвоили себе несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива. По одной из оценок аналитиков ЦРУ США, в прошлом году сумма незаконно присвоенных средств составила не менее 400 млн долларов», – заявил в среду американский журналист Сеймур Херш.

По словам Херша, неизвестно, сколько украинская сторона платит за галлон. «Зеленский покупал у россиян дизельное топливо со скидкой... А кто платит за газ и нефть? Мы», – цитирует Херш слова одного «осведомленного американского сотрудника разведки» в материале.

«Многие правительственные министерства в Киеве, как мне сказали, буквально «соревнуются» в создании подставных компаний для заключения экспортных контрактов на поставку оружия и боеприпасов с частными торговцами оружием по всему миру, и они обеспечивают им «откаты». Многие из этих компаний находятся в Польше и Чехии, но другие, полагаю, есть в Персидском заливе и Израиле», – цитирует Херша «Лента.ру».

Директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе своего визита в Киев в январе передал президенту Владимиру Зеленскому список из 35 высокопоставленных силовиков и чиновников, о коррумпированности которых стало известно американской стороне, добавил Херш. Под давлением Вашингтона Зеленский был вынужден уволить примерно десять человек из списка. При этом он выгнал лишь тех, кто особенно «нагло хвастался своими деньгами». Уволенные до того ездили по Киеву на новых автомобилях Mercedes, передает журналист слова одного из сотрудников разведки.

Эксперты обратили внимание на брошенную мимоходом фразу Херша о том, что дизель Зеленский продолжает получать из России. Примечательно, что ровно за сутки до выступления Херша, во вторник, скандал с подобными поставками российского дизеля вспыхнул в Латвии. Местный телеканал TV3 сообщил, что с начала года в рижский порт из Петербурга зашли уже три танкера с топливом, которое оттуда потом забирали бензовозы с украинскими номерами.

Как сообщили латвийские журналисты, общая стоимость груза превышает 100 млн евро. По бумагам топливо поступило из Казахстана, груз имел все необходимые сертификаты, выданные в польской компании Orlen Lietuva. Однако таможенное управление выяснило, что аналогичные документы уже были использованы ранее, в январе, а бумаги поддельные.

Поскольку сообщения Херша и латвийского телеканала прозвучали почти одновременно, эксперты не исключают, что информацию в обоих случаях «слил» один и тот же источник – из американских спецслужб.

Пока российская и украинская армии бьются под Донецком и Запорожьем, из России на Украину спокойно продолжаются поставки топлива, отмечает украинский экономист Василий Стоякин.

«Украина продолжает получать топливо не только из России, но и из Белоруссии, и в Киеве этого даже особо и не скрывают

Разумеется, это делается без ведома российских властей. Но я не сомневаюсь, что отдельно взятые московские топ-чиновники не только знают про эти схемы, но и получают с них определенную прибыль», – сказал эксперт.

«Раньше действовала схема перекачки топлива с одного танкера на другой в Черном море, но с началом СВО это стало невозможно из-за «специфики» ситуации в этой акватории, ставшей зоной боевых действий», – говорит экономист.

Что касается заявлений Херша о коррупции при поставках оружия, то нарисованная им схема тоже вполне правдоподобна, считает Стоякин. «До начала СВО схемы были просты и даже, можно сказать, прозрачны. Все и так знали, что первые лица государства в этих схемах участвуют и опять-таки имеют с них прибыль. Но тогда все поставки шли через узкое бутылочное горлышко – специализированную госкомпанию «Укроборонпром», вокруг которой уже нарастали разные коррупционные надстройки. Как это сейчас в Киеве устроено, я точно не знаю. Возможно, речь идет о коррупционных надстройках, о которых упоминает Херш», – полагает эксперт.

«Сумма в 400 млн кажется вполне правдоподобной на фоне общего потока финансов, который хлынул на Украину после начала СВО, тем более что речь идет в данном случае только о поставках дизеля. Это только на дизеле и только те эпизоды, которые стали известны источникам Херша. Так что сумма выглядит еще достаточно скромно», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Из денег, выделяемых Вашингтоном на поддержку Киева, в лучшем случае 20% тратится целевым образом, полагает экс-депутат. «Система государственного надзора за расходами окончательно перестала работать, поскольку «в военное время», дескать, не до того. Вот под шумок и воруют. Думаю, в Белом доме прекрасно знают схемы, о которых упоминает Херш, знают, что Украина превратилась в огромную прачечную по отмыванию денег», – отмечает Килинкаров.

«По словам Херша, директор ЦРУ Бернс лично передал Зеленскому список из 35 коррумпированных чиновников и генералов. Если это правда, то я не понимаю, почему список такой короткий. Коррумпированные чиновники вмонтированы во все структуры киевской власти, что для Вашингтона это очень удобно. Такие чиновники на крючке у американцев, а значит, полностью управляемы», – поясняет собеседник.

«Помните, какой скандал поднялся в январе на Украине? – спрашивает он. – Тогда выяснилось, что команда министра обороны Резникова ворует из солдатского котелка, завышая цены на продукты питания для армии. Строго говоря, в скандал попал не сам Резников, а его заместитель Шаповалов. Но вы же понимаете, что без ведома министра никто никаких масштабных схем реализовывать не будет. И уже вопрос о его увольнении был предрешен. Но тут министр обороны США Ллойд Остин назвал Резникова «нашим другом», и этого оказалось достаточно, чтобы тот остался на своем посту».

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В итоге ушли в отставку лишь несколько заместителей министров и губернаторов. На этом скандал закончился, напоминает Килинкаров. «Так что если даже на Украине каких-то управленцев и наказывают, то не за коррупцию, а просто за недоработки. А в целом кадровую политику формируют американцы еще с 2014 года», – подытожил бывший парламентарий.

Стоит напомнить, что Сеймур Херш специализируется на проведении расследований. Ссылаясь на свой источник в спецслужбах США, он заявил 8 февраля, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» заложили водолазы ВМС США. По сведениям журналиста, решение об операции принимал лично президент Джо Байден. Белый дом в свою очередь эти обвинения опроверг, а Херша обвинил в распространении «пророссийских нарративов».

Но подобные нарративы звучали минувшим летом в стенах Конгресса США. Член Палаты представителей, республиканка Виктория Спартц – кстати, этническая украинка – обвинила команду Зеленского в недостаточном контроле над безвозмездно предоставленным Киеву оружием. Спартц потребовала от Байдена разработать механизм надзора за поставками. В МИДе Украины назвали это попыткой подрыва механизма оказания помощи Киеву.

По словам Херша, его источник – сотрудник американской разведки – озабочен общей нерешительностью и безразличием администрации Байдена. «Недостаток лидерских качеств ведет к полному разрыву в вопросе доверия между Белым домом и представителями разведывательного сообщества», – указал журналист.

Американист Малек Дудаков сомневается в достоверности заявлений Херша.

«Подобные утечки можно расценивать как часть внутриполитической борьбы в США. Никаких фактов в поддержку своей теории Херш не представляет,

однако в руках республиканцев все равно появляется дополнительный козырь. Они смогут вновь упрекать Байдена в нецелевой трате миллиардов, выделенных на Украину. Сам Херш, вероятно, знает, что его используют в межпартийной борьбе. Но, похоже, он готов публиковать подобную информацию, опять же независимо от того, насколько это близко к реальности», – считает американист.

«Что касается личной репутации Зеленского, то она и так была попорчена среди республиканцев. Так что новый скандал может ее дополнительно попортить. А вот демократы, скорее всего, проигнорируют утверждения Херша. Зеленский – это фигура, в которую они вложили много политического капитала, так что от его поддержки демократы не откажутся», – прогнозирует Дудаков.

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